Arrivano HUAWEI P smart 2020 e P smart Pro: fotocamera e performance da top di gamma con Google Play

Huawei ha da poco annunciato l’arrivo sul mercato italiano di HUAWEI P smart 2020, che si aggiunge a HUAWEI P smart Pro, che ha debuttato sul mercato poche settimane fa’.

Si tratta di due smartphone entry level pensati per il pubblico più giovane e caratterizzati da un design di tendenza e accattivanti, con un ottimo comparto fotografico e prezzo accessibile.

Da notare come entrambi siano dotati dei Google Mobile Services, HUAWEI P smart 2020 e HUAWEI P smart Pro forniscono agli utenti gli strumenti necessari per scattare fotografie impeccabili e offrono performance software e hardware da top di gamma.

HUAWEI P smart 2020: più spazio al tuo divertimento

HUAWEI P smart 2020 vanta un design minimalista ma elegante, esaltato dalla scocca con finiture curve e caratterizzato da una superficie lucida in simil ceramica, che conferisce al design raffinatezza e presa ergonomica.

Huawei P smart 2020 integra inoltre la funzionalità Huawei Share, che consente a smartphone e pc il passaggio di foto, video e documenti in un attimo.

Al suo interno troviamo un chipset Kirin 710 Octa-Core con processo produttivo a 12nm, HUAWEI P smart 2020 assicura un’esperienza d’uso veloce e fluida.

Il Kirin 710 è inoltre affiancato da 4GB di memoria RAM + 128GB ROM e fino a 512GB di spazio di archiviazione espandibile, HUAWEI P smart 2020 permette agli utenti di conservare tutto ciò che serve e sta più a cuore senza preoccuparsi di esaurire lo spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico è costituito da tre fotocamere che grazie all’AI sono in grado di apprendere oltre 100 milioni di immagini e oltre 500 scene. In particolare, la doppia fotocamera posteriore da 13MP f/1.8 + 2MP, è dotata di riconoscimento automatico fino a 22 categorie tra oggetti e scene, mentre la fotocamera anteriore da 8MP f/2.0 è in grado di riconoscere 8 tipi di sfondi verticali e applica diversi algoritmi di ottimizzazione.

Sul fronte autonomia HUAWEI P smart 2020 una batteria da 3400 mAh, dotata di ricarica veloce.

HUAWEI P smart Pro: capacità fotografiche eccezionali e un incredibile display ultra fullview

P Smart Pro ha un display FullView LCD da 6,59 pollici All’interno del P Smart Pro troviamo invece un chipset Kirin 710F a basso consumo energetico. La fotocamera frontale appare inoltre in pop-up ogni volta che la si utilizza.

Sul retro il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 48MP, una fotocamera Ultra-Wide-Angle da 8MP e una fotocamera di profondità da 2MP, che assicura scatti eccezionali in qualsiasi scenario. La tripla fotocamera è ottimizzata per catturare immagini più chiare e offrire una visione più ampia – mentre il sensore da 1/2 pollici della fotocamera principale scatta foto nitide e dettagliate, con ottimi risultati, anche in condizioni di scarsa luminosità.

L’autonomia è garantita da una batteria 4000mAh.

Prezzi e disponibilità in Italia

HUAWEI P smart 2020 sarà disponibile dalla prossima settimana in tre varianti di colore: Aurora Blue, Midnight Black ed Emerald Green, al prezzo consigliato al pubblico di 199,90 euro.

HUAWEI P smart Pro è già disponibile in due eleganti colori, Midnight Black e Breathing Crystal, al prezzo consigliato al pubblico di 299,90 euro. Su Huawei Store al prezzo vantaggioso di a 269,90€.