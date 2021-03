Durante la MEGA conferenza di oggi di Xiaomi non sono stati presentati solo i nuovi prodotti della famiglia Mi 11 ma un posto sul palco è stato dedicato alla nuova Mi Band 6 che mantiene la sua filosofia ma offre qualcosa in più rispetto al suo predecessore.

Mi Band è forse una delle smartband più vendute al mondo e il restyle di questo anno non cambia drasticamente il design del prodotto ma migliora l’esperienza di utilizzo.

La sua semplicità resta invariata ma il display più grande rende il dispositivo più apprezzabile e sfruttabile non solo come strumento per monitorare il nostro stile di vita ma anche per ricevere e gestire le notifiche dello smartphone.

Il prezzo? Leggermente più alto al lancio del passato, infatti Xiaomi Mi Smart Band 6 viene venduta ad un prezzo di 49.99€!

Xiaomi Mi Smart Band 6: differenze e novità

La Xiaomi Mi Smart Band 6 è molto simile alla Mi Band 5 nel design e da spente saranno pressoché indistinguibili. Il display di Mi Band 6 è un AMOLED da 1,56″ con una risoluzione di 486 x 152 pixel ossia di 326PPI. Grazie ad una riduzione delle cornici, la Mi Band 6 ha le stesse dimensioni di Mi Band 5 ma il display è più grande grazie all’ottimizzazione delle cornici della smartband. Rimane la possibilità di utilizzare i cinturini intercambiabili.

Troviamo anche la certificazione per resistenza all’acqua fino a 50 metri anche se ovviamente non raccomandiamo di andare a nuotare con la smartband al polso.

A livello software le novità sono poche e migliorano l’utilizzo del modello precedente: troviamo ora ben 30 modalità di sport tracciate. Finalmente troviamo anche in questo modello un sensore per la misurazione Sp02 che già trovavamo su smartband simili. Uno strumento utile anche in questo periodo di Covid-19 dove può essere utile tenere sott’occhio anche questo parametro.

Rimane il sensore di monitoraggio della frequenza cardiaca, dei livelli di stress e poi ancora i cicli di sonno tra cui viene considerata la fase REM e la quantità di respirazione mentre di dorme con avvisi relativi ad apnee notturne e in caso si russi eccessivamente.

La batteria della Xiaomi Mi Band 6 dovrebbe garantire 14 giorni di autonomia a detta di Xiaomi. Rimane anche la ricarica magnetica che permette di ricaricare la smartband senza la necessità di sfilare il corpo principale.

Xiaomi Mi Smart Band 6: prezzo e disponibilità

Xiaomi Mi Smart Band 6 sarà in vendita a fine Aprile in Italia presso Mi.com, Amazon e le catene di elettronica ad un prezzo lancio di 49,99€ quindi leggermente superiore alle precedenti.

