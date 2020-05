Xiaomi Mi Note 10 Lite arriva in Italia: dall’11 maggio a 369,99€

Il piccolo Xiaomi Mi Note 10 Lite arriverà sul mercato tra pochissimi giorni con la variante da 6/28GB in esclusiva con Vodafone Italia. Xiaomi mi Note 10 Lite è il nuovo medio-gamma con chipset Snapdragon 730G e una capiente batteria da ben 5260 mAh.

Come tutta la gamma Note 10, anche il piccolo Mi Note 10 Lite punta molto sul comparto fotografico che in questo caso è composto da un sensore principale da 64 Megapixel (Sony IMX686) e apertura f/1.89, un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2), un sensore da 5 Megapixel (f/2.4) per le macro e un ultimo da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo. La fotocamera anteriore da 16 Megapixel (f/2.4) è incastonata all’interno di un notch a goccia. A seguire la scheda tecnica completa:

Xiaomi Mi Note 10 Lite: Specifiche tecniche

Display: 6,47” 3D curved AMOLED Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel, 19,5:9), HDR 10, 430 nit

CPU: Qualcomm Snapdragon 730G (Octa-core a 8 nm fino a 2,2 GHz)

GPU: Adreno 618

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

Memoria interna: 64/128 GB UFS 2.1

Fotocamera posteriore:Principale: 64 megapixel, sensore da 1/1,73”, f/2.2, 0,8 μm pixel (4 in 1) Grandangolo: 8 megapixel FOV 120°, sensore da 1/4”, f/2.2, 1,12 μm pixel

Depth: 5 megapixel, sensore da 1/5”, f/2.4, 1,12 μm pixel Macro: 2 megapixel, sensore da 1/5”, f/2.4, 1,75 μm pixel, AF

Depth: 5 megapixel, sensore da 1/5”, f/2.4, 1,12 μm pixel Macro: 2 megapixel, sensore da 1/5”, f/2.4, 1,75 μm pixel, AF Fotocamera frontale: 16 megapixel, sensore da 1/3,06”, f/2.48, 1,0 μm pixel

Connettività: Dual 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C, Jack Audio da 3,5 mm, Sensore IR, Sensore impronte digitali sotto al display, AI Face Unlock

Peso: 204 grammi

Dimensioni: 157,8 x 74,2 x 9,67 mm

Batteria: 5.260 mAh con ricarica rapida a 30W (caricatore incluso in confezione)

OS: MIUI 11 basata su Android 10

Uscita e prezzo

Xiaomi Mi Note 10 Lite sarà disponibile ufficialmente in Italia sul Mi Store a partire dall’11 Maggio. Come detto, è possibile acquistarlo in tre colorazioni diverse: Glacier White, Midnight Black, Nebula Purple. I prezzi variano a seconda del taglio di memoria, dunque vi lasciamo a seguire le varianti disponibili.

Xiaomi Redmi Note 9S 6GB 128GB Quad camera AI 48MP 6.67”FHD+ 5020mAh Tipo 18W ricarica rapida Grigio interstellare € 249.99

€ 269 [-7%] Vedi l'offerta venduto da

Xiaomi Mi Note 10 Lite 6/64 GB: 369,99€

Xiaomi Mi Note 10 Lite 6/128 GB: 399,99€ (esclusiva Vodafone)

La versione da 6/128 GB sarà disponibile solo tramite l’operatore Vodafone, che nei prossimi giorni attiverà un apposito piano tariffario dedicato a chi acquista Mi Note 10 Lite infatti chi è giá clienti Vodafone potrà acquistarlo con 0€ di anticipo e a partire da 7,99€ al mese per 30 mesi.