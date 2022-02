L’ecosistema Huawei Mobile Services (HMS) si sta espandendo a ritmo serrato e per celebrare e premiare i partner più attivi del 2021 è stata organizzata nella cornice del Blue Note Milano l’evento Together 2022: HUAWEI Mobile Services Celebration night.

In particolare l’evento ha avuto luogo per annunciare i dati annuali di HUAWEI Mobile Services e celebrare i vincitori degli Editors’ Choice Awards.

Oltre 150 partner, developers e business leader hanno partecipato all’iniziativa nel corso della quale l’azienda ha annunciato gli ultimi sviluppi lato business, i più recenti aggiornamenti dei servizi, la crescita prevista per il 2022.

Dr.Jaime Gonzalo, Vicepresidente Huawei Mobile Services Europe, ha condiviso il suo

punto di vista sull’evoluzione delle industrie digitali e ha annunciato il suo obiettivo di crescita per il 2022 durante il suo discorso di apertura.

“Dobbiamo adattarci alla costante evoluzione dell’industria digitale. Oggi come oggi gli utenti sono sempre più consapevoli della necessità di privacy e crediamo che la rimozione dei cookie di terze parti si traduca in un marketing meno accurato. Ecco perché il nostro impegno primario sarà costruire una maggiore fiducia per il consenso dei dati. Un’altra tendenza è certamente uno shift dell’interesse dei consumatori dagli smartphone all’IoT. La soluzione a tutto ciò non è semplice e gli ecosistemi digitali classici stanno lottando per affrontare queste sfide. Dal canto nostro abbiamo costruito un ecosistema aperto per offrire un’esperienza senza soluzione di continuità attraverso i dispositivi IoT. Huawei ha continuato a rimanere in cima alle scelte dei consumatori all’interno del mercato tecnologico e noi attribuiamo questo successo al supporto dei nostri partner. Non vediamo l’ora di continuare a crescere con loro e siamo loro molto grati per la fiducia riposta in Huawei fin dagli albori dell’ecosistema HMS.” – ha commentato Gonzalo.





Una forte crescita nel 2021

L’alternativa di HUAWEI ai servizi Google si è confermato come il terzo più grande ecosistema mobile nonostante la giovane età.

Huawei ha annunciato il supporto ad oltre 5,4 milioni di sviluppatori registrati permettendo loro di entrare in contatto con una base in crescita di oltre 730 milioni di utenti attivi mensili (MAU).

Uno dei fattori chiave di questo successo è HUAWEI AppGallery ( il marketplace vero e proprio preinstallato sui device HUAEI ), che ha continuato a crescere regolarmente dal suo lancio globale nel 2018.

Ad oggi, AppGallery raggiunge 580 milioni di utenti attivi mensili (+10% anno su anno) con 432 miliardi di download di app: un aumento del 12% a livello globale, che si traduce in un aumento del 56% considerando solo il mercato al di fuori della Cina.

Un altro motivo di successo è Petal Search, il motore di ricerca parte dell’ecosistema HMS di cui vi abbiamo parlato al suo lancio.

Anche Petal Maps, rinnovato recentemente, ha visto un aumento di MAU di 20 milioni di utenti insieme anche a HUAWEI Music che ha contribuito alla crescita di utenti dell’ecosistema HMS grazie al suo servizio di streaming musicale con oltre 60 milioni di brani.

Anche HUAWEI Ads, grazie alla continua collaborazione e all’impegno di numerosi partner, ha visto una crescita significativa nell’ultimo anno. Il servizio si è aggiudicato di recente una vittoria all’App Growth Awards 2021 per i risultati ottenuti con le soluzioni di user- acquisition (UA) orientate alla performance per tutto il 2021 e conta oggi oltre 36.000 app integrate con il kit Ads.

I vincitori degli Editors choice awards 2022

Sono ben 26 i vincitori annunciati a Together 2022, con premi che hanno sancito le migliori app e giochi su AppGallery e i top design su HUAWEI Themes. Gli Awards hanno celebrato tutti i partner Huawei su Petal Search, Petal Maps, HUAWEI Ads, HUAWEI Books, HUAWEI Music, HUAWEI Browser, HUAWEI Assistant e HUAWEI Video, riconoscendo il loro sostegno allo sviluppo dell’ecosistema.

Tra i partner italiani premiati dal 2021 Editors’ Choice Award vi è Mondadori, per il

vincente supporto a Huawei Books, la libreria digitale di Huawei a portata di smartphone e tablet lanciata in Italia in collaborazione con le case editrici del Gruppo Mondadori. Tra i migliori partner, anche i gruppi HAVAS e GroupM, per aver contribuito allo sviluppo e alle attività di pianificazione adv di Huawei ADS, la piattaforma di mobile marketing creata su misura per i dispositivi Huawei che offre un targeting preciso e vari formati pubblicitari studiati per raggiungere oltre 700 milioni di dispositivi.

Come parte dei 2021 Editors’ Choice Awards 2021 nella categoria Best Contributor of Petal Map troviamo anche Wetaxi, la prima app di ride-hailing integrata in Petal Maps. Come partner impegnato, Wetaxi continua a costruire sull’esperienza dell’utente con un approccio incentrato sul cliente.

Vi ricordiamo che i servizi HMS sono disponibili su tutti i dispositivi HUAWEI più recenti come HUAWEI P Smart 2021.

