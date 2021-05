TomTom ha annunciato la compatibilità della sua popolare app di navigazione TomTom GO Navigation con Android Auto.

Ciò significa che i guidatori con un dispositivo Android potranno ora interagire con TomTom GO Navigation direttamente sul sistema di infotainment del proprio veicolo (se compatibile con Android Auto).

Unendo la comodità di una app del telefono alle funzionalità avanzate di un navigatore satellitare TomTom, TomTom GO Navigation è il compagno di viaggio perfetto. Negli incroci, l’indicatore di corsia in movimento aiuta i conducenti a scegliere la corsia o l’uscita migliore. Gli utenti hanno la possibilità di scaricare facilmente mappe dettagliate in 3D all’interno della stessa app e di utilizzarla per la navigazione all’estero, dove i costi di roaming possono essere elevati.

Con la connettività Internet, sono disponibili le affidabili informazioni TomTom sul traffico e avvisi sugli autovelox. Inoltre, l’app è priva di pubblicità e i dati personali degli utenti non vengono utilizzati a fini commerciali. Anche i conducenti di un veicolo elettrico (EV) saranno lieti di sapere che i profili EV sono ora disponibili, consentendo ai conducenti di trovare facilmente i punti di ricarica disponibili.

Mike Schoofs, Managing Director di TomTom Consumer ha commentato:

“TomTom GO Navigation è l’app di navigazione definitiva che mette la privacy al centro. L’app è ricca di funzionalità innovative che la distinguono dalle altre e porta a destinazione i conducenti in modo sicuro ed efficiente. È fantastico essere su Android Auto perché ora più persone possono godere della migliore navigazione TomTom”.

TomTom GO è una delle prime app di navigazione disponibili su Android Auto e può essere scaricata da Google Play.

L’app è disponibile anche tramite App Store e Huawei AppGallery. TomTom GO Navigation offre una prova gratuita di 30 giorni senza vincoli e successivamente gli utenti possono abbonarsi al prezzo di €12,99 all’anno, €8,99 per sei mesi, €1,99 al mese o grazie al nuovo piano familiare a €19,99 all’anno.

