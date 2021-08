E’ stata una conferenza stampa faticosa! Xiaomi ha sfruttato al massimo l’evento in Cina per poter raccontare a tutti gli straordinari traguardi raggiunti dal brand a livello mondiale negli ultimi mesi. Poi c’è stato tempo per presentare il nuovo smartphone di punta, il Mi MIX 4, dotato della tanto ricercata CUP (Camera under Panel). Lei Jun, il fondatore di Xiaomi, non ha mostrato molto del dispositivo, soprattutto non si è soffermato sulle capacità della camera frontale dello smartphone. Ci sarà tempo di approfondire, nel frattempo diamo uno sguardo alle caratteristiche principali del nuovo modello.

Xiaomi Mi MIX 4 – Processore potentissimo e CUP









Gli sforzi dei tecnici cinesi si sono tutti concentrati sul display e sulla capacità di far filtrare correttamente la luce, in modo da essere catturata dal sensore frontale da 20 MP. La camera under panel sviluppata da Xiaomi si innesta al di sotto di un display AMOLED 3D curvo da 6,67 pollici, supporto True Color a 10-bit, refresh rate a 120Hz e campionamento del tocco a 480Hz. L’azienda promette scatti interessanti con il sensore frontale grazie allo sviluppo di algoritmi proprietari che elaborano la luce catturata dalla camera e migliorano il risultato finale.

Sotto alla scocca in ceramica, lavorata a 1400°C, è stato installato il nuovo Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, un processore particolarmente prestante che accompagnerà tutti i nuovi flagship che vedranno la luce entro la fine del 2021. Xiaomi Mi MIX 4 è dotato anche di RAM LPDDR5, memoria interna UFS 3.1 e batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W su cavo e da 50W in modalità wireless (ricarica del 100% in appena 15 minuti su cavo con la tecnologia Boost).

Interessante anche il modulo fotografico posteriore, costituito da un sensore principale da 108 MP, da uno ultragrandangolare da 13 MP e da un sensore periscopico da 8 MP con zoom ottico 5x.

Scheda tecnica Xiaomi Mi MIX 4

Display da 6,67 pollici AMOLED 3D curvo a risoluzione 2400 x 1080 pixel con refresh rate a 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

Processore Qualcomm Snapdragon 888+

8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256/5125 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1

Fotocamera posteriore: sensore principale da 108 MP, sensore ultra grandangolare da 13 MP e sensore periscopico da 8 MP

Fotocamera frontale sotto il display da 20 MP

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 120 W su cavo e 50 W in wireless

Audio Harman Kardon, Hi-Res Audio

Colorazioni: Ceramic Gray, Ceramic White e Ceramic Black

Dimensioni: 162.65 x 75.35 x 8.02 mm

Peso: 225 grammi

Al momento si conosce soltanto la disponibilità del prodotto per il mercato cinese, che in ogni caso riportiamo di seguito:

8 + 128 GB a 4.999 yuan, circa 660 euro al cambio;

8 + 256 GB a 5.299 yuan, circa 700 euro al cambio;

12 + 256 GB a 5.799 yuan, circa 760 euro al cambio;

12 + 512 GB a 6.299 yuan, circa 830 al cambio.

