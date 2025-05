Shark presenta due nuovi modelli di ventilatori portatili con sistema di nebulizzazione integrato, pensati per offrire sollievo in ogni situazione: FlexBreeze HydroGo e FlexBreeze Pro Mist. Entrambi i dispositivi combinano elevate prestazioni d’aria, lunga autonomia cordless e resistenza alle intemperie per garantire freschezza continua, in casa come all’aperto.

Nel dettaglio, FlexBreeze HydroGo è un ventilatore cordless leggero (meno di 2,1 kg) e compatto, dotato di cinque velocità selezionabili e certificazione IPX5 contro acqua e raggi UV. Può funzionare sia a batteria che collegato alla corrente — anche durante la ricarica — offrendo fino a 12 ore di autonomia e un getto d’aria che arriva fino a 20 metri. Prezzo consigliato: €149,99 su SharkClean.it.

Il modello Pro Mist punta a un’esperienza ancora più intensa grazie a un sistema di nebulizzazione avanzato capace di abbassare la temperatura fino a 6 °C. Anche qui è disponibile la modalità cordless, con un’autonomia fino a 24 ore alla velocità 1, e un flusso d’aria potente che raggiunge i 20 metri. FlexBreeze Pro Mist offre quattro modalità d’uso (ventilatore tradizionale, nebulizzazione, posizionamento a terra o su tavolo) per adattarsi a ogni esigenza. Prezzo consigliato: €279,99 su SharkClean.it.

