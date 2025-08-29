Xiaomi ha presentato oggi il Redmi 15C, l’ultimo arrivato nella sua gamma di smartphone entry-level che punta a conquistare gli utenti con un mix interessante di design curato e specifiche tecniche ben bilanciate per la fascia di prezzo.

Il nuovo dispositivo si fa notare immediatamente per il suo ampio display HD+ da 6,9 pollici, una dimensione generosa che lo colloca nella categoria dei “quasi-phablet”. Lo schermo supporta un refresh rate AdaptiveSync che può arrivare fino a 120Hz, una caratteristica che fino a poco tempo fa era riservata ai modelli di fascia superiore e che dovrebbe garantire una maggiore fluidità nella navigazione e nell’uso quotidiano.

Dal punto di vista estetico, Xiaomi ha lavorato sul profiling del dispositivo, realizzando un corpo sottile con una scocca posteriore che presenta quattro curve 3D per migliorare l’ergonomia. La palette cromatica spazia su quattro opzioni: Midnight Black, Mint Green, Moonlight Blue e Twilight Orange. Particolarmente interessanti sono le ultime due varianti, Moonlight Blue e Twilight Orange, che utilizzano una speciale tecnologia a inchiostro magnetico bicolore per creare effetti che si ispirano alle maree oceaniche e alla luce solare in diversi momenti della giornata.

Sul fronte fotografico, il Redmi 15C monta una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP dotato di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione automatica degli scatti in diverse condizioni di illuminazione.

La vera carta vincente del dispositivo potrebbe però essere l’autonomia. Nonostante il profilo sottile, Xiaomi è riuscita a integrare una batteria da 6000mAh che, secondo i dati dichiarati dall’azienda, dovrebbe garantire fino a 22 ore di riproduzione video o ben 82 ore di ascolto musicale. A supportare questa capacità c’è un sistema di ricarica rapida da 33W che promette di portare la batteria al 50% in soli 31 minuti. Una funzione interessante è la ricarica inversa⁷, che permette al Redmi 15C di fungere da power bank per altri dispositivi quando necessario.

Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G81-Ultra, affiancato da configurazioni di memoria che partono da 4GB di RAM base, espandibili fino a 16GB tramite la tecnologia di estensione della memoria. Lo storage interno supporta l’espansione fino a 1TB⁹, un dato che testimonia l’attenzione verso gli utenti che necessitano di ampio spazio di archiviazione.

Il sistema operativo è Xiaomi HyperOS 2, che integra funzionalità moderne come “Cerchia e Cerca con Google” e l’integrazione con Google Gemini, pensate per migliorare il multitasking con assistenza intelligente. Xiaomi ha anche implementato funzioni di interconnessione per una migliore sincronizzazione con l’ecosistema di dispositivi dell’azienda.

Per quanto riguarda la resistenza, il Redmi 15C ha ottenuto la certificazione IP64, che lo protegge da schizzi d’acqua e polvere nelle situazioni di uso quotidiano. Un dettaglio interessante è il sistema audio potenziato, con un boost del volume fino al 200% per garantire una migliore percezione di contenuti multimediali e notifiche anche in ambienti particolarmente rumorosi.

Prezzi e disponibilità

Il Redmi 15C sarà disponibile in due configurazioni:

4GB+128GB con offerta di lancio speciale a €129,90, invece di €149,90

4GB+256GB con offerta di lancio speciale a €149,90, invece di €169,90

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!