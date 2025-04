Dall’11 al 14 giugno, il Paris Expo Porte de Versailles ospiterà la 9ª edizione di VivaTech, il principale evento europeo dedicato a startup e tecnologia. Questa edizione del 2025 si concentrerà sull’esplorazione delle nuove frontiere dell’innovazione, analizzando non solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli economici, geopolitici, sociali e ambientali. L’evento riunirà i migliori speaker, startup e leader di pensiero del settore privato e pubblico per esaminare un’ampia gamma di sviluppi e rivoluzioni tecnologiche.

UN DECENNIO DI TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA

In meno di dieci anni, VivaTech si è affermato come l’evento imperdibile per l’innovazione in Europa, attirando oltre 165.000 visitatori a Parigi nel 2024. Quest’anno, in un momento in cui l’innovazione non è solo un motore di investimento, ma anche al centro di numerose conversazioni globali, VivaTech esplora le nuove frontiere dell’innovazione:

Tecnologia : dall’intelligenza artificiale alla quantistica, dalla blockchain ad altre tecnologie disruptive, VivaTech sarà il punto d’incontro per oltre 14.000 startup e leader del settore tech provenienti da tutto il mondo. Inoltre, verrà introdotto un nuovo premio dedicato all’innovazione, ponendo la tecnologia al centro del dibattito sotto ogni prospettiva.

Business : oltre 30 settori industriali saranno rappresentati a VivaTech per mostrare come queste tecnologie emergenti, in particolare l'AI, stiano trasformando i modelli di business attuali e futuri, con un focus speciale su space tech, travel tech e retail.

Geopolitica : mentre la mappa tecnologica globale sta attraversando profondi cambiamenti e nuove potenze territoriali stanno ridefinendo i propri equilibri, VivaTech ospiterà un ampio spettro di ecosistemi tecnologici a Parigi. Alcuni Paesi, come la Cina, stanno rafforzando la loro presenza, mentre altri parteciperanno per la prima volta, tra cui Stati Uniti, Polonia, Libano, Arabia Saudita, El Salvador e Nigeria. Quest'ultima si unirà ad altre nazioni africane nella quarta edizione degli AfricaTech Awards, una vetrina d'eccellenza per l'imprenditorialità africana nei settori GreenTech, HealthTech, E-commerce e Fintech. L'evento vedrà inoltre la partecipazione del calciatore Édouard Mendy sul palco di VivaTech. Nel frattempo, il Canada, nominato "Paese dell'Anno" di VivaTech, porterà una delegazione di oltre 170 aziende e organizzazioni tech e AI canadesi, tra cui Cohere, Sanctuary AI, Vooban, Airudi e Medeloop.

Responsabilità: l'81% dei dirigenti aziendali ritiene che la tecnologia sia essenziale per affrontare le sfide sociali e ambientali, dalla diversità occupazionale alla riduzione dell'impronta di carbonio. VivaTech 2025 incarna questo impegno con la seconda edizione dell'Impact Bridge, realizzata in collaborazione con EDF. Questa sezione di VivaTech è interamente dedicata alle startup che puntano a generare un impatto positivo sulla società, sulla sanità e sull'ambiente. Qui verrà anche lanciato il Tech for Change Award, in partnership con Axionable, e sarà presentato il nuovo programma dedicato ai Chief Sustainability Officers.

“VivaTech è la piattaforma dove tecnologia e business si incontrano per plasmare il futuro. Con l’avvento dell’AI e anche a causa degli avvenimenti geopolitici in corso, l’interesse per questa edizione è più forte che mai. Con 300 innovazioni globali annunciate e 4.000 partner, VivaTech è un motore di crescita e visibilità. Riunendo leader di 30 settori e delegazioni internazionali, VivaTech è il luogo in cui aziende e organizzazioni possono generare fino al 40% dei loro lead annuali e delle loro partnership strategiche,”

spiega Maurice Lévy, Honorary Chairman di Publicis Groupe, Pierre Louette, CEO di Les Echos – Le Parisien, co-organizzatori dell’evento, e François Bitouzet, Managing Director di Viva Technology.

PRIMI RELATORI ANNUNCIATI

Joe Tsai, Co-Fondatore & Presidente, Alibaba Group

Vanessa Wyche, Amministratrice associata ad interim, NASA

Alain Aspect, CNRS / Pasqal, Premio Nobel

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Paul Hudson, CEO, Sanofi

Nikesh Arora, CEO, Palo Alto Networks

Arkady Volozh, Fondatore & CEO, Nebius

Barry Diller, Presidente e Dirigente Esecutivo, IAC

Thierry Breton, Ex Commissario Europeo per il Mercato Interno

Enrico Letta, Ex Presidente del Consiglio, Italia

Mathias Döpfner, Presidente & CEO, Axel Springer SE

I PRINCIPALI TEMI DELLA NONA EDIZIONE DI VIVATECH

La rivoluzione dell’AI in azione Mentre l’intelligenza artificiale continua a trasformare settori e industrie, l’AI sarà al centro delle discussioni di VivaTech 2025. Secondo il barometro VivaTech, l’85% delle aziende prevede di aumentare gli investimenti in AI nel prossimo anno, a dimostrazione di un’adozione globale sempre più accelerata. Per approfondire questa evoluzione, ascolteremo numerosi speaker influenti, tra cui le figure emergenti che stanno plasmando il futuro dell’AI: Mike Krieger, CPO di Anthropic; Martin Kon, Presidente e COO di Cohere; Alexandr Wang, Fondatore e CEO di Scale AI; Arthur Mensch, Co-Fondatore e CEO di Mistral AI; Ami Badani, CMO di ARM; e Yann LeCun, Chief AI Scientist di META. Alcune delle innovazioni rivoluzionarie presenti alla nona edizione di VivaTech: Robotica : Unitree (Cina) è leader mondiale nei robot quadrupedi. Grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, Unitree migliora l’efficienza e la precisione del machine learning, con oltre 180 brevetti che coprono il controllo del movimento, la percezione robotica e componenti chiave. A VivaTech sarà presentato il nuovo modello umanoide, uno dei più avanzati in termini di AI.

Lotta alla disinformazione: Trusting Pixels (Canada) è all'avanguardia nella rilevazione delle modifiche alle immagini, un'

