La quarantena è noiosa, lo abbiamo amaramente scoperto tutti sulla nostra pelle in questi primi dieci giorni. Perché dunque non allietarla con dei regali inaspettati?

Tomb Raider e Lara Croft and the Temple of Osiris sono gratis per tutti fino a domani 24 Marzo 2020. Steam offre la possibilità a tutti di inserire nella propria libreria due giochi molto interessanti accomunati dalla protagonista: Lara Croft.

Tomb Raider

Tomb Raider

Stiamo parlando del gioco rivelazione del 2013 Tomb Raider, che ha riportato sotto gli occhi di tutti le avventure di una giovane Lara dove ammireremo la trasformazione da giovane donna a scaltra avventuriera dell’ignoto.

Tomb Raider esplora le cupe e avventurose origini di Lara Croft e la sua trasformazione nella avventuriera che tutti conosciamo. Armata solo del suo istinto naturale e della capacità di spingersi oltre i limiti della sopportazione umana, Lara deve combattere per svelare il passato oscuro di un’isola dimenticata e sfuggire alla sua morsa inesorabile



Perchè scaricare il gioco? Innanzitutto è un regalo, basta solo riscattare l’offerta all’interno di Steam con il proprio profilo e avere per sempre a disposizione nella propria libreria il titolo.

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lara Croft and the Temple of Osiris è il seguito dell’acclamato Lara Croft and the Guardian of Light, e il primo titolo con protagonista Lara Croft pensato per la modalità cooperativa fino a quattro giocatori. Scopri una grafica spettacolare e una trama avvincente, esplora il tempio di Osiris insieme ai tuoi amici, sconfiggendo orde di mostri dell’oltretomba egizio, risolvendo complicati enigmi e sopravvivendo a trappole mortali. Collabora o gareggia con gli amici per ottenere tesori e preziosi reperti.

In Lara Croft and the Temple of Osiris, Lara arriva in Egitto e si allea con Carter Bell, cacciatore di tesori e suo rivale, e con le divinità imprigionate Horus e Isis, per sconfiggere il dio malvagio Set. Mentre esplorano le tombe sparse tra le dune, messi alla prova da una natura ostile, Lara e i suoi compagni dovranno affrontare divinità leggendarie e creature mitologiche. Il mondo è in pericolo e Lara deve recuperare i frammenti di Osiris per impedire a Set di assoggettare l’umanità intera.



Cosa aspettate, non fa mai male avere due titoli in più nella propria libreria Steam, specialmente se è totalmente gratuito. Ma affrettatevi, l’offerta scade domani 24 marzo.