Durante il MWC23 di Barcellona, Realme ha presentato per il mercato europeo il Realme GT3, prodotto derivante dalla versione cinese Realme GT Neo5, lanciato qualche settimana fa. Si tratta di un dispositivo di fascia medio-alta, che punta tutto sulla ricarica rapida a 240W, mediante trasformatore integrato in confezione.

Realme GT3 punta tutto sulla ricarica rapida

Prima di passare alla caratteristica più entusiasmante del dispositivo, soffermiamoci sull’estetica, sulle soluzioni adottate dall’azienda per rendere personale lo smartphone. Sul retro del Reame GT3, di fianco al modulo fotografico, è stato inserito un LED RGB rettangolare a 25 colori, incastonato in un riquadro trasparente che mostra alcuni componenti interni. La soluzione tramite LED viene sfruttata dal software per indicare le notifiche, le chiamate in arrivo, i messaggi ed è in grado di simulare un timer quando si scatta una fotografia.

Il comparto fotografico principale è collocato in una placca in metallo, utile per garantire robustezza e per proteggere la Matrix AI Camera, costituita da un sensore principale IMX890 di Sony da 50 MP e da uno ultra-grandangolare da 8 MP. Infine, trova posto nell’alloggiamento anche una camera da 2 MP macro. La scocca posteriore curva di 54,2°, in modo da rendere lo smartphone ergonomico e per indirizzare le linee verso l’anteriore, in cui domina il grande display OLED piatto.

Scheda tecnica Realme GT3

Dimensioni: 163,85 x 75,75 x 8,9 mm

x x Peso: 199 grammi

Display: OLED da 6,74” con risoluzione 1,5K ( 1240 x 2772 pixel ), HDR10+ Frequenza di aggiornamento: variabile fino a 144 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 360 Hz (tipico), 1500 Hz (picco) Luminosità tipica: 500 nit Luminosità massima: 1100 nit Luminosità di picco (HDR): 1400 nit Gamma colori: 100% DCI-P3

da con risoluzione ( x ), SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 , 12 o 16 GB (LPDDR5X)

, o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB , 1 TB (UFS 3.1)

, o , (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione 50 MP , apertura f/1.88, PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 112° Sensore microscopio da 2 MP (f/3.3) Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP (f/2.5)

(f/2.5) Audio: stereo (doppio speaker), Dolby Atmos

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (2x Nano-SIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G, Dual VoLTEe Dual VoNR

(2x Nano-SIM), (SA+NSA)/4G/3G/2G, VoLTEe Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , IR , GPS (dual-band), NFC , USB-C

, , , (dual-band), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 4600 mAh con ricarica rapida cablata a 240 W

con ricarica rapida cablata a Sistema operativo:Realme UI 4.0basata suAndroid 13

Si tratta, nello specifico, di un pannello da 6,74 pollici con risoluzione 1,5k, refresh rate da 40 a 120Hz e luminanza di picco di 1400 nit. Non manca il supporto HDR10+. Il display OLED è interrotto nella parte superiore da un foro circolare che ospita la camera da 16 MP.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm, esattamente lo Snapdragon 8+ Gen 1, supportato dalla RAM LPDDR5X e dalle memoria interna UFS 3.1.. I bollenti spiriti del processore top di gamma della seconda metà del 2022 sono tenuti a bada, a detta dell’azienda, dal sistema di raffreddamento a liquido del Realme GT3, chiamato Stainless Steel Vapor Cooling System Max 2.0 . Lo smartphone può contare anche sul supporto al 5G su entrambe le SIM, sul Wi-Fi 6 e sul BLE 5.3.

La chicca tecnologica risiede nella potenza di ricarica supportata, che si spinge fino a 240 W, tramite tecnologia SUPERVOOC, in grado di portare da o al 100% in appena 9 minuti la batteria a doppia cella da 5000 mAh dello smartphone. Giusto per dichiarare i dati provenienti da Realme, in appena 80 secondi il device può guadagnare un 20% di ricarica, il 50% in 4 minuti. L’utente, inoltre, può ottenere 2 ore di conversazione, 3 ore di musica o 1 ora di video con appena 30 secondi di ricarica.

Numeri impressionanti, che però richiedono attenzione e tecnologia avanzata, certificata da TÜV Rheinland. Per gestire tale potenza, Realme ha dotato lo smartphone di tre chipset separati che monitorano costantemente il flusso di energia. La stessa azienda cinese ha dichiarato che occorrono circa 1600 cicli di ricarica a 240W prima che la batteria scenda all’80% della sua capacità. Questo grazie anche alle soluzioni software di cui dispone Realme GT3, che permettono, ad esempio, di gestire in maniera intelligente la carica durante la notte, finalizzando l’ultimo 20% di carica della batteria solo poco prima della sveglia dell’utente.

Realme GT3 sarà disponibile con prezzi a partire da 649 dollari in due varianti di colore, Pulse White e Booster Black. Lo smartphone non arriverà immediatamente nel mercato italiano. Aspettiamo dettagli ufficiali nelle settimane successive.

