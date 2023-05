Il Boston Consulting Group (BCG) ha inserito Xiaomi al 29° posto della sua lista delle “50 Most Innovative Companies of 2023”, guadagnando due posizioni in più rispetto all’anno scorso.

Il riconoscimento prende atto di quanto Xiaomi consideri l’innovazione una priorità, dedicandovi investimenti e talenti e lavorando per trasformare i propri sforzi in risultati. Nel primo trimestre di quest’anno, le spese in ricerca e sviluppo (R&S) di Xiaomi sono aumentate del 17,7% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 4,1 miliardi di RMB. Al 31 marzo 2023, il personale di R&S conta circa 16.500 persone, pari a oltre il 50% dei dipendenti di Xiaomi. Gli sforzi di Xiaomi in materia di R&S hanno permesso all’azienda di ottenere più di 32.000 brevetti* in tutto il mondo. L’investimento totale in R&S per il 2023 dovrebbe superare i 20 miliardi di RMB.

L’azienda ha abbracciato la trasformazione tecnologica, compresa l’intelligenza artificiale (IA). Ad aprile ha istituito ufficialmente un team AI Lab Foundation Model che conta più di 1.200 dipendenti che si occupano di IA. L’azienda continuerà a espandere gli scenari d’uso legati all’IA, a massimizzare i progressi della tecnologia e a esplorare nuove opportunità con potenziali partner.

La classifica delle aziende più innovative di BCG si basa su un’indagine condotta su oltre 1.000 dirigenti del settore dell’innovazione a livello globale, intervistati nel dicembre 2022 e nel gennaio 2023. L’indagine valuta le performance di un’azienda in quattro categorie: global mindshare, industry peer review, industry disruption e value creation.

Il BCG pubblica il suo rapporto annuale sull’innovazione dal 2003. Tra le altre aziende presenti nell’elenco del 2023 figurano Amazon, Alphabet, Microsoft, Siemens, Pfizer, SpaceX, Nike, IBM, e molte altre.

Xiaomi considera il 2023 come l’anno cruciale per accelerare la propria crescita. L’azienda continuerà a portare avanti con determinazione la sua nuova strategia commerciale, concentrandosi su uno sviluppo di alta qualità, basato sulla ricerca incessante del progresso tecnologico e sulla propria mission di permettere a tutti gli utenti del mondo di godere di una vita migliore attraverso l’innovazione tecnologia.

