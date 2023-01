San Valentino si sta avvicinando e per l’occasione Trust e Teufel propongono diverse idee regalo adatte per tutti e che faranno sicuramente felici il proprio partner con un gadget tech.

Per i veri tecno-lovers, Trust, azienda specializzata in accessori per il lifestyle digitale, e Teufel, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità, permetteranno di trovare il regalo d’amore perfetto per lui e per lei…

TRUST

Sketch – Mouse wireless con clic silenziosi dal design piatto e grafica accattivante ideale per l’anima più creativa della coppia.

Prezzo: €19,99

Yvi+ – tra gli ultimi arrivati del brand dal design semplice e lineare,

pulsanti a scatto silenziosi e interruttore on/off a risparmio energetico è realizzato con

l’83% di plastica riciclata e ha un packaging completamente privo di plastica, in cartone

sostenibile. Un regalo perfetto per chi ha a cuore l’ambiente. Prezzo: € 14,99

Borsa Bologna – per laptop da 16 pollici prodotta riciclando fino a 11

bottiglie in PET. Disponibile in diverse colorazioni (verde, nero, blu e

rosso) perfetta per ogni mood e rappresenta la compagna perfetta per ogni

viaggio di lavoro. Ideale per chi viaggia spesso per lavoro. Prezzo: 22,99

Yvo Set 2-in-1: custodia laptop reversibile e un compatto mouse

wireless per chi vuole essere comodo e organizzato. Un regalo smart e comodo per

avere la scrivania sempre ordinata. Prezzo: 24,99

Per il gamer – lover un headset per avere una comunicazione

cristallina grazie al microfono e con controlli on-ear per abbassare o alzare il

volume senza perdere la concentrazione nel gioco. Le GXT 391 THIAN sono

cuffie wireless in materiale eco-friendly e batteria ricaricabile integrata

garantisce fino a 13 ore di gioco. Prezzo:69,99

TEUFEL

BOOMSTER GO e BOOMSTER STEREO SET:

Categoria speaker, compatti e versatili i BOOMSTER GO, anche nella versione stereo, sono il regalo perfetto per chi ama godersi in compagnia la propria playlist. Grazie alla connettività Bluetooth il dispositivo consente lo streaming musicale da qualsiasi App e per un suono stereo basterà abbinare due dispositivi e collegarli direttamente al proprio smartphone.

Dalla capacità di riproduzione fino a 10 ore, questi accessori coloratissimi sono resistenti all’acqua in conformità allo standard IPX7 e dotati di un corpo gommato che offre un’ulteriore protezione dagli urti, per rispondere alla sua massima portabilità per ogni avventura in due!

BOOMSTER GO è disponibile sul sito ufficiale di Teufel nella colorazione Night black, Sand white, Space blue, Coral red, Ivy green al prezzo di 99,99€.

Per un regalo di coppia è perfetto il set BOOMSTER GO Stereo- Set al prezzo di 179,99€.

ZOLA: vibrazioni indimenticabili per un amore colorato

Il nuovo headset dal design pulito è accompagnato da set di accessori, disponibili in 6 colorazioni differenti: Coral Red, Golden Amber, Grape & Aqua e Teal & Lime, che si aggiungono ai colori base, Light Grey e Dark Grey. Con driver extra-large da 40 mm che per una corretta propulsione acustica, hanno un rivestimento morbido che le rende leggere e comode da indossare anche durante lunghe sessioni di gioco. Presente il microfono a condensatore HD

orientabile. Per le Zola è anche disponibile il software gratuito Teufel Audio Center che dà accesso a una serie di opzioni di impostazione per audio e microfono. Prezzo129,99 euro. Le cover sono in vendita a 19,99 euro/paio e il set, composto da due cuscinetti auricolari e dalla protezione in spugna per microfono, a 24,99 euro in tutti e sei i

colori come accessori.

AIRY SPORTS: ritmo dinamico per gli innamorati più sportivi

Gli auricolari AIRY SPORTS sono stati progettati per offrire un’elevata qualità di ascolto, la massima resistenza e autonomia durante le sessioni. Con driver HD lineare (12mm) e di una bobina mobile in alluminio garantiscono ottima fedeltà sonora, ottima resistenza ad acqua e sudore grazie alla certificazione IPX7. Dalla capiente batteria, fino a 25 ore di autonomia sono potenti e resistenti. Per un regalo originale e pratico, attraverso la

funzione Share Me, consentono di condividere l’ascolto dello stesso brano o playlist durante le sessioni di allenamento. Le AIRY SPORTS sono disponibili nella colorazione Night black, Moon gray, Steel blue, Coral pink e Arctic blue al prezzo di €119,99.

Per i viaggiatori innamorati: Real Blue TWS2

sono cuffie in-ear, dotate di soppressione attiva del rumore e di una batteria a lunga durata. Le cuffie Real Blue TWS 2 sono comode da indossare, grazie anche alle cinque paia di auricolari in silicone super morbido inclusi, con misure che vanno dalla XS alla XL. Insomma, adatte a qualsiasi orecchio, possono essere utilizzate anche in modalità Trasparenza, che inverte la

soppressione del rumore e permette così di ascoltare i suoni esterni.

Una funzionalità particolarmente utile per ascoltare annunci dei treni o anche solo per dialogare con un amico senza dover, necessariamente, rimuovere le cuffie. Inoltre, l’integrazione con l’app proprietaria Teufel Headphones permetterà agli audiofili più accaniti di gestire l’equalizzazione delle cuffie in-ear direttamente da smartphone. Prezzo €149,99

