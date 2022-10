Con un evento streaming oggi Xiaomi ha annunciato l’arrivo anche in Italia della nuova serie 12T oltre che a diversi prodotti IoT: Xiaomi Robot Vacuum X10+, Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum Series, Xiaomi TV Q2 Series, Xiaomi Smart Band 7 Pro e Redmi Pad.

Xiaomi 12T è dotato di un comparto fotografico composto da una tripla fotocamer, la principale da 108MP, un’ultra-wide da 8MP e una macro da 2MP. Con Xiaomi 12T Pro le immagini diventano ancora più sorprendenti grazie alla fotocamera provvista di in-sensor zoom 2x, che può sfruttare le capacità dell’ampio sensore da 1/1,22″ per scattare ritratti molto precisi. L’elevata nitidezza, la capacità fotografica notturna e la messa a fuoco rapida sono garantite da un sistema di imaging da 200MP di altissimo livello, supportato da un hardware innovativo e da algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale di Xiaomi.

Queste caratteristiche, insieme a una serie di altre ottimizzazioni, permettono di catturare la scena nei minimi dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione, o quando si riprendono soggetti in rapido movimento senza perdere la messa a fuoco.

Xiaomi ProCut permette inoltre di ottenere diverse composizioni per migliorare lo scatto iniziale o offrire alternative creative all’utente. Con Ultra Burst è possibile scattare 30 foto al secondo, così da non perdere mai il momento perfetto.

XIAOMI 12T SERIES

La serie Xiaomi 12T offre un’incredibile capacità di durata della batteria, oltre a una ricarica eccezionalmente veloce: entrambi i dispositivi vantano una capacità da 5.000 mAh e un HyperCharge da 120W, e una carica al 100% in soli 19 minuti, supportata dal sistema Xiaomi AdaptiveCharge, che memorizza le abitudini di ricarica quotidiane degli utenti per ottimizzare la salute della batteria a lungo termine.

Grazie alla batteria di lunga durata e alla super ricarica di Xiaomi, gli utenti possono andare ovunque, cimentarsi in qualsiasi attività e non perdersi mai nessun momento, contando sempre su prestazioni al top.

Xiaomi 12T è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra, costruito con il processo produttivo a 5 nm. Il chip è interamente aggiornato con una struttura GPU del tutto nuova, che aumenta le prestazioni e l’efficienza energetica fino al 30% rispetto al suo predecessore, così come le velocità di clock, cache e storage, garantendo un’esperienza utente molto più fluida. Sia che si tratti di catturare foto e video incredibili, guardare film o navigare sui social media, Xiaomi 12T offre prestazioni al top in qualsiasi momento.

Sotto la scocca troviamo invece Snapdragon 8+ Gen 1 per 12T Pro. Sul modello Pro è anche presente un sistema di dissipazione del calore con vapor chamber più grande del 65% rispetto a quella di Xiaomi 11T Pro e con il 125% di materiale termico in più.

Entrambi i device sono dotati di display CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con più di 68 miliardi di colori, AdaptiveSync per la regolazione dinamica del refresh rate e tecnologia Adaptive Reading per la riduzione della luce blu per non affaticare la vista.

XIAOMI 12T PRO SCHEDA TECNICA

display: CrystalRes AMOLED DotDisplay 6,67″ con AdaptiveSync (refresh rate 30/60/90/120Hz), 2712x1220x 20:9, 446ppi, sampling rate fino 480Hz, 500nit, contrasto 5.000.000:1, più di 68 miliardi di colori, TrueColor, JNCD≈0.28, Delta E≈0.38, HDR adattivo, True Display, sensore impronte digitali, modalità Adaptive Reading, SGS Low Visual Fatigue Certification, Corning Gorilla Glass 5

processore: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

memoria: 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB (LPDDR5/UFS 3.1)

OS: MIUI 13 basato su Android 12

audio: 2x speaker, Dolby Atmos, Sound by Harman Kardon

connettività: 5G, dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS

5G, dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS fotocamere: anteriore: 20MP, f/2,24, FOV 78°, sensore 1/3,47″, pixel da 0,8um posteriori: 200MP principale Samsung ISOCELL HP1, f/1,69, FOV 85°, sensore 1/1,22″, pixel 0,64um – 1,28um 4-in-1, 2,56um 16-in-1, OIS, Xiaomi ProCut, zoom 2x in-sensor, Xiaomi ProFocus 8MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120°, sensore 1/4″, pixel 1,12um 2MP macro, f/2,4, sensore 1/5″, pixel 1,75um

batteria: 5.000mAh HyperCharge 120W, AdaptiveCharge

dimensioni e peso: 163,1×75,9×8,6mm per 205g

colori: Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver

Xiaomi 12T Scheda tecnica

display: CrystalRes AMOLED DotDisplay 6,67″ con AdaptiveSync (refresh rate 30/60/90/120Hz), 2712x1220x 20:9, 446ppi, sampling rate fino 480Hz, 500nit, contrasto 5.000.000:1, più di 68 miliardi di colori, TrueColor, HDR10+, True Display, sensore impronte digitali, Corning Gorilla Glass 5

processore: MediaTek Dimensity 8100-Ultra

memoria: 8/128GB, 8/256GB (LPDDR5/UFS 3.1)

OS: MIUI 13 basato su Android 12

audio: 2x speaker, Dolby Atmos

connettività: 5G, dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

5G, dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS fotocamere: anteriore: 20MP, f/2,24, FOV 78°, sensore 1/3,47″, pixel da 0,8um posteriori: 108MP principale Samsung ISOCELL HM6, f/1,7, FOV 83,6°, sensore 1/1,67″, pixel 1,02um 9-in-1, OIS 8MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120°, sensore 1/4″, pixel 1,12um 2MP macro, f/2,4, sensore 1/5″, pixel 1,75um

batteria: 5.000mAh HyperCharge 120W, AdaptiveCharge

dimensioni e peso: 163,1×75,9×8,6mm per 202g

colori: Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver

PREZZI E DISPONIBILITÀ XIAOMI 12T E 12T PRO IN ITALIA

Xiaomi 12T e 12T Pro saranno disponibili in preordine da domani in Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver e come d’abitudine ci sono diversi bonus per chi acquisterà prima il dispositivo.

Xiaomi 12T Pro sarà disponibile nella versione da 12GB+256GB a 899,9 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia e nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo.

Anche Xiaomi 12T arriverà in doppia configurazione da 8GB+128GB al prezzo di 599,9 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia e da 8GB+256GB a 649,9 euro, disponibile su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo.

Sarà inoltre possibile approfittare delle seguenti offerte:

Dal 5 al 21 ottobre Xiaomi 12T da 8GB+256GB sarà in vendita a 649,9 euro in bundle con un prodotto a scelta tra Mi Smart Air Fryer 3.5L, Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi Smart Pet Food Feeder, mentre Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 8GB+256GB a 849,9 euro in bundle con Redmi Pad. Su Amazon invece Xiaomi 12T Pro nella configurazione da 12GB+256GB sarà acquistabile in bundle con Redmi Pad.

Per la prima settimana Xiaomi 12T da 8GB+128GB su mi.com e presso Xiaomi Store Italia sarà acquistabile al prezzo early bird di 499,9 euro, mentre Xiaomi 12T Pro da 12GB+256GB a 749,9 euro.

