Xiaomi ha presentato la nuova Xiaomi 15T Series, composta dai modelli 15T Pro e 15T, due flagship che combinano ottiche Leica, prestazioni di alto livello e un design elegante. Con display AMOLED avanzati, HyperOS 3 e nuove tecnologie di connettività, la serie è pensata per chi cerca un’esperienza premium in mobilità, fotografia e intrattenimento.
Xiaomi 15T Pro
Scheda tecnica Xiaomi 15T Pro
- Design: 162,7 × 77,9 × 7,96 mm, 210 g, colori Black/Gray/Mocha Gold, resistenza IP68
- Display: 6,83″ AMOLED, 2772×1280 px, 144Hz, HDR10+, luminosità fino a 3200 nits, protezione occhi
- Chipset: MediaTek Dimensity 9400+, 12GB RAM, 256/512GB/1TB storage
- Fotocamera posteriore: Tripla Leica 50MP principale ƒ/1.62 + super tele 50MP ƒ/3.0 + ultra-grandangolare 12MP ƒ/2.2
- Fotocamera frontale: 32MP, ƒ/2.2
- Video: 8K 30fps, 4K 60/120fps, 1080p 30/60fps, 720p 30fps, HDR10+
- Batteria: 5500 mAh, 90W cablata / 50W wireless
- Audio: Dual speakers, 3-mic array, Dolby Atmos, certificazione Hi-Res
- Connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Dual, Dual SIM, NFC, 5G
Il modello di punta porta la collaborazione con Leica a un livello superiore. La tripla fotocamera include:
- Teleobiettivo Leica 5x Pro con zoom ottico fino a 10x e Ultra Zoom fino a 20x.
- Sensore principale da 50MP con ottica Leica Summilux (ƒ/1.62).
- Fotocamera frontale da 32MP per selfie e videochiamate di qualità.
Sul fronte video, il 15T Pro registra fino a 8K 30fps e 4K 120fps, con supporto HDR10+. Il display è un AMOLED da 6,83” 144Hz con luminosità massima di 3200 nit, cornici ultrasottili LIPO e protezione Gorilla Glass 7i.
A livello di prestazioni troviamo il processore MediaTek Dimensity 9400+ (3nm), raffreddamento Xiaomi 3D IceLoop, batteria da 5500mAh e ricarica 90W cablata + 50W wireless. La connettività è garantita da Wi-Fi 7, Bluetooth evoluto e il nuovo sistema Xiaomi Astral Communication, che consente comunicazioni vocali offline fino a 1,9 km.
Il design adotta una lega di alluminio ad alta resistenza, con certificazione IP68 contro acqua e polvere. Disponibile nei colori Black, Gray e Mocha Gold.
Xiaomi 15T
Scheda tecnica
- Design: 163,2 × 78,0 × 7,5 mm, 194 g, colori Black/Gray/Rose Gold, resistenza IP68
- Display: 6,83″ AMOLED, 2772×1280 px, 120Hz, HDR10+, luminosità fino a 3200 nits, protezione occhi
- Chipset: MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 12GB RAM, 256/512GB storage
- Fotocamera posteriore: Tripla Leica 50MP principale ƒ/1.7 + tele 50MP ƒ/1.9 + ultra-grandangolare 12MP ƒ/2.2
- Fotocamera frontale: 32MP, ƒ/2.2
- Video: 4K 30/60fps, 1080p 30/60fps, 720p 30fps, HDR10+
- Batteria: 5500 mAh, 67W HyperCharge
- Audio: Dual speakers, Dolby Atmos, certificazione Hi-Res
- Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, Dual SIM, NFC, 5G
Il modello base mantiene gran parte delle caratteristiche premium, con una tripla fotocamera versatile che include:
- Sensore principale da 50MP Leica Summilux (ƒ/1.7).
- Zoom ottico fino a 3x.
- Fotocamera frontale da 32MP.
Per i video è garantita la registrazione in 4K HDR10+. Lo schermo è lo stesso AMOLED da 6,83”, ma con refresh rate fino a 120Hz e tecnologia PWM dimming a 3840Hz per ridurre l’affaticamento visivo.
Il cuore hardware è il MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4nm), accompagnato da una batteria da 5500mAh e ricarica rapida 67W cablata. Anche il 15T integra il sistema Xiaomi Astral Communication, con copertura fino a 1,3 km.
Il design è certificato IP68 ed è disponibile nei colori Black, Gray e Rose Gold.
Prezzo e disponibilità
Entrambi i modelli sono acquistabili su Mi.com, Amazon e i principali rivenditori.
- Xiaomi 15T Pro: disponibile da 799,90€, nei colori Black, Gray e Mocha Gold. In bundle di lancio è incluso il Xiaomi Watch S4.
- Xiaomi 15T: disponibile da 649,90€, nei colori Black, Gray e Rose Gold. In bundle di lancio è inclusa la Xiaomi Portable Photo Printer.
Promozioni lancio su Mi.com:
- Coupon trade-in da 100€ e valutazione extra dell’usato.
- Coupon da 100€ per nuovi utenti, iscritti e studenti (non cumulabile con quello da 150€ legato all’evento).
- Acquistando un bundle tra il 24 settembre e il 24 ottobre, si partecipa al concorso che mette in palio due biglietti per le Nitto ATP Finals di Torino (9–16 novembre).
Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!