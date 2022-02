La festa degli innamorati si sta avvicinando e per celebrare questo romantico giorno vi vogliamo segnalare l’esclusiva promo OPPO dedicata a questa giornata e che coinvolge la serie Reno 6.

Infatti per chiunque acquisterà entro il 14 Febbraio un Reno 6 o Reno 6 Pro sul sito ufficiale OPPO Store, riceverà in omaggio un phone charms, accessorio ormai must- have e amatissimo che dona un tocco di personalità ed eleganza al proprio smartphone.

La serie Reno 6 di OPPO si contraddistingue per un design elegante con il bellissimo retro con effetto OPPO Glow e per il comparto fotografico che saprà regalare ottime foto e video in varie condizioni. Se volete scoprire di più sulla serie Reno 6 vi lasciamo alla nostra recensione di OPPO Reno 6 Pro 5G e della sua variante base con la recensione di OPPO Reno 6.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia commenta così questa nuova iniziativa:

“La capsule collection realizzata con Chiara Costacurta è il primo capitolo di “Stories of Women powered by OPPO”, un progetto ad ampio respiro con il quale vogliamo dare spazio al lavoro di giovani donne valorizzando le loro creazioni e mettendo a loro disposizione la nostra tecnologia. Un solo accessorio, come in questo caso la collezione di phone strap, ci dimostra ancora una volta come moda e tecnologia non siano due universi distanti e come quest’ultima possa essere declinata come forma di stile. Vogliamo continuare a coltivare questa apertura al mondo fashion, dando spazio al lavoro di giovani donne talentuose e surfando le nuove tendenze, per incontrare le esigenze di un pubblico giovane e attento allo stile.”

Il charm “Limited Edition Lola”

“Charm Limited Edition Lola” è una collezione unica e artigianale, capace di raccontare una storia di imprenditorialità femminile, unendo moda e tecnologia. È proprio questo il desiderio di OPPO che con questo primo progetto inaugura “Stories of Women powered by OPPO”, un nuovo concept che esalta l’unicità di ogni donna valorizzando le loro creazioni.

Chiara Costacurta con Reno6 e il charm “Limited Edition LOLA by Chiara Costacurta Jewelery”

Attraverso la combinazione di semplici ed eleganti dettagli, i phone charms sono creazioni originali e uniche. Protagonista di ciascun charm la farfalla che, interamente smaltata a mano, dona un significato speciale alla capsule: oltre ad essere associata alla bellezza femminile, leggiadra ed elegante, esprime resilienza, energia ed è un inno a non temere i cambiamenti. Gioielli e tecnologia si uniscono in un’ottica sostenibile, oltre all’utilizzo di materie prime altamente sostenibili e Made In Italy anche il packaging è ad impatto ambientale zero.

Chiara Costacurta, fondatrice e designer del brand Chiara Costacurta Jewelry spiega:

“Ho fondato Lola By Chiara Costacurta e Chiara Costacurta jewelry per onorare l’ambiente e noi stessi attraverso una collezione di gioielli che si ispira principalmente alla natura.

Siamo tutte delle bellissime farfalle se ogni giorno smettiamo di rimpiangere il passato e iniziamo a guardare avanti con un sorriso, scoprendo cosa ci riserverà il futuro di inaspettatamente bello”

La Promo OPPO Di San Valentino

Fino al 14 febbraio, tutti coloro che acquisteranno sull’e-commerce OPPO Store, Reno6 o Reno6 Pro, ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 399,99€ e 649,99€, riceveranno anche uno dei 3 charms, disponibili nelle colorazioni Black, Blue e Bronze.

