Samsung ha trovato il partner perfetto per spingere i suoi TV di grandi dimensioni: Superman. La partnership globale con Warner Bros. e DC Studios per celebrare l’uscita dell’ultimo film del supereroe non è solo una mossa di marketing, ma una strategia precisa per convincere i consumatori che più grande è sempre meglio.

L’operazione “It’s not just big, it’s super big” (“Non è solo grande, è super grande”) ha una logica commerciale cristallina: associare l’iconicità di Superman alle dimensioni sempre più estreme dei TV Samsung. E in un mercato dove i 65 pollici sono diventati il nuovo standard, Samsung punta decisa sui suoi modelli da 98, 100 e 115 pollici.

Il nuovo universo DC come trampolino di lancio

Il timing non è casuale. “Superman”, il primo film del nuovo universo cinematografico DC Studios diretto da James Gunn, arriva oggi nelle sale di tutto il mondo. Per Samsung è l’occasione perfetta per cavalcare l’onda di un franchise che promette di rivoluzionare l’universo DC al cinema.

“Da sempre Samsung si impegna a creare un’esperienza di intrattenimento più ricca e significativa”, ha dichiarato Hun Lee, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics. “Grazie a collaborazioni con i principali studi creativi e artisti, le persone possono immergersi ancora più profondamente nelle storie dei personaggi che amano, sia al cinema sia a casa”.

La dichiarazione di Lee è rivelatrice: Samsung non vende solo TV, ma esperienze. E quale esperienza può essere più immersiva di un Superman che vola su uno schermo da 98 pollici nel salotto di casa?

Attivazioni globali con un occhio al locale

La campagna di Samsung tocca diversi mercati con approcci differenziati. A Londra, le edicole a tema Daily Planet in luoghi iconici come The Shard e Kings Cross Station sono un colpo di genio: trasformano la promozione in un’esperienza urbana che i passanti possono vivere e condividere sui social.

In Asia, dove Samsung ha storicamente una presenza più forte, gli stand interattivi nei centri commerciali di Malesia, Vietnam e Corea puntano sull’engagement diretto. Cabine fotografiche a tema Superman e esposizioni pop-up dove toccare con mano i prodotti Samsung: è marketing esperienziale che funziona. L’Italia ci sono “attività social e materiale dedicato presso i principali punti vendita”.

Samsung Art Store: l’arte come differenziatore

Una delle mosse più intelligenti di questa partnership è l’integrazione con Samsung Art Store. Dal 1° luglio al 31 agosto, gli utenti possono accedere gratuitamente a una collezione di 10 opere dedicate a Superman di DC Comics.

Disponibile su The Frame e sui modelli QLED e Neo QLED del 2025, questa iniziativa trasforma il TV in una galleria d’arte digitale. È un approccio che Samsung ha perfezionato negli anni: non vendere solo hardware, ma un ecosistema di contenuti premium.

Per i possessori di The Frame, in particolare, questa collezione rappresenta un valore aggiunto concreto. Il TV-quadro di Samsung trova così nuova linfa in contenuti esclusivi che giustificano il premium price.

Dietro tutta questa operazione c’è una strategia commerciale precisa: spingere i consumatori verso taglie sempre più grandi. La linea di TV “Super Grandi” da 98, 100 e 115 pollici rappresenta il futuro secondo Samsung.

Le tecnologie Neo QLED e Crystal UHD, combinate con innovazioni basate sull’intelligenza artificiale, promettono “immagini ancora più fluide e un contrasto più profondo”. Ma la vera sfida è convincere i consumatori che hanno davvero bisogno di schermi così grandi.

Il messaggio è chiaro: se vuoi vivere davvero l’esperienza di Superman, non puoi accontentarti di un TV normale. Servono dimensioni “super”.

