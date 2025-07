L’estate è il momento ideale per abbracciare la libertà: viaggi, momenti all’aperto, tempo per sé. Xiaomi risponde a queste esigenze con una selezione di dispositivi smart pensati per semplificare la vita quotidiana – anche durante le vacanze – grazie alla sua piattaforma IoT integrata.

🔹 Bundle Redmi Note 14 Pro 5G + Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2

Perfetto per gli avventurieri:

Redmi Note 14 Pro 5G : schermo AMOLED da 6,67″ 120 Hz, fotocamera 200 MP con OIS, batteria da 5 100 mAh e ricarica rapida 67 W.

: schermo AMOLED da 6,67″ 120 Hz, fotocamera 200 MP con OIS, batteria da 5 100 mAh e ricarica rapida 67 W. Compressore portatile: leggero (~490 g), con 6 modalità preimpostate (auto, bici, moto, scooter, palloni, manuale), display LED, precisione ±1 psi, e capacità di gonfiare fino a 10 pneumatici per carica .

Prezzo bundle: 379,90 € (anziché 479,89 €).

Un asciugacapelli compatto e potente (1 600 W, 15 m/s – 20 000 rpm), con handle pieghevole e peso di circa 428–433 g. Offre due temperature, due velocità, 50 milioni di ioni negativi per proteggere i capelli, doppia protezione da surriscaldamento e un ugello isolato per evitare scottature . Dimensioni: 160 × 70 × 212 mm (con ugello) . Prezzo: 15,99 € (anziché 17,99 €).

Smart band ideale per l’estate, con display AMOLED 1,1″, autonomia fino a 14 giorni e oltre 100 modalità sportive. Astra impermeabilità fino a 5 ATM, monitoraggio continuo di attività, stress, battito cardiaco e ossigenazione. Prezzo: 49,99 €.

Corda per salto intelligente, con sensore magnetico per conteggio salto, display LED per tempo, numero di salti e calorie, e manici ergonomici antiscivolo. Perfetta per workout anche in spazi ridotti. Prezzo: 29,99 €.

Auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore fino a 52 dB, certificazione Hi-Res, driver da 11 mm, Bluetooth 5.3 e fino a 38 ore di autonomia con case. Modalità trasparenza ideale per viaggi e riunioni. Prezzo: 49,99 € (anziché 69,99 €).

Power bank compatto da 10 000 mAh con doppio cavo USB‑C e Lightning integrati, ricarica rapida 33 W e design sottile. Perfetto per smartphone, tablet e auricolari. Prezzo: 22,49 € (anziché 24,99 €).

Ferro da stiro a vapore portatile da 1 300 W, pronto in 30 s, serbatoio da 160 ml, adatto a tutti i tessuti. Ideale in viaggio per eliminare pieghe e igienizzare abiti in un attimo. Prezzo: 44,99 € (anziché 49,99 €).

Tutte le offerte sono disponibili su mi.com.



