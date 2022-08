ZTE ha vinto il Responsible Governance Award 2022 in occasione della 14a Conferenza annuale cinese sulla Responsabilità sociale d’impresa organizzata da Southern Weekly, uno dei primi media in Cina a occuparsi di rapporti e ricerche sulle questioni di CSR. Il premio rappresenta il riconoscimento degli sforzi compiuti da ZTE in materia di ambiente, società e corporate governance.

ZTE, con l’impegno di essere “motore dell’economia digitale”, ha sempre attribuito grande importanza allo sviluppo sostenibile. Attraverso il suo sistema di gestione globale, ZTE ha prestato attenzione alle preoccupazioni e alle esigenze degli stakeholder, ha identificato le principali questioni di sviluppo sostenibile, ha valutato le opportunità e i rischi e ha portato avanti una gestione normalizzata e standardizzata.

Da un lato, ZTE ha creato una struttura organizzativa per la sostenibilità all’interno dell’azienda. Il Sustainable Development Management Committee è responsabile dei principali progetti di sostenibilità e della valutazione della loro efficacia, e ne riferisce regolarmente al Consiglio di amministrazione.

A livello orizzontale, i membri dei dipartimenti funzionali costituiscono il Gruppo di lavoro per lo sviluppo sostenibile, per consentire la comunicazione a più livelli e la pianificazione generale. D’altra parte, in qualità di membro del Global Compact delle Nazioni Unite, ZTE si impegna a promuovere lo sviluppo sostenibile globale. Sulla base della visione aziendale, ZTE considera il talento, la conformità e il controllo interno come le pietre miliari per rafforzare la propria competitività di base e definisce cinque priorità strategiche per lo sviluppo sostenibile basate sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e sulle tendenze industriali.

Di fronte alle sfide poste dalla trasformazione a basse emissioni di carbonio, ZTE inaugura un percorso green verso l’economia digitale. Con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo sostenibile degli operatori e dei settori verticali, ZTE ha deciso di favorire le infrastrutture digitali ecologiche, promuovendo operazioni sostenibili. In collaborazione con i suoi partner, ZTE continua a esplorare applicazioni 5G innovative e green con oltre 60 progetti esemplari realizzati in tutto il mondo. L’obiettivo di ZTE è quello di raggiungere la neutralità del carbonio prima del 2030 e prima del 2060.

Oltre a perseguire lo sviluppo aziendale, ZTE partecipa attivamente alle attività di pubblica utilità. In particolare, si dedica anche allo sviluppo dell’istruzione, all’assistenza medica, al sostegno delle popolazioni vulnerabili, alla valorizzazione delle aree rurali e alla tutela dell’ambiente, assicurandosi che tutti i progetti di pubblica utilità rispondano efficacemente alle esigenze dei destinatari e raggiungano i benefici sociali attesi. Nel 2021, ZTE Foundation ha organizzato 220 attività di assistenza pubblica, a beneficio di un totale di 12.000 persone.

Per quanto riguarda il controllo interno e la corporate governance, grazie all’utilizzo di strumenti digitali, ZTE ha creato un sistema relativamente completo per la gestione del rischio e per il controllo interno migliorando il sistema di Business Continuity Management (BCM). Nel frattempo, sostenendo la conformità e l’integrità nelle operazioni, ZTE ha incorporato i requisiti di conformità nei processi aziendali, costruendo così un sistema di gestione allineato alle pratiche aziendali. In questo modo, l’azienda si impega a raggiungere uno sviluppo sostenibile insieme ai suoi clienti, fornitori e altri partner commerciali in tutto il mondo.

ZTE, in qualità di membro del Global Compact delle Nazioni Unite e della Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), rende pubblico il proprio Sustainability Report dal 2009. Nel 2021, entrambe le azioni A e H di ZTE sono state incluse nella serie di indici FTSE4Good.

In futuro, ZTE continuerà a creare valore condiviso per gli stakeholder e la società in tutto il mondo, incrementando ulteriormente lo sviluppo sostenibile in materia ambientale, sociale e di governance aziendale.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!