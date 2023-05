Si è concluso il contest OPPO che ha coinvolto 10 paesi con oltre 350 proposte per la creazione dei wallpaper dinamici e statici dedicati al nuovo OPPO Find N2 Flip.

Durante la cerimonia di premiazione che si è tenuta il 9 maggio a Madrid, in Spagna, i cinque vincitori hanno ricevuto un premio in denaro fino a 7.500 euro e un OPPO Find N2 Flip ciascuno.

Thomas Chamberlain-Keen, concept artist e illustratore nell’industria dei videogiochi, vincitore del primo premio ha commentato:

“Sembra fantascienza vedere le prime dimostrazioni tecnologiche di schermi pieghevoli diventare prodotti commerciali, e questa idea racchiude il motivo per cui il design è così importante. I progressi tecnologici non sono più senza scopo, ma tendono sempre a trasformare quei sogni fantascientifici in realtà”.

I Vincitori

E’ possibile trovare la lista dei vincitori con i relativi artwork sul sito dedicato OPPO Design Awards dove è possibile visualizzare anche tutti i lavori inviati durante il contest.

La cover screen del 1° premio vinto da Thomas Chamberlain-Kee – Thomas Chamberlain-Keen – Your OPPO



Un’opportunità per i giovani creativi di mostrare le loro capacità

Gli OPPO Awards collaborano con due prestigiose istituzioni accademiche, la NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) e l’UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología), per poter raggiungere i talenti emergenti, in quanto le università ospitano giovani comunità internazionali e sono centri globali di cultura.

David Perez Medina, professore e direttore del master in Graphic Design dell’UDIT fa parte della giuria di esperti che ha selezionato i vincitori. Ha inoltre aggiunto:

“È stato un vero onore partecipare come giudice a questo concorso di OPPO. sono lieto che i giovani talenti vengano premiati a livello europeo. Ringrazio di cuore OPPO per aver dimostrato tanta sensibilità e generosità nei confronti delle giovani generazioni”.

Oltre a entrare in contatto con i giovani designer, OPPO si impegna a mantenere il contatto con i suoi utenti e incoraggia un dialogo aperto. Per questo motivo, il vincitore del prestigioso premio, il Community’s Favorite Award, verrà scelto sull’account Instagram @OPPO.Europe, consentendo a tutti gli utenti di votare il proprio design preferito.

Un impulso al futuro del design

La filosofia del design di OPPO è incentrata sulla creazione di grandi esperienze di prodotto che piacciono alle persone, e OPPO Find N2 Flip non fa eccezione. Il suo design elegante e lineare, la cerniera flexion hinge intuitiva e facile da usare e l’ottima sensazione al tatto lo fanno risaltare sul mercato. In particolare, l’ampio schermo esterno è la tela perfetta per dare sfogo alla creatività dei designer.

Vita Hsu, Head of Brand Creative at OPPO Europe, ha commentato: “Per OPPO il design non è solo creare prodotti belli da vedere. Si tratta di creare esperienze che si integrino perfettamente nella vita delle persone e che elevino la loro routine quotidiana. Dai materiali che utilizziamo all’ergonomia dei nostri dispositivi, ogni aspetto del nostro processo di progettazione è guidato da un’incessante ricerca dell’eccellenza e da una profonda comprensione delle esigenze dei nostri utenti”.

Un nuovo form factor che libera la creatività

Il Contest non è la prima occasione in cui OPPO collabora con le università per valorizzare i giovani talenti. OPPO ha lanciato anche iniziative come Futureproof, un’opportunità per gli studenti universitari di ottenere foto professionali gratuite per avviare la propria carriera. Con la proposta del marchio “Inspiration Ahead”, OPPO continua a coltivare le nuove generazioni in campi come il design, incoraggiando le loro prospettive fresche e le loro idee innovative.

“In OPPO riconosciamo appieno il potenziale illimitato dei giovani creativi emergenti”, ha dichiarato Eliza Li, CMO di OPPO Europe, “Abbiamo a cuore il loro potere di trasformare il mondo; coltivando il talento, possiamo creare un futuro più luminoso per tutti”.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!