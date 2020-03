Anche Xiaomi ha calato il nuovo tris di smartphone della serie Mi 10 che rappresentano un importante passo in quanto sono i primi dispositivi ( dopo l’esperimento di Mi Mix 3 ) con il supporto alle reti 5G.

Xiaomi arriva quindi a compiere il decimo anno e la serie Mi 10 viene ufficialmente presentata in Europa con l’arrivo di Xiaomi Mi 10, Xiomi Mi 10 Lite 5G e Xiaomi mi 10 Pro.

Andiamo quindi a vedere nel dettaglio i nuovi dispositivi di Xiaomi a partire dal top gamma Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 Pro, specifiche, prezzo e immagini

Come suggerisce il nome la versione Pro sarà quella di fascia più alta, destinata a chi vuole il top dei prodotti Xiaomi.

Il display è un pannello AMOLED curvo da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 con luminosità massima di 1200 nit. Troviamo poi un inserto per la fotocamera posizionato in alto a sinistra, bordi piuttosto contenuti e refresh rate di 90 Hz mentre il touch refresh rate di 180 Hz e questo permetterà di avere più sensibilità altocco. Non manca inoltre il supporto all’HDR10+ e alla gamma DCI-P3.

All’interno dello Xiaomi Mi 10 Pro troviamo il nuovissimo processore Qualcomm Snapdrgon 865 con clock dei core massimo a 2,84 Ghz e con GPU Adreno 650. Si tratta della soluzione top gamma di questo 2020 adottata da molti altri top gamma e che supporta a pieno regime le nuove connessioni 5G.

Ad affiancare lo Snap 865 troviamo una dotazione di 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria interna UFS 3.0. Come è facile intuire stiamo parlando del top delle performance che possiamo trovare oggi all’interno di uno smartphone.

La backcover in vetro dello smartphone ha un interessante trattamento opaco, cosa che la variante “base” non ha.

Seppur non facciamo più molto affidamento ai benchmark di AnTuTu in quanto spesso fuorvianti, c’è da dire che il punteggio di 602.000 punti ci può già far capire che a livello di prestazioni non abbiamo nulla da invidiare ai suoi competitor.

Interessante poi il sistema di raffreddamento a camera di vapore con una lastra di grafene a 6 strati che aiuterà a dissipare il calore in modo passivo sopratutto durante sessione di gaming prolungato. La dimensione di quest camera è stata aumentat molto e Xiaomi afferma che potrà diminuire la temperatura della CP-u di 13-15 gradi evitando surriscaldamenti.

Per quanto riguarda il comparto audio troviamo degli speaker stereo e non manca il supporto alle connettività di ultima generazione come Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 oltre la porta USB Type-C e l’NFC. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione MIUI 11.

Uno dei maggiori trend di questo 2020 è l’attenzione al comparto fotografico e Xiaomi Mi 10 Pro implementa una quadrupla fotocamera posteriore composta così:

sensore primario da 108MP (Samsung HMX, f/1.69, 8P)

(Samsung HMX, f/1.69, 8P) sensore da 20MP (f/2.2, grandangolare, 117 gradi)

(f/2.2, grandangolare, 117 gradi) Sensore da 8MP (f/2.0, OIS, teleobiettivo, zoom ibrido 10x, zoom digitale fino a 50x)

(f/2.0, OIS, teleobiettivo, zoom ibrido 10x, zoom digitale fino a 50x) Sensore 12MP (f/2.0, per la modalità Ritratto)

Xiaomi ha inoltre evienziato come sia presente il supporto ai formati .heic per le foto e .hevc per i video, che permettono di risparmiare spazio in memoria senza perdere in qualità. Non manca la possibilità di registrare video in 8K a 30 fps.

Con la famiglia Mi 10 vediamo anche ulteriori passi avanti nel campo della AI che in ambito fotografico adesso è in grado di migliorare gli scatti in modo più preciso. Trovimo anche la Night Mode 2.0, che riduce il disturbo e garantisce maggiori dettagli durante le foto in scarse condizioni di luce.

Sulla parte anteriore troviamo un sensore da 20MP (f/2.0) per i selfie che è in grado di registrare video a 1080p/30fps e slow motion a 720p/120fps. Ultima nota sulla batteria e sulla ricarica: Mi 10 Pro dispone di una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica via cavo a 50W, mentre quella wireless arriva a 30W. Non manca la ricarica wireless inversa a 5W.

