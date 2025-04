Vivo continua a spingere i confini del design e delle prestazioni con il lancio del nuovo vivo V50 Lite, uno smartphone che unisce un’autonomia straordinaria, un comparto fotografico di alto livello e un’estetica raffinata.

Batteria da 6500 mAh: potenza senza compromessi

Uno dei punti di forza di vivo V50 Lite è la batteria BlueVolt da 6500 mAh, che offre fino a 27 ore di riproduzione video o 14 ore di navigazione web con una sola carica. Nonostante la capacità elevata, il dispositivo mantiene uno spessore di appena 7,79 mm, grazie a tecnologie di ottimizzazione della batteria come la ricomposizione del carbonio e il rimodellamento degli elettrodi.

La ricarica rapida FlashCharge da 90W consente di raggiungere il 50% di carica in soli 23 minuti, mentre la protezione a 24 livelli garantisce sicurezza e stabilità. Inoltre, la funzione di ricarica inversa permette di alimentare altri dispositivi direttamente dallo smartphone.

Fotocamera da 50 MP con AI avanzata

Per gli appassionati di fotografia, vivo V50 Lite integra un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP, progettato per garantire immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia Aura Light Portrait migliora i ritratti grazie a un’illuminazione più uniforme e naturale.

Il comparto AI di vivo V50 Lite include strumenti avanzati come Cancellazione AI, per rimuovere elementi indesiderati dalle foto, e Miglioramento Foto AI, che ottimizza colori e dettagli anche nelle immagini già scattate.

Design raffinato e resistenza certificata

Disponibile nelle colorazioni Titanium Gold, Phantom Black e Fantasy Purple, vivo V50 Lite abbina eleganza e robustezza. Lo smartphone ha ottenuto la certificazione SGS Five-Star Drop Resistance, con una struttura rinforzata in metallo e uno schermo Shield Glass più resistente del 20% rispetto ai pannelli tradizionali.

Inoltre, la certificazione IP65 lo protegge da polvere e schizzi d’acqua, garantendo resistenza e affidabilità anche in condizioni difficili.

Disponibilità e prezzi

vivo V50 Lite 5G è disponibile nei negozi WindTre a partire da 329 €, mentre la versione 4G si trova nei punti vendita Euronics e SME al prezzo di 259 €. A partire da metà aprile, sarà disponibile una Special Edition di vivo V50 Lite 5G a 359 €, che includerà anche gli auricolari TWS 3e e un caricatore da 90W.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale www.vivo.com.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!