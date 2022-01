Il produttore cinese ZTE si è aggiudicata il premio ATD Excellence In Practice 2021 dall’Association for Talent Development (ATD) per il suo Capability Enhancement Program. È il terzo anno consecutivo che ZTE vince questo premio, riconoscimento del lavoro svolto dai talenti dell’azienda.

L’ATD Excellence in Practice Award è un premio rinomato nel settore, conosciuto anche come il premio “Oscar” dello sviluppo del talento mondiale.

Attraverso il Capability Enhancement Program ZTE acquisisce conoscenze ed esperienze pratiche dai progetti dell’azienda e rivoluziona la tecnica di miglioramento delle capacità.

Basandosi sulle caratteristiche di apprendimento dei suoi dipendenti, ZTE ha sviluppato una serie di metodi a ciclo chiuso per il potenziamento delle capacità end-to-end, tra cui l’apprendimento “pre-classe”, corsi di simulazione basati su scenari realistici, e lo studio di progetti pratici dalla nascita di questi fino alla realizzazione.

Questo programma permette ai dipendenti principali di trarre esperienze e conoscenze di successo, concrete e complete dai progetti passati. Ha sostenuto efficacemente l’avanzamento sul mercato dei prodotti diversificati di ZTE, nonché il funzionamento profondo dei mercati esistenti. Inoltre, ZTE ha incubato un efficace flusso di miglioramento delle capacità end-to-end e metodologie in linea con gli attuali scenari di business.

ZTE si dedica costantemente alla costruzione di un’organizzazione che promuove l’apprendimento. Sulla base di oltre 30 anni di esperienza pratica, ZTE ha preso in considerazione il contesto sociale in rapido sviluppo e cambiamento, e ha stabilito un sistema di miglioramento delle capacità dei dipendenti incentrato sul business e a ciclo chiuso end-to-end.

Sulla base della modalità strategica di ZTE “il personale di prima linea si concentra sull’espansione del business, e gli specialisti delle operazioni aziendali si concentrano sulla costruzione del sistema operativo”, il sistema rafforza il funzionamento dell’azienda e stimola la crescita delle capacità dei dipendenti. La vittoria di questo premio per la terza volta consecutiva segna che ZTE ha fatto un passo sulla scena internazionale nel campo dell’apprendimento e dello sviluppo delle imprese.

L’Association for Talent Development (ATD) è una delle più grandi associazioni al mondo impegnate nello sviluppo dei talenti nelle organizzazioni. Fondata nel 1943, ATD ha più di 35.000 membri da più di 120 paesi.

Gli ATD Excellence in Practice Awards vengono assegnati alle aziende che grazie ai loro talenti raggiungono brillantemente gli obiettivi organizzativi.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!