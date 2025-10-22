SteelSeries amplia la propria offerta nel segmento audio da gaming con lenuove Arctis Nova 7 Wireless Gen 2, evoluzione della linea più premiata nel mondo dei videogiochi. Le cuffie offrono un mix di potenza, controllo e versatilità progettato per adattarsi alle esigenze dei gamer moderni.

Il cuore dell’innovazione è lanuova app Arctis, che introduce il “controllo audio in tempo reale” con oltre200 profili preimpostatisviluppati da esperti per titoli comeCall of Duty,FortniteeGrand Theft Auto. Un sistema di personalizzazione audio che consente di calibrare in modo preciso ogni dettaglio sonoro, sia per il gioco sia per la musica o l’intrattenimento.

A livello tecnico, SteelSeries promette unabatteria con il 40% di autonomia in piùrispetto alla generazione precedente: fino a54 ore di utilizzo, conricarica rapidada 6 ore in soli 15 minuti. La connessionedoppia a 2,4 GHz e Bluetooth simultaneipermette di gestire due fonti audio diverse nello stesso momento, ideale per chi vuole parlare su Discord mentre gioca o rispondere a una chiamata senza interrompere la sessione.

Il suono è affidato adriver magnetici al neodimioper un’esperienza spaziale avvolgente, mentre ilmicrofono ClearCast Gen 2garantisce una comunicazione sempre chiara. Il design mantiene le linee distintive della serie Arctis, migliorando comfort e materiali per un uso prolungato su qualsiasi piattaforma: PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch/Switch 2.

Grazie alla compatibilità multipiattaforma e alla capacità di adattarsi a più contesti — dal gioco competitivo allo streaming — leArctis Nova 7 Gen 2si confermano una scelta solida per chi cercaperformance e flessibilitàin un unico dispositivo.

Le cuffie sono disponibili sul sito SteelSeries.com in tre varianti di colore (nero, bianco e magenta) a €199,99 per ciascuna versione:

Arctis Nova 7P Wireless Gen 2 (PlayStation)

Arctis Nova 7X Wireless Gen 2 (Xbox)

Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 (PC)

