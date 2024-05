VivaTech sta rapidamente emergendo come l’evento di business più efficace a livello globale. Con oltre 400.000 connessioni commerciali tramite i soli canali digitali, la risposta è stata entusiasta da parte di tutti coloro che cercano di generare contatti in una vasta gamma di settori. Quest’anno, più di 13.500 startup hanno avuto l’opportunità di stabilire relazioni di business con aziende provenienti da oltre 25 settori e di incontrare oltre 2.000 investitori e fondi di investimento di alto profilo come Accel, KKR, Lightspeed, Sequoia Capital, Eurazeo e GV (Google Ventures).

Viva Technology conferma la sua popolarità a livello mondiale

VivaTech si è affermato come il centro globale per incontri e discussioni su tecnologia e innovazione. Più di 120 paesi erano rappresentati, con circa 40 padiglioni nazionali, inclusi Canada, Taiwan, Brasile, Regno Unito e Germania. Il Giappone, Paese dell’Anno, ha potuto esibire il suo ecosistema tecnologico con una delegazione ministeriale e oltre 40 startup. L’Africa ha brillato con l’Africa Tech Lab, un’area dedicata ai talenti e alle startup locali. La terza edizione degli AfricaTech Awards, sponsorizzata da Airtel e Cassava Technologie, ha evidenziato le startup più innovative nei settori Climate Tech, Health Tech, FinTech & Ecommerce in Africa, premiando Schoolz per Climate Tech, Thalia Psychotherapy per Health Tech e Inclusivity Solutions per FinTech & Ecommerce.

“VivaTech si è affermato come punto di riferimento nel dibattito su innovazione, tecnologia e startup. I numeri parlano chiaro: con record che ci posizionano come l’evento che attrae i maggiori protagonisti mondiali e crea legami economici tra Europa, Asia e Americhe. VivaTech News ha attirato 6,5 milioni di spettatori online in tutto il mondo. Siamo orgogliosi che VivaTech a Parigi sia un luogo privilegiato per tecnologia, innovazione, intelligenza artificiale e business. Qui investitori, startup e grandi aziende si incontrano in modo produttivo. Ringraziamo tutti i grandi innovatori che hanno partecipato per discutere le questioni cruciali per la società, i nostri partner e i team di VivaTech che superano le aspettative anno dopo anno.”, affermano i co-Presidents di VivaTech Maurice Lévy e Pierre Louette e il Managing Director François Bitouzet.

IA e tecnologia sostenibile al centro del programma 2024

A VivaTech 2024 sono state presentate le soluzioni di IA più innovative e concrete, con oltre il 40% degli espositori che hanno mostrato innovazioni in questo campo, in particolare attraverso l’AI Avenue, il cuore pulsante di VivaTech. L’impegno di VivaTech verso la tecnologia responsabile è stato evidente nell’Impact Bridge, sponsorizzato da EDF, una corsia dedicata a iniziative con un impatto positivo sulla costruzione di un futuro sostenibile e inclusivo.

Si sono svolti oltre 400 dibattiti, due terzi dei quali internazionali, con figure di spicco come John Kerry, Rachel Delacour (Sweep), Robin Li (Baidu), Arthur Mensch (Mistral AI), Yann LeCun (Meta) e Dario Amodei (Anthropic). VivaTech continua a dare l’esempio su questioni ambientali, un impegno premiato con la certificazione ISO 20-121, parte di un più ampio contesto CSR in vigore da oltre due anni.

La diversità, parte integrante del DNA di VivaTech, acquisisce un ruolo più centrale che mai

Come ogni anno, le donne hanno un ruolo centrale: oltre il 40% dei relatori a VivaTech erano donne. La sesta edizione della Female Founder Challenge, supportata da Mazars, JCDecaux e Verizon, ha premiato Albane Dersy, co-founder di Inbolt. Il programma di mentoring 100+100 ha riunito oltre 100 giovani ragazze e 100 donne influenti nel settore tecnologico, con l’obiettivo di ispirarle a intraprendere carriere nel settore. Inoltre, iniziative come Impact Builders, in collaborazione con Diversidays, mirano a accelerare l’impatto imprenditoriale di individui meno rappresentati. Femtech France ha lanciato il suo secondo barometro dell’industria Femtech a VivaTech, promuovendo innovazioni per migliorare la salute delle donne.

VivaTech 2024: Il palcoscenico ideale per presentare novità, esclusive e innovazioni provenienti da tutto il mondo

Durante i quattro giorni dell’evento, sono stati fatti 50 annunci esclusivi a livello globale ed europeo. Tra questi, BiPed AI, software robotico per persone con disabilità visiva; Everdian, una soluzione di analisi dati in tempo reale basata sull’IA; Bioteos, un purificatore d’aria che incorpora bio-simulanti e micro-alghe; Dopavision, una nuova terapia per condizioni oftalmiche e neurologiche; il Cybertruck di Tesla, che ha fatto la sua prima apparizione in Francia; e il concept “U1st Vision” di Software République.

Più di 400 relatori internazionali

Gli esperti mondiali hanno discusso di attualità e delle sfide contemporanee, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale e alla Tecnologia Sostenibile. Tra i relatori principali, Elon Musk, Eric Schmidt, Faye Iosotaluno, Hiroshi Mikitani, Linda Yaccarino, Christel Heydemann, Meredith Whittaker e Bernard Arnault, che ha presieduto i LVMH Innovation Awards.

Numerosi membri del governo e delle istituzioni internazionali hanno partecipato, tra cui Fumio Kishida, Thierry Breton, Viscount Camrose, Audrey Tang, Bruno Le Maire e Marina Ferrari.

Tra i grandi nomi presenti a VivaTech quest’anno vi erano Serena e Venus Williams, Pierre-Alexis Bizot, Kameto (Kamel) Kebir e Prime (Amine) Mekri, e Harlan Coben.

Quest’anno, a VivaTech hanno partecipato leader del marketing come Marc Pritchard, Asmita Dubey, Dr. Werner Vogels, Aude Gandon, Hanna Hennig e Arthur Sadoun.

