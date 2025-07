Il party game più amato di casa Nintendo si espande con una versione pensata per la nuova generazione di console: Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV. Disponibile da oggi in versione digitale, questa edizione introduce nuove modalità di gioco, funzionalità esclusive per Switch 2 e una ventata di freschezza per tutti gli amanti del divertimento in compagnia.

Una nuova dimensione del party game

Grazie alla potenza della nuova console, Jamboree TV rivoluziona l’esperienza classica di Mario Party con il supporto a microfono, mouse e videocamera USB-C. Questa modalità consente ai giocatori di interagire direttamente con il gioco usando voce, gesti e movimento, rendendo le sfide ancora più coinvolgenti e spettacolari.

Oltre 20 nuovi minigiochi pensati per sfruttare le nuove periferiche

pensati per sfruttare le nuove periferiche Modalità alternative come Frenzy e Tag-Team , per partite cooperative o ultra-competitive

e , per partite cooperative o ultra-competitive Funzionalità CameraPlay, che permette ai giocatori di comparire nel gioco in tempo reale tramite webcam

Più bello, più fluido, più interattivo

La versione per Switch 2 porta con sé anche un netto miglioramento tecnico:

Grafica WQHD (1440p) in modalità dock e 1080p in portatile, con frame rate a 60 fps

in modalità dock e in portatile, con Supporto completo al nuovo HD Rumble 2 per feedback ancora più realistici

per feedback ancora più realistici Nuove modalità esclusive come: Carnival Coaster : una folle corsa cooperativa a tema parco divertimenti Bowser Live : show condotto da Bowser dove voce e mimica del giocatore influenzano l’esito



Multigiocatore evoluto e condivisione facilitata

Con la funzione GameShare, i possessori del gioco su Switch 2 possono invitare fino a tre amici a partecipare anche se non possiedono il titolo. Una funzione perfetta per giocare tra console Switch e Switch 2, mantenendo alta la compatibilità e abbattendo le barriere d’ingresso

In sintesi – Perché provarlo?

Caratteristica Novità principali Nuove modalità Frenzy, Tag-Team, Carnival Coaster, Bowser Live Interazione Supporto a microfono, mouse e videocamera USB-C Coinvolgimento CameraPlay per essere dentro il gioco Condivisione GameShare per giocare anche con chi non possiede il gioco

Tutto è pronto per rivoluzionare la festa suNintendo Switch 2, con il pacchetto upgradeSuper Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, disponibiledal 24 luglioe acquistabile in formato digitale sia suNintendo eShop, direttamente dalla console, sia suMy Nintendo Store!

