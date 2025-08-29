Xiaomi rilancia nel competitivo segmento dei mid-range smartphone con la Redmi 15 Series, una lineup che punta tutto sull’autonomia estrema e su un posizionamento di prezzo particolarmente aggressivo. La serie, presentata oggi a Milano, promette fino a due giorni di utilizzo continuativo grazie alla batteria Xiaomi Surge da 7000mAh, la più capiente mai integrata dall’azienda cinese nei suoi dispositivi globali.

L’elemento distintivo rimane la batteria con tecnologia ad anodo silicio-carbonio, capace di garantire prestazioni notevoli: fino a 28 ore di riproduzione video continua, 108 ore di ascolto musicale sulla variante 5G, e persino 64 minuti di chiamate con appena l’1% di carica residua. Numeri che, se confermati nell’uso reale, potrebbero ridefinire le aspettative nel segmento.

Il display FHD+ da 6,9 pollici con refresh rate AdaptiveSync fino a 144Hz su nove livelli e luminosità di picco a 850 nit in modalità HBM completa un pacchetto tecnico decisamente interessante per la fascia di prezzo. Le certificazioni TÜV Rheinland per il comfort visivo e la Wet Touch Technology 2.0 per l’uso con mani umide dimostrano attenzione ai dettagli d’uso quotidiano.

Sul fronte prestazioni, la scelta del Snapdragon 685 con processo produttivo a 6nm rappresenta un compromesso ragionevole tra efficienza energetica e potenza di calcolo. La memoria espandibile fino a 16GB tramite Memory Extension e il supporto per storage aggiuntivo fino a 2TB offrono flessibilità raramente vista in questa fascia.

Il comparto fotografico si affida a una doppia camera AI da 50MP con funzionalità ormai standard come modalità notte automatica, selfie beauty e Dynamic Shots per i modelli selezionati. Un setup che punta più sulla praticità d’uso che sull’innovazione fotografica.

L’integrazione software con Xiaomi HyperOS 2 porta funzionalità di interconnettività tra dispositivi e compatibilità con Cerchia e Cerca di Google e Google Gemini, allineandosi agli standard attuali di integrazione AI.

Dal punto di vista del design, le tre colorazioni Sandy Purple, Titan Gray e Midnight Black accompagnano un retro a quattro curve con dettagli metallici e certificazione IP64 per resistenza a polvere e schizzi. Una costruzione che bilancia estetica e praticità d’uso quotidiano.

La ricarica rapida da 33W e la funzionalità di ricarica inversa da 18W completano un pacchetto che sulla carta appare estremamente competitivo. Il Battery Health 4.0 e lo Smart Charging Engine 2.0 promettono di ottimizzare longevità e prestazioni della batteria nel tempo.

La Redmi 15 Series rappresenta un test significativo per la strategia di Xiaomi nel mercato europeo. Il posizionamento aggressivo potrebbe mettere pressione su competitor consolidati come Samsung Galaxy A-series e sui brand emergenti del segmento mid-range.

Il successo dipenderà dalla capacità di Xiaomi di mantenere le promesse tecniche, particolarmente sull’autonomia, e di supportare i dispositivi con aggiornamenti software tempestivi. In un mercato sempre più maturo, le specifiche tecniche da sole potrebbero non bastare senza un ecosistema di servizi e supporto adeguato.

Prezzo e disponibilità

La strategia di Xiaomi appare chiara: dominare il segmento entry-premium attraverso specifiche tecniche di livello superiore offerte a prezzi altamente competitivi. Il Redmi 15 base parte da €139,90 in offerta di lancio (prezzo di listino €179,90), mentre la configurazione 8GB+256GB viene proposta a €179,90 invece di €199,90.