Nella confezione di vendita troveremo un caricabatterie da 65W, tuttavia per motivi di sicurezza la ricarica via cavo avviene a 50W.

Xiaomi Mi 10 Pro – Data e prezzo per l’Italia

Xiaomi Mi 10 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Alpine White e Solstice Grey al prezzo di 999,99 euro nel taglio da 8/256GB.

Data l’emergenza Covid-19 le vendite partiranno inizialmente solo tramite i canali ufficiali di Xiaomi e Mi Store Italia, su Amazon e sui portali delle maggiori catene di distribuzione.

I preordini partiranno il 28 marzo e andranno avanti fino al 6 aprile 2020. Come Bonus per chi preordinerà Mi 10 Pro avremo in omaggio un Mi Smart Sensor Set. Inoltre, chi acquisterà lo smartphone tra il 7 aprile e il 6 maggio 2020 avrà l’accesso a un servizio Premium di assistenza post-vendita. Quest’ultimo include l’eventuale sostituzione del dispositivo presso un centro assistenza autorizzato Xiaomi in caso di guasti hardware e la riparazione gratuita, solamente una volta, in caso di schermo danneggiato.

Xiaomi Mi 10, specifiche e immagini

Il principali differenze tra il modello “Pro” e quello “standard” di Xiaomi Mi 10 sono riscontrabili principalmente nella mancanza della finitura opaca della backcover, per il comparto fotografico e per la batteria.

PArlando del setup fotograficotroviamo infatti anche qui una quadrupla fotocamera posteriore composta però in questo modo:

Sensore primario da 108MP (Samsung HMX, f/1.69, 7P)

grandangolare da 13MP (f/2.4, 123 gradi)

obiettivo per le macro da 2MP (f/2.4)

sensore per la profondità di campo da 2MP (f/2.4)

Per quanto riguarda la batteria troviamo invece un’unita da 4780 mAh con supporto alla ricarica a 30W, sia cablata che wireless con ricarica inversa a 5W. Il resto della scheda è uguale al modello Pro sia dal display AMOLED FHD+ sia per il chipset Snap 865 con 8 GB di RAM.

Xiaomi Mi 10 – prezzo e data per l’Italia

Le colorazioni disponibili per Mi 10 sono Twilight Grey e Coral Green e verrà venduto al seguente prezzo di listino:

variante da 8/128GB al prezzo di 799,99 euro

versione 8/256GB al prezzo di 899,99 euro.

Anche qui preordinando lo smartphone si possono ottenere alcuni omaggi come le nuove Mi True Wireless Earphones 2. Valida anche qui la promozione legata al servizio Premium di assistenza post-vendita.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G – specifiche e immagini

L’ultimo dispositivo annunciato è stata la vera rivelazione non tanto per le specifiche tecniche ma semplicemnete perchè nessuno se lo aspettava visto che non vi era stato alcun leak riguardo a questo modello nei mesi passati.

Xiaomi ha infatti presentato ufficialmente anche un terzo smartphone ovvero il Mi 10 Lite 5G, dispositivo che come suggerisce il nome si colloca nella fascia più bassa dei tre adispositivi annunciati oggi seppur con la presenza della connettività 5G.

La caratteristica peculiare è chiaramente il supporto al 5G: Mi 10 Lite 5G ha il grande compito di portare questa connettività nella fascia media e lo fa a un prezzo che potrebbe fare gola a molti infatti Mi 10 Lite 5G sarà venduto a 399€

Nel Mi 10 lite 5G trov un display AMOLED TrueColor da 6,57 pollici, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP e un processore Qualcomm Snapdragon 765G con modem X52 e affiancato da una dotazione di 6GB di RAM LPDDR4x e 64/128GB di memoria interna UFS 2.1.

La batteria è da 4160 mAh con supporto alla ricarica a 20W. Considerando il prezzo di lancio molto aggressivo per un fascia media con 5G siamo sicuri che sarà un cavallo da battaglia importante per Xiaomi con l’arrivo delle nuovi reti.

Immagini Mi 10 Lite 5G