Succose novità per i due titoli di Sword Art Online infatti Last Recollection sarà presto disponibile nel corso del 2023 e nel frattempo è stato rilasciato un nuovo trailer dedicato a questa nuova versione della storia originale oltre che al DLC per il titolo Switch Blooming of Forget-me-not.

Ammira alcune sequenze filmate davvero avvincenti, diverse fasi di gioco e le inospitali ambientazioni fantasy del Territorio Oscuro in attesa di maggiori dettagli su questa fantastica avventura.

Ma le novità nel mondo di SWORD ART ONLINE non finiscono qui, infatti, dopo il lancio di SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS per Nintendo Switch lo scorso settembre, è ora disponibile e acquistabile il suo primo DLC, Blooming of Forget-me-not. Dopo aver completato la storia principale, i giocatori potranno estendere il proprio viaggio con Blooming of Forget-me-not, che offre un’intera nuova storia con nuove armi e set, oltre a nuovi dungeon e nuove Bestie divine da affrontare. Ecco il nuovo trailer:

SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION sarà disponibile dal 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

