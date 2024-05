Xiaomi ha annunciato oggi l’arrivo sul mercato italiano del Redmi Pad Pro, un dispositivo progettato per gli utenti in cerca di un’esperienza audiovisiva immersiva, una navigazione online fluida e la possibilità di giocare ovunque. Con un ampio display e prestazioni potenti, il Redmi Pad Pro promette di ridefinire il concetto di intrattenimento mobile.

Esperienza Visiva Senza Precedenti

Il Redmi Pad Pro è dotato di un imponente display da 12,1 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un rapporto d’aspetto di 16:10, garantendo una qualità visiva eccezionale e il massimo comfort anche durante sessioni prolungate. La risoluzione 2.5K (2560 x 1600) a 249 ppi dà vita a ogni dettaglio, offrendo una visione immersiva perfetta per i contenuti ad alta definizione. La frequenza di aggiornamento di 120Hz assicura una fluidità straordinaria in tutte le applicazioni, dai documenti di lavoro ai giochi più dinamici.

Audio Immersivo e Qualità Cinematografica

Per arricchire ulteriormente l’esperienza di intrattenimento, il tablet è equipaggiato con quattro altoparlanti stereo integrati con tecnologia Dolby Atmos, offrendo un audio chiaro e ad alta risoluzione. Questa configurazione consente agli utenti di godere di un suono immersivo, ideale per guardare serie TV o immergersi nei giochi più avvincenti.

Prestazioni e Integrazione ai Massimi Livelli

Il Redmi Pad Pro è alimentato da Xiaomi HyperOS, che facilita la connettività cross-device, rendendo semplice la condivisione dei contenuti e il trasferimento rapido delle foto. Dotato di una piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 2, il tablet garantisce prestazioni fluide e di livello flagship sia per il lavoro che per il tempo libero, permettendo agli utenti di passare senza problemi da un’attività all’altra. Con una batteria da 10000mAh e una ricarica rapida fino a 33W, il Redmi Pad Pro assicura un intrattenimento e una produttività ininterrotti per tutta la giornata.

Accessori Innovativi per una Produttività Creativa

Il Redmi Pad Pro è il primo tablet Redmi a supportare la Redmi Smart Keyboard e la Redmi Smart Pen, trasformandosi nel compagno perfetto per produttività e intrattenimento. La Redmi Smart Pen offre un livello di sensibilità alla pressione di 4096 e un sampling rate di 240Hz, garantendo un’esperienza di scrittura fluida. Con una batteria da 80mAh che offre fino a 12 ore di utilizzo con una singola carica, gli utenti possono facilmente catturare ogni idea appena si presenta. La Redmi Smart Keyboard, con una travel distance di 1.3mm e un key pitch di 19mm, offre un’esperienza di digitazione confortevole, simile a quella di un PC, e un supporto aggiuntivo per la penna, rendendo questi accessori il duo ideale per liberare la creatività e massimizzare l’efficienza.

Prezzo e disponibilità

Redmi Pad Pro sarà disponibile a partire da oggi, 20 maggio, online sumi.come Xiaomi Store Italia nei colori Graphite Gray, Mint Green e Ocean Blue,⁵ nelle due varianti memoria da6GB+128GBal prezzo di329,90€e8GB+256GB,⁶ al prezzo di369,90€.

Ma non mancano le sorprese! Infatti,dal 20 maggio all’11 giugnola versione6GB+128GBsarà disponibile inbundle con la cover(39,90€),mentre la configurazione8GB+256GBprevederà unbundle con Redmi Smart Keyboard(99,90€)e Redmi Smart Pen(79,90€).

Inoltre, a partire dal 30 maggio,Redmi Pad Pro nella configurazione6GB+128GBsarà disponibile sia online che offline da Unieuro e in selezionati negozi di elettronica di consumo sempre al prezzo di329,90€.

