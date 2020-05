Come utilizzare al meglio Chromecast nel 2020

Cos’è Chromecast?

Chromecast è un dongle prodotto da Google ed acquistabile nel sito ufficiale che, una volta collegato al televisore tramite HDMI, permette di fruire di quasi tutti i servizi streaming presenti nel mercato. Il suo utilizzo è semplice ma necessita sempre di uno smartphone/tablet o PC/MAC.

Il dispositivo chromecast permette quindi di rendere qualsiasi TV smart, la prima cosa da fare è configurarla attraverso l’applicazione Google Home scaricabile sia da Play Store che da App Store. L’unico requisito per poter sfruttare la Chromecast è quella di disporre di una connessione WiFI, il dongle di Google e il vostro smartphone/PC devono essere collegati alla stessa rete.

hromecast crea una connessione diretta con l’origine e i flussi, non utilizzando quindi la rete o le risorse del telefono. Si possono comunque utilizzare lo smartphone o il computer come telecomando, per controllare lo streaming, mettere in pausa la riproduzione o la regolazione del volume.

Chromecast – Trasmettere da smartphone – App streaming più popolari

Le app di streaming più popolari sono compatibili al 100% con la Chromecast, basta aprire il nostro servizio preferito come Disney+, Netflix o Amazon Prime Video e cliccare nel pulsante con il simbolo di uno schermo in alto a destra.

Di seguito potete vedere una carrellata di immagini delle piattaforme di streaming più importanti in cui è evidenziato il pulsante Chromecast. Potete trovarlo in svariate applicazioni e non vi resta che cliccarlo ed avviare la trasmissione.

Trasmettere da PC o Mac – Google Chrome

Il metodo più semplice ed immediato per trasmettere dal PC o dal Mac è utilizzare Google Chrome.

Qualsiasi sito internet può essere visto sullo schermo della TV premendo sul tasto con i tre pallini (tasto menù) e poi su Trasmetti. Si potrà quindi scegliere se eseguire lo streaming di contenuti da una singola scheda (per vedere qualsiasi sito internet in TV), se eseguire lo streaming dell’intero desktop (per vedere le finestre di altri programmi) oppure anche se eseguire lo streaming di un file video presente nel PC.

Potete utilizzare anche media player esterni, un esempio è VLC. Basta aprire il file video, andare nel menù riproduzione > render e trasmettere a Chromecast.

Trasmettere da smartphone lo schermo e le applicazioni

Con l’app Google Home, quella principale, si può trasmettere in TV quello che si vede sullo smartphone. Potete quindi utilizzare tutte le applicazioni e i giochi sulla tv ed utilizzare lo smartphone e il tablet come telecomando a distanza per fare qualsiasi cosa.

Per fare ciò basta aprire l’applicazione Google Home, cliccare sul dispositivo Chromecast e schiacciare “Trasmetti schermo” in basso a destra. Purtroppo questa funzione è disponibile solo per i dispositivi Android.

Chromecast – Come Trasmettere musica

Oltre a vedere video è possibile anche riprodurre musica e sfruttare così l’impianto audio della TV con il nostro Chromecast. Il metodo è lo stesso, basta aprire il nostro servizio streaming musicale preferito e cliccare sull’apposito menù di trasmissione. Di seguito un esempio con Spotify e Youtube.

Dove acquistare Chromecast – I Modelli

Vediamo quindi quale Chromecast comprare dal momento che ne esistono diversi modelli.

Attualmente in commercio i Chromecast più recenti sono il Chromecast 3 “normale” e il Chromecast Ultra.

La seconda e la terza generazione ( quella attuale )del Chromecast e supportano il Wi-Fi b/g/n/ac, bande 2,4 GHz e 5 GHz.

Il Chromecast originale, quello della prima versione, non supporta il supporto Wireless AC e trasmette solo sulla banda a 2,4 GHz.

Chromecast Ultra invece offre maggiore risoluzione e velocità ovviamente a patto di avere una linea internet adeguata. Può trasmettere contenuti 4K e HDR.

Chromecast Ultra si connette al Wi-Fi 802.11ac 2.4GHz e 5GHz, proprio come la versione normale, ma possiede anche un’antenna MISO (Multi Input Single Output) 2×1 per velocità di rete più elevate. Inoltre, viene fornito di serie con una porta Ethernet integrata nell’alimentatore, che mantiene i flussi 4K in aree Wi-Fi difficili da coprire come case a più piani, giardini o angoli lontani della casa.

Nel caso in cui si disponga di un televisore con risoluzione 4K è consigliabile l’acquisto di questo dispositivo.

Offerte Chromecast

Per comprare un Chromecast si può andare sul sito ufficiale Google e acquistarlo online oppure presso i negozi della grande distribuzione.

Si può anche comprare l’adattatore Ethernet per collegare il Chromecast al router tramite cavo Ethernet e non in wifi, per assicurarsi un collegamento più stabile e veloce.

In alternativa su eBay spesso si trovano ottime offerte. Qua sotto alcuni dei prezzi più convenienti in questo momento:

