TCL è finalmente scesa in campo ed ha rilasciato la roadmap degli aggiornamento ad Androdi 12 per i propri smartphone: si comincerà con TCL 20 Pro 5G, top gamma dell’azienda, per poi arrivare agli altri dispositivi.

Ecco la lista degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento a partire dal mese di Dicembre:

TCL 20 Pro 5G ( primo a ricevere Android 12 prima di Dicembre )

TCL 20SE

TCL 20L

TCL 20L+

TCL 20 R 5G

Questo aggiornamento ufficiale arriva a seguito della collaborazione con Google nell’ambito di Android 12 Developer Preview Program, che ha permesso agli utenti l’accesso anticipato alla prossima generazione di Android OS.



Android 12 si basa su tutto ciò che gli utenti amano di Android, e si concentra sulla

costruzione di uno smartphone profondamente personale, sviluppando un sistema

operativo sicuro quando si sceglie un’impostazione predefinita, e totalmente

personalizzabile all’evenienza.

