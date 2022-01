Se state cercando un nuovo robot per le pulizie domestiche allora vi segnaliamo che per poche ore sono in offerta 2 robot aspirapolvere e lavapavimenti della famiglia YEEDI.

Stiamo parlando dell’entry level K650 3-in-1 e dello Yeedi Vac Hybrid che abbiamo recensito a questo link.

Entrambi sono ottimi compagni per la pulizia domestica e sapranno darvi un grande aiuto in casa. Il modello Vac Hybrid in particolare è proposto con uno sconto di 70€ che lo porta dai 299€ di listino ai 219€ grazie all’offerta e al codice sconto.

Si tratta di robot per la pulizia che utilizzano la mappatura 3D della pianta di casa grazie alla fotocamera posizionata nella parte superiore. Sono dotati di APP Android/iOS per la configurazione e il setup dell’appartamento. Inoltre sono compatibili con gli assistenti virtuali Alexa e Google Home e dispongono di un serbatoio per l’acqua per poter anche lavare il pavimento grazie al panno incluso.

La MOP station è invece un accessorio aggiuntivo; una vera e propria stazione per ricaricare il robot aspirapolvere ma anche per svuotare automaticamente la polvere e la sporcizia raccolta durante la pulizia.

Nota bene: alcune offerte richiedo l’inserimento del codice sconto al momento del checkout, oppure di spuntare l’apposita casella “sconto” sulla pagina del prodotto.

Vediamo insieme le offerte YEEDI attive al momento:

Le offerte YEEDI

1: Yeedi Mop Station ( 599€ invece di 649€ )

Prezzo di listino: 649.99

DeaPrezzo in offerta: 599.99 ( ✅ aggiungere 50€ di coupon in pagina)

2: Yeedi vac hybrid ( 219€ invece di 299€)

Prezzo di listino: 299.99

Prezzo in offerta: 229.99

Final Price: 219.99 (✅ codice da inserire al momento del checkout: A79JA6CY)

3: Yeedi k650 3-in-1 Robot Vacuum Cleaner ( 138€ invece di 199€ )

Prezzo di listino: 199.99€

Prezzo in offerta: 169.99€

Prezzo finale: 139.99€ ( ✅ aggiungere 30€ di coupon in pagina)

