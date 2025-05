Xiaomi inaugura la “Xiaomi Master Experience”, un’esperienza fotografica itinerante di più giorni che esplora le molteplici sfaccettature dell’umanità. Grazie all’avveniristica collaborazione con Leica e all’eccellenza degli smartphone Xiaomi 15 Series, ogni attimo di emozione diventa uno scatto eterno, trasformato in racconto visivo da una community globale di talentuosi creator.

Una nuova frontiera per il mobile imaging

Con l’arrivo della Xiaomi 15 Series, il 2025 segna una svolta nel mondo del mobile imaging: non più inseguimento della perfezione assoluta, ma celebrazione di spontaneità e verità. Xiaomi interpreta la fotografia da smartphone come un’arte narrativa, in cui tecnologia d’avanguardia e sentimento si fondono per restituire immagini cariche di significato.



“In Xiaomi vediamo la mobile photography come una forma d’arte in cui innovazione ed emozione si incontrano, unendo la tecnologia all’avanguardia di Xiaomi 15 Series a una narrazione umana autentica. Con la nuova Xiaomi Master Experience, vogliamo offrire ai creator gli strumenti per catturare il mondo con emozione, profondità e precisione senza precedenti” – dichiara Jia Wei, Head of Marketing di Xiaomi Western Europe.

Raccontare l’umanità in tre capitoli

Ispirato alla tradizione della fotografia umanistica, il progetto si sviluppa attorno a tre tematiche chiave: le conquiste che definiscono il nostro progresso, le passioni che ci animano e le sfide che plasmano il nostro quotidiano.

Tappa 1: energia e adrenalina alla Zurich Rock ’n’ Roll Running Series di Madrid

Il percorso inizia con una tappa competitiva: i fotografi invitati hanno immortalato l’intensità degli atleti alla maratona “Zurich Rock ’n’ Roll Running Series in Madrid”, evento sponsorizzato da Xiaomi per il 2025. Determinazione, fatica, attimi di liberazione: ogni scatto racconta una storia di sacrificio e vittoria, resa ancora più viva dalla qualità dell’ottica Leica su Xiaomi 15 Series.

Tappa 2: “Humanity: Taste of Emotions”, un’esperienza multisensoriale

La seconda fase porta il pubblico dentro un’installazione immersiva in cui immagini e sapori si incontrano. Tre emozioni – euforia, sorpresa e amore – diventano protagoniste di altrettante istallazioni fotografiche, ciascuna introdotta dal suo autore. A seguire, un piatto ispirato a ogni scatto: un viaggio gastronomico che diventa metafora delle emozioni catturate.

Tappa 3: “Humanity: Emotions in Focus”, confronto di visioni internazionali

La Master Experience si conclude con un panel di artisti di fama mondiale. Al centro, Jonas Bendiksen, pluripremiato da World Press Photo, International Center of Photography, National Magazine Awards e Pictures of the Year International, presenta la sua visione dell’umanità attraverso immagini cariche di riflessione e meraviglia.



“Per me la fotografia è un modo di esplorare il mondo, una scusa per seguire la mia curiosità ovunque essa mi porti… Ma altrettanto spesso la fotografia è un modo per riflettere sull’intimo e sul familiare” – spiega Bendiksen. “Forse queste immagini sono semplicemente un promemoria per me stesso, per essere grato di ciò che c’è qui, in questo momento”.

Il contributo di PhotoVogue e Claudia Revidat

In collaborazione con PhotoVogue, guidata da Alessia Glaviano, la fotografa e regista Claudia Revidat porta sul palco una serie dedicata al delicato equilibrio tra uomo, natura e comunità tribali. “Esplorare l’umanità attraverso la fotografia significa catturare gli strati emotivi che vivono sotto la superficie. Mi ci avvicino attraverso l’intimità, l’istinto e i fili invisibili che collegano la memoria personale all’esperienza collettiva” – racconta Revidat.

Una community in continua espansione

Nel 2025, Xiaomi rilancia le sue iniziative per rafforzare la community fotografica globale:

Xiaomi Master Class e Xiaomi Creators si arricchiscono di tre proposte strategiche: Xiaomi Master Experience: un ciclo di eventi immersivi dedicati a fotografi e media internazionali; Xiaomi Master Cross-talk: la nuova piattaforma di dialogo tra i più influenti fotografi al mondo; Xiaomi Creators Tour: un programma di viaggi per stimolare la creazione di narrazioni autentiche ovunque.



A questo link una selezione di foto scattate con Xiaomi 15 Ultra dai fotografi coinvolti nel progetto.

