SteelSeries presenta un’edizione ultra-limitata dei suoi pluripremiati auricolari Arctis GameBuds, declinati nel nuovo colore “Glorange”, disponibile in esclusiva su steelseries.com a partire dal 13 maggio 2025 al prezzo di 169,99 €.

Un design compatto pensato per il gaming… e non solo

Gli Arctis GameBuds “Glorange” riproducono l’eredità audio di SteelSeries in un formato true wireless adatto a chi gioca ovunque. Il nome “Glorange” (pronunciato “glor-ange”) fonde “Glory” – la tagline “For Glory” del brand – con il colore arancione, ottenendo una tonalità tra rosso e giallo pensata per risaltare in ogni setup.

Audio e personalizzazione ai massimi livelli

Per la prima volta in un paio di auricolari da gaming, SteelSeries integra:

Oltre 200 preset audio specifici per titoli su PS5 e Xbox, personalizzabili in tempo reale tramite l’app Arctis Mobile (Android e iOS)

specifici per titoli su PS5 e Xbox, personalizzabili in tempo reale tramite l’app Arctis Mobile (Android e iOS) Audio spaziale a 360° , grazie alla tecnologia Arctis Speaker Drivers e al supporto 3D Tempest per PS5 (su Xbox richiede la versione “per Xbox”)

, grazie alla tecnologia Arctis Speaker Drivers e al supporto 3D Tempest per PS5 (su Xbox richiede la versione “per Xbox”) Cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida a 4 microfoni, per isolarsi o restare consapevoli dell’ambiente circostante

Connettività multipiattaforma e Quick-Switch

Gli Arctis GameBuds offrono una wireless a bassissima latenza a 2,4 GHz con dongle USB-C nano per PS5, Xbox, PC, Nintendo Switch, Meta Quest e cloud gaming. Il passaggio al Bluetooth 5.3 per smartphone, tablet e altri dispositivi avviene con un triplo tocco sul guscio, senza interruzioni.

Autonomia e comfort per sessioni estese

Fino a 10 ore di riproduzione continua, con 3 ricariche extra nella custodia (totale oltre 40 ore) e ricarica rapida USB-C (3 ore di gioco in 15 minuti)

di riproduzione continua, con nella custodia (totale oltre 40 ore) e ricarica rapida USB-C (3 ore di gioco in 15 minuti) Custodia compatibile con ricarica wireless Qi

Vestibilità ergonomica sviluppata grazie a 62.000 scansioni auricolari, con punte in silicone di varie misure

Protezione IP55 contro acqua e polvere

Disponibilità e compatibilità

Gli Arctis GameBuds “Glorange” saranno in vendita dal 13 maggio 2025 su steelseries.com, al prezzo di 169,99 €, compatibili con PlayStation, Xbox, PC, Switch, Meta Quest, iOS, Android e dispositivi cloud/portatili.

