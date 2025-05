Samsung è pronta a ridefinire l’intrattenimento domestico con l’arrivo in Italia della sua nuova gamma TV e Audio 2025, disponibile da oggi dal 7 maggio. In occasione del lancio, sono previste offerte esclusive per chi sceglierà di essere tra i primi a vivere l’home entertainment del futuro.

La nuova line-up include i TV Neo QLED 8K e 4K, OLED, QLED e i nuovi modelli The Frame e The Frame Pro, tutti caratterizzati dall’integrazione della piattaforma Samsung Vision AI. Questa tecnologia porta la personalizzazione dei contenuti a un livello superiore, introducendo funzionalità come Click To Search, Live Translate e Universal Gesture, per rendere ogni interazione più naturale e intuitiva.

Fiore all’occhiello della gamma è il Neo QLED 8K, che utilizza il potente 8K AI Upscaling Pro per ottimizzare in tempo reale qualsiasi contenuto, indipendentemente dalla risoluzione originale. Grande attesa anche per i Neo QLED 4K, progettati per offrire performance eccezionali in ogni ambiente domestico.

Nel segmento OLED, Samsung introduce una nuova generazione di TV con una gamma cromatica ancora più ampia e la Tecnologia Glare Free, che riduce i riflessi senza compromettere la qualità dell’immagine.

The Frame si rinnova con il lancio di The Frame Pro, che porta la connessione wireless, un design ancora più sottile, cornici intercambiabili e un Art Mode evoluto. Grazie alla tecnologia Neo QLED e all’AI integrata, offre una resa visiva delle opere d’arte ancora più realistica.

Sul fronte audio, arrivano le nuove Soundbar Serie Q, come HW-Q990F e HW-Q930F, che offrono un audio surround 3D con Dolby Atmos e DTS:X, bassi potenti senza vibrazioni e ottimizzazione automatica del suono tramite AI. Completano l’offerta innovativa modelli come la soundbar orientabile HW-QS700F.

Prezzi della nuova gamma

TV Neo QLED 8K: a partire da €3.299

TV Neo QLED 4K: a partire da €1.099

TV OLED: a partire da €1.399

TV QLED: a partire da €599

TV The Frame Pro: a partire da €2.299

TV The Frame: a partire da €1.199

Soundbar Serie Q: a partire da €699

Promozioni speciali

Chi acquisterà un TV o una Soundbar Serie Q della gamma 2025 entro il 25 maggio incluso potrà usufruire di un Cashback fino a €700.

Inoltre, acquistando un TV promozionato con valore al pubblico a partire da €2.199, si riceverà in omaggio un Galaxy Book4 del valore di €699.

Per informarsi sui dettagli della promo, visitare il link dedicato.

