Nonostante il MWC 2020 sia stato bloccato per via del CoronaVirus ( Covid-19 ) questo non ha fermato le azienda dal presentare i nuovi prodotti del proprio ecosistema, ed oggi Sony che toglie i veli al piccolo entry-level Sony Xperia L4: un piccolo smartphone Android dal display a 21:9.

Tra i cavalli di battaglia di questo Xperia L4 troviamo il suo lungo display a 21:9 insieme ad un triplo setup della fotocamera con effetto Bokeh e grondandola e una capiente batteria da 3580Mah che grazie alle ottimizzazioni software di Sony dovrebbe garantire una buona carica del dispositivo anche grazie all’Adaptive Charging che regola la quantità di energia durante la fase di ricarica.

Parlando di fotocamera, Sony Xperia L4 è l primo prodotto della serie L di Sony ad integrare una tripla fotocamera con obiettivo principale da 13 megapixel, ultragrandangolare da 5 megapixel e “depth camera” da 2 megapixel, che permette di esprimere al massimo le proprie capacità creative e scattare ritratti con meravigliosi effetti bokeh.

Sony Xperia L4 Caratteristiche tecniche

Schermo : 6,2″ 21:9 HD+ LCD (720 x 1.680 pixel)

: 6,2″ 21:9 HD+ LCD (720 x 1.680 pixel) Processore : MediaTek MT6762

: MediaTek MT6762 RAM : 3 GB

: 3 GB Memoria interna : 64 GB espandibile fino a 512 GB (tramite microSD)

: 64 GB espandibile fino a 512 GB (tramite microSD) Fotocamera posteriore : 13 megapixel f/2.0 + 5 megapixel grandangolo 117° f/2.2 + 2 megapixel f/2.4

: 13 megapixel f/2.0 + 5 megapixel grandangolo 117° f/2.2 + 2 megapixel f/2.4 Fotocamera anteriore : 8 megapixel f/2.0, 78°

: 8 megapixel f/2.0, 78° Batteria : 3.580 mAh, fast charging e adaptive charging

: 3.580 mAh, fast charging e adaptive charging Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, A-GNSS, Bluetooth 5.0, Type-C, NFC

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, A-GNSS, Bluetooth 5.0, Type-C, NFC Altro : lettore di impronte digitali, variante dual SIM, jack audio

: lettore di impronte digitali, variante dual SIM, jack audio SO : Android 9.0 Pie

: Android 9.0 Pie Dimensioni : 159 x 71 x 8,7 mm

: 159 x 71 x 8,7 mm Peso: 178 g

Come dicevamo poco sopra, la batteria è da 3.580 mAh con supporto alla ricarica rapida che accompagnerà gli utenti anche durante le giornate più impegnative.

Uscita e prezzo

Ancora sconosciuto il prezzo di lancio del nuovo smartphone Sony. Sappiamo però che arriverà nel corso dei mesi primaverili in due colorazioni, nero e blu, che potete osservare nelle foto e nel video sottostanti.