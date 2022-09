La nuova Color OS 13 di OPPO è oramai in dirittura d’arrivo e abbiamo già avuto modo di conoscere tutte le novità che introdurrà tra cui il nuovo Aquamorphic Design.

La novità è che OPPO ha stretto una partnership con Spotify per integrare nativamente alcune funzionalità utili per gestire i brani di spotify direttamente dal sistema operativo della nuova Color OS 13.

Gary Chen, Head of Software Product di OPPO ha dichiarato:

“La nostra partnership con Spotify rappresenta una nuova esplorazione del potenziale dei sistemi operativi dei nostri smartphone. Grazie alle funzioni smart, pratiche e pensate per soddisfare le esigenze delle persone, sviluppate con i nostri partner, vogliamo offrire agli utenti un sistema operativo ancora più intelligente ed efficiente che consente di passare più tempo ascoltando la musica e interagendo con le features che più amano sul loro smartphone.”

Grazie alla completa integrazione dell’app Spotify con molte nuove funzioni intelligenti di ColorOS 13 gli utenti possono ora ascoltare musica, podcast e audiolibri con un accesso più semplice e un comodo controllo dell’app Spotify sulla schermata iniziale del proprio dispositivo OPPO.

Ma quali sono le novità introdotte? Questa nuova integrazione offre:

Smart Always-On-Display (AOD) che consente di avere musica, podcast e audiolibri sempre a portata di mano. Gli utenti, infatti, possono ora sapere quali sono i contenuti di Spotify in riproduzione semplicemente dando un’occhiata al display del proprio smartphone e facendo doppio clic sul pannello di controllo della musica, senza bisogno di riattivare il dispositivo. Questa integrazione permette, inoltre, di controllare la riproduzione dei propri contenuti audio preferiti da Spotify e di accedere ai consigli dell’app, il tutto senza sbloccare il device.

Shelf: la nuova funzione di ColorOS 13 include una Card Spotify integrata che contiene consigli sui contenuti di Spotify e attraverso la quale gli utenti possono accedere alla loro musica preferita sull'app con un solo clic.

Home Screen Widget: il widget di Spotify può essere aggiunto alla schermata iniziale di ColorOS 13 per un accesso rapido e semplice all'app.

Orologio: l'integrazione della sveglia nell'app Orologio di ColorOS 13 consente agli utenti di svegliarsi ogni mattina con i brani, le playlist e i podcast preferiti di Spotify.

Ricordiamo che la nuova Color OS 13 è già in rollout in diversi paesi e come al solito si parte dai prodotti di fascia alta e più recenti tra cui la serie OPPO Find X5. Approposito, avete già letto la nostra recensione del nuovissimo Reno 8 Pro?

