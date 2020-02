Dotati di una nomenclatura che strizza l’occhio alla divisione fotografica dell’azienda, i nuovi smartphone Xperia di Sony cercano di risollevare le sorti della casa nipponica in ambito mobile. Sony Xperia 1 II e Sony Xperia 10 II sono stati lanciati attraverso un evento online che ha sostituito la classica kermesse al MWC di Barcellona, quest’anno annullato a causa dell’emergenza sanitaria mondiale.

Sony Xperia 1 II – Lo smartphone con la tecnologia fotografica delle alpha

Il top di gamma 2020 Xperia 1 II porta con sè tutto il know-how dell’azienda, soprattutto in ambito videoludico e fotografico. A livello estetico non ci sono grandi stravolgimenti rispetto al predecessore. Sony propone uno smartphone allungato, dotato di un display OLED HDR da 6.5 pollici in risoluzione 4K e rapporto 21:9, arricchito dalla funzione Motion Blur Reduction che offre una riduzione delle sfocature dei movimenti simile ad un pannello da 90 Hz.

Sistema Operativo Android Versione Sistema Operativo Android 10 Pie Dimensioni 166mm x 72mm x 7.9mm Peso 181 grammi CPU Snapdragon 865 Qualcomm SDM865 1x 2.84 GHz Kryo 585 + 3x 2.42 GHz Kryo 585 + 4x 1.80 GHz Kryo 585 GPU Adreno 650 RAM (GB) 8 GB Memoria interna (GB) 256 GB Pollici Display 6.5 Risoluzione Display 1644 x 3840 pixel Tipologia Display OLED colori 16 milioni Gorilla Glass 6 Megapixel Fotocamera 12 Capacita batteria (mAh) 4000

Il vetro Gorilla Glass 6 di Corning protegge il dispositivo sia all’anteriore che al posteriore e, unitamente all’ingegnerizzazione da parte dei tecnici Sony, rende lo smartphone impermeabile (certificazione IP65/68). Sotto alla scocca batte un cuore Snapdragon, il nuovo Qualcomm 865, supportato da 8GB di memoria RAM e da 256GB di memoria interna.

Sul comparto fotografico ci sarebbe davvero molto di cui parlare. Sony ha integrato nel dispositivo alcune tecnologie provenienti dalla gamma di fotocamere alpha. Le camere al posteriore sono 4:

12MP 16mm 1/2.6″ Dual PD AF

12MP 24mm 1/1.7″ Dual PD AF OIS

12MP 70mm 1/3.4″ PDAF OIS

3D iTOF per AF

I sensori sono racchiusi all’interno di lenti calibrate appositamente da ZEISS. La tecnologie delle mirrorless alpha si nota nella capacità del device di effettuare il tracking AF/AE a 20fps, il calcolo continuo AF/AE 60 volte al secondo ed il Real-time Eye AF, per persone ed animali, che sfrutta il riconoscimento basato sull’intelligenza artificiale per rilevare ed elaborare i dati visivi in tempo reale, con risultati superiori in termini di precisione, velocità e prestazioni della messa a fuoco.

Tutto ciò si traduce in una importante capacità di immortalare soggetti in movimento, grazie anche ad un autofocus/esposizione automatica continuo. La casa nipponica ha lavorato in maniera particolare anche sugli scatti effettuati con scarsa illuminazione. Intervengono, nello specifico, il sensore Dual Photo Diode, il sistema di autofocus che copre il 70% del sensore, il sensore 3D iToF e l’ampio sensore Exmor RS da 1/1.7 pollici. Novità del nuovo Xperia 1 II è Photography Pro, il programma che strizza l’occhio alle impostazioni delle alpha per poter lavorare in maniera fine sulle impostazioni di scatto.

Lato video, con il software Cinema Pro, l’utente può realizzare filmati a 120 fps a 10 bit con risoluzione 2K HDR, spingendosi fino al 4K HDR 21:9 a 24/25/30/60 fps. Numeri che fanno impallidire gli appassionati di fotografia, resi possibili anche dalla potenza del nuovo processore di Qualcomm, il quale integra il modem X55 con supporto alle reti 5G Sub-6 GHz.

Sony Xperia 10 II – Il medio di gamma spinto da un processore Snapdragon

Il nuovo Xperia 10 Mark II si posiziona all’interno della fascia media del mercato. Nonostante ciò le caratteristiche interessanti non mancano, a partire dal processore Snapdragon 665, supportato da 4GB di Ram e da 128GB di memoria integrata. Il display è da 6 pollici di diagonale, dotato di tecnologia OLED, con rapporto 21:9 e con risoluzione FHD+.

Sistema Operativo Android Versione Sistema Operativo Android 10 Pie Dimensioni 157mm x 69mm x 8.2mm Peso 151 grammi CPU Snapdragon 665 Qualcomm SDM665 4x 2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4x 1.8 GHz Kryo 260 Silver GPU Adreno 610 RAM (GB) 4 GB Memoria interna (GB) 128 GB Pollici Display 6 Risoluzione Display 1080 x 2520 pixel Tipologia Display OLED colori 16 milioni Gorilla Glass 6 Megapixel Fotocamera 12 Capacita batteria (mAh) 3600

La dotazione fotografica del medio di gamma di Sony non è ovviamente ricercata come quella del flagship, ma merita attenzioni. Troviamo al posteriore un sensore da 12 Mpx e due da 8 Mpx (ultragrandangolo da 16 mm, grandangolo da 26 mm e teleobiettivo da 52 mm). E’ presente la Modalità Notturna per elaborare gli scatti catturati in condizione di scarsa illuminazione. Sony Xperia 10 II è dotato di una batteria da 3600 mAh ed è protetto da vetro Gorilla Glass 6 all’anteriore e al posteriore.

Sony Xperia 1 II e Sony Xperia 10 II arriveranno in Italia nella primavera 2020. I prezzi non sono ancora ufficiali, ma si ipotizza 1.200 euro per la versione 8/256 GB dell’Xperia 1, mentre il medio di gamma Xperia 10 II dovrebbe avere un prezzo di circa 400 euro nella variante 4/128 GB.