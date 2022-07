Xiaomi annuncia che il compatto Xiaomi Mi 12 Lite sta per arrivare anche in Italia con il suo sottile profilo da 7,29mm. L’ultimo arrivato della serie flaghsip 12 di Xiaomi, il nuovo Mi 12 Lite ha un design elegante e sottile da 7,29mm un peso di soli 173g.



A livello estetico troviamo tre splendidi colori: Lite Green, Lite Pink e Black tutti con una cover “brillante” che cambia colore in base a come viene colpito dai raggi solari, con un’effetto che si estende anche ai bordi.

Parlando di componenti hardware, Xiaomi 12 Lite è dotato di un chipset Snapdragon 778G 5G realizzato con un processore a 6nm. Il SoC octa-core massimizza il 5G mantenendo l’equilibrio tra prestazioni e consumo energetico. Il sistema di raffreddamento multistrato garantisce inoltre un’efficiente dissipazione del calore a tutela di un’esperienza di utilizzo ottimale.



La batteria è da 4.300mAh mentre la ricarica turbo da 67W consente di raggiungere il 100% di batteria in soli 41 minuti inoltre per prolungare la salute della

batteria dello smartphone nel lungo periodo, l’algoritmo di ricarica intelligente di

Xiaomi – Xiaomi AdaptiveCharge – apprende i comportamenti di ricarica notturna

degli utenti per ottimizzare la distribuzione della carica durante la notte, consentendo

di ricaricare completamente il dispositivo prima che l’utente si svegli.

Xiaomi 12 Lite è dotato poi di un display AMOLED da 6,55” con HDR10+ e Dolby

Vision che offre un’esperienza visiva di primissimo livello. Il display TrueColor, in

grado di visualizzare 68 miliardi di colori, offre cromatismi ricchi e accurati, quando si

sfogliano gli album fotografici o i cataloghi di moda preferiti.



Il dispositivo è inoltre caratterizzato da uno screen refresh rate fino a 120Hz e da un

touch sampling rate di 240Hz per consentire un’esperienza ancora più fluida. Dotato

di strumenti di protezione per gli occhi, tra cui la modalità Sunlight 3.0, la modalità

Reading 3.0 e il True Display, Xiaomi 12 Lite offre un’esperienza visiva confortevole

e riduce al minimo l’affaticamento degli occhi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una tripla fotocamera da 108MP per alimentata da un ampio sensore HM2, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP in grado di catturare immagini nel dettaglio e ad alta definizione da qualsiasi angolazione. Se combinata con la messa a fuoco Eye Tracking e l’abilitazione della funzione MotionCapture, la configurazione della fotocamera offre un’elevata nitidezza e qualità delle immagini, aprendo le porte a un nuovo mondo di opportunità fatto di scatti da copertina improvvisati.







XIAOMI 12 LITE – SPECIFICHE TECNICHE

Display: AMOLED DotDisplay 6,55″ FHD+, refresh rate 120Hz, AdaptiveSync 60/120Hz, Dolby Vision, HRD10+, sampling rate 240Hz, rapporto 20:9, 402ppi, 2RGB 100%, contrasto 5.000.000:1, luminosità fino a 950nit,

AMOLED DotDisplay 6,55″ FHD+, refresh rate 120Hz, AdaptiveSync 60/120Hz, Dolby Vision, HRD10+, sampling rate 240Hz, rapporto 20:9, 402ppi, 2RGB 100%, contrasto 5.000.000:1, luminosità fino a 950nit, Chipset: Snapdragon 778G 5G

Snapdragon 778G 5G memoria: 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB (LPRRD4x/UFS 2.2)

6/128GB, 8/128GB, 8/256GB (LPRRD4x/UFS 2.2) OS: MIUI 13 basato su Android 12

MIUI 13 basato su Android 12 audio: Dolby Atmos, 2x speaker

Dolby Atmos, 2x speaker SIM: sì, dual standby

sì, dual standby connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS dimensioni e peso: 159,3×73,7×7,29mm per 173g

159,3×73,7×7,29mm per 173g sensore impronte: integrato nel display

integrato nel display fotocamere: anteriore: 32MP, f/2,45, dual LED, selfie time-lapse posteriori: 108MP principale, sensore 1/1,52″ 8MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° 2MP macro, f/2,4, FF (4cm) video fino a 4K @30fps

Batteria: 4.300mAh, ricarica 67W

4.300mAh, ricarica 67W Colori: Black, Lite Green, Lite Pink

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Xiaomi 12 Lite da 8GB+128GB sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane, al prezzo di 499,90€.

