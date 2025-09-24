Xiaomi ha presentato la nuova Xiaomi 15T Series, composta dai modelli 15T Pro e 15T, due flagship che combinano ottiche Leica, prestazioni di alto livello e un design elegante. Con display AMOLED avanzati, HyperOS 3 e nuove tecnologie di connettività, la serie è pensata per chi cerca un’esperienza premium in mobilità, fotografia e intrattenimento.

Xiaomi 15T Pro

Scheda tecnica Xiaomi 15T Pro

Design : 162,7 × 77,9 × 7,96 mm, 210 g, colori Black/Gray/Mocha Gold, resistenza IP68

: 162,7 × 77,9 × 7,96 mm, 210 g, colori Black/Gray/Mocha Gold, resistenza IP68 Display : 6,83″ AMOLED, 2772×1280 px, 144Hz, HDR10+, luminosità fino a 3200 nits, protezione occhi

: 6,83″ AMOLED, 2772×1280 px, 144Hz, HDR10+, luminosità fino a 3200 nits, protezione occhi Chipset : MediaTek Dimensity 9400+, 12GB RAM, 256/512GB/1TB storage

: MediaTek Dimensity 9400+, 12GB RAM, 256/512GB/1TB storage Fotocamera posteriore : Tripla Leica 50MP principale ƒ/1.62 + super tele 50MP ƒ/3.0 + ultra-grandangolare 12MP ƒ/2.2

: Tripla Leica 50MP principale ƒ/1.62 + super tele 50MP ƒ/3.0 + ultra-grandangolare 12MP ƒ/2.2 Fotocamera frontale : 32MP, ƒ/2.2

: 32MP, ƒ/2.2 Video : 8K 30fps, 4K 60/120fps, 1080p 30/60fps, 720p 30fps, HDR10+

: 8K 30fps, 4K 60/120fps, 1080p 30/60fps, 720p 30fps, HDR10+ Batteria : 5500 mAh, 90W cablata / 50W wireless

: 5500 mAh, 90W cablata / 50W wireless Audio : Dual speakers, 3-mic array, Dolby Atmos, certificazione Hi-Res

: Dual speakers, 3-mic array, Dolby Atmos, certificazione Hi-Res Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Dual, Dual SIM, NFC, 5G

Il modello di punta porta la collaborazione con Leica a un livello superiore. La tripla fotocamera include:

Teleobiettivo Leica 5x Pro con zoom ottico fino a 10x e Ultra Zoom fino a 20x.

con zoom ottico fino a 10x e Ultra Zoom fino a 20x. Sensore principale da 50MP con ottica Leica Summilux (ƒ/1.62).

con ottica Leica Summilux (ƒ/1.62). Fotocamera frontale da 32MP per selfie e videochiamate di qualità.

Sul fronte video, il 15T Pro registra fino a 8K 30fps e 4K 120fps, con supporto HDR10+. Il display è un AMOLED da 6,83” 144Hz con luminosità massima di 3200 nit, cornici ultrasottili LIPO e protezione Gorilla Glass 7i.

A livello di prestazioni troviamo il processore MediaTek Dimensity 9400+ (3nm), raffreddamento Xiaomi 3D IceLoop, batteria da 5500mAh e ricarica 90W cablata + 50W wireless. La connettività è garantita da Wi-Fi 7, Bluetooth evoluto e il nuovo sistema Xiaomi Astral Communication, che consente comunicazioni vocali offline fino a 1,9 km.

Il design adotta una lega di alluminio ad alta resistenza, con certificazione IP68 contro acqua e polvere. Disponibile nei colori Black, Gray e Mocha Gold.

Xiaomi 15T

Scheda tecnica

Design : 163,2 × 78,0 × 7,5 mm, 194 g, colori Black/Gray/Rose Gold, resistenza IP68

: 163,2 × 78,0 × 7,5 mm, 194 g, colori Black/Gray/Rose Gold, resistenza IP68 Display : 6,83″ AMOLED, 2772×1280 px, 120Hz, HDR10+, luminosità fino a 3200 nits, protezione occhi

: 6,83″ AMOLED, 2772×1280 px, 120Hz, HDR10+, luminosità fino a 3200 nits, protezione occhi Chipset : MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 12GB RAM, 256/512GB storage

: MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 12GB RAM, 256/512GB storage Fotocamera posteriore : Tripla Leica 50MP principale ƒ/1.7 + tele 50MP ƒ/1.9 + ultra-grandangolare 12MP ƒ/2.2

: Tripla Leica 50MP principale ƒ/1.7 + tele 50MP ƒ/1.9 + ultra-grandangolare 12MP ƒ/2.2 Fotocamera frontale : 32MP, ƒ/2.2

: 32MP, ƒ/2.2 Video : 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps, 720p 30fps, HDR10+

: 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps, 720p 30fps, HDR10+ Batteria : 5500 mAh, 67W HyperCharge

: 5500 mAh, 67W HyperCharge Audio : Dual speakers, Dolby Atmos, certificazione Hi-Res

: Dual speakers, Dolby Atmos, certificazione Hi-Res Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, Dual SIM, NFC, 5G

Il modello base mantiene gran parte delle caratteristiche premium, con una tripla fotocamera versatile che include:

Sensore principale da 50MP Leica Summilux (ƒ/1.7).

Leica Summilux (ƒ/1.7). Zoom ottico fino a 3x.

Fotocamera frontale da 32MP.

Per i video è garantita la registrazione in 4K HDR10+. Lo schermo è lo stesso AMOLED da 6,83”, ma con refresh rate fino a 120Hz e tecnologia PWM dimming a 3840Hz per ridurre l’affaticamento visivo.

Il cuore hardware è il MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4nm), accompagnato da una batteria da 5500mAh e ricarica rapida 67W cablata. Anche il 15T integra il sistema Xiaomi Astral Communication, con copertura fino a 1,3 km.

Il design è certificato IP68 ed è disponibile nei colori Black, Gray e Rose Gold.

Prezzo e disponibilità

Entrambi i modelli sono acquistabili su Mi.com, Amazon e i principali rivenditori.

Xiaomi 15T Pro : disponibile da 799,90€ , nei colori Black, Gray e Mocha Gold. In bundle di lancio è incluso il Xiaomi Watch S4 .

: disponibile da , nei colori Black, Gray e Mocha Gold. In bundle di lancio è incluso il . Xiaomi 15T : disponibile da 649,90€ , nei colori Black, Gray e Rose Gold. In bundle di lancio è inclusa la Xiaomi Portable Photo Printer .

: disponibile da , nei colori Black, Gray e Rose Gold. In bundle di lancio è inclusa la .

Promozioni lancio su Mi.com:

Coupon trade-in da 100€ e valutazione extra dell’usato.

e valutazione extra dell’usato. Coupon da 100€ per nuovi utenti, iscritti e studenti (non cumulabile con quello da 150€ legato all’evento).

per nuovi utenti, iscritti e studenti (non cumulabile con quello da 150€ legato all’evento). Acquistando un bundle tra il 24 settembre e il 24 ottobre, si partecipa al concorso che mette in palio due biglietti per le Nitto ATP Finals di Torino (9–16 novembre).

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!