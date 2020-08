🥇Migliori smartphone cinesi 📱 – Agosto 2020

Nel corso di questi ultimi anni lo sviluppo degli smartphone cinesi è stato notevole. Tanti piccoli e sconosciuti brand vengono a galla con prodotti sempre interessanti. Certo, non è sempre facile scegliere i migliori smartphone cinesi, ci sono ancora dispositivi da tenere lontani dalle proprie tasche. La guida ai migliori smartphone cinesi serve per avere un quadro completo della situazione con i migliori smartphone cinesi per ogni fascia di prezzo e con le migliori offerte del web.

Scegliere uno smartphone cinese non è così immediato, ci sono una serie di fattori da dover tenere in considerazione e la guida ai migliori smartphone cinesi serve anche a questo, risolvere qualsiasi dubbio su un determinato smartphone cinese, basta lasciare un semplice commento.

La guida ai migliori smartphone cinesi è divisa in 4 fasce di prezzo, in ogni fascia di prezzo sarà possibile trovare i migliori smartphone cinesi e le migliori offerte del web aggiornate in tempo reale. Prima di partire con la guida ai migliori smartphone cinesi, vi invitiamo a commentare le nostre scelte, suggerendo qualche mancanza o offerte imperdibili.

Migliori smartphone cinesi Fino a 100 €

HOMTOM S12

Homtom S12 è un dispositivo dal design classico ma gradevole. Non troviamo materiali ricercati, c’è il rodato policarbonato lavorato. Il display è da 5 pollici, la qualità del pannello è apprezzabile sopratutto per un device cinese dal costo irrisorio. Il sistema operativo è Android 6.0 Lollipop, le prestazioni sono discrete grazie al processore Mediatek. La sorpresa è la doppia fotocamera è da 8 + 2 Megapixel, specifica non scontata per uno smartphone economico. Ecco la scheda tecnica di Homtom S12:

Processore Mediatek MTK6580 Quad-Core 64Bit

8 GB Memoria interna + MicroSD

1 GB RAM

Display 5 pollici qHD

Batteria 2750 mAh

Doppia fotocamera posteriore 8+2 Megapixel

Fotocamera anteriore 5 Megapixel

Android 6.0

DAZEN 6A

Dazen 6A è decisamente economico ma riesce a dire la sua in questa fascia di prezzo. La costruzione è in alluminio, il design è piacevole, le curve sono dolci ed il grip è abbastanza saldo. Le specifiche in questa fascia di prezzo sono molto simili a tutti gli altri smartphone cinesi ma la grande differenza di questo Dazen 6A è il display 18:9 HD+, una rarità per questa fascia di prezzo . Ecco la scheda tecnica di Dazen 6A:

Processore Mediatek MTK6737 Quad-Core 64Bit

16 GB Memoria interna + MicroSD

2 GB RAM

Display 5.7 pollici HD+

Batteria 2150 mAh

Doppia fotocamera posteriore 13+0.2 Megapixel

Fotocamera anteriore 5 Megapixel

Android 7.0

Fingerprint Sensor

Oukitel C8

Oukitel C8 è un piccolo e interessante smartphone dalla batteria interessante grazie alla dotazione da 3000 mAh. Rispetto alle altre proposte in questa fascia, c’è qualche plus come il display HD da 5.5″ e la fotocamera da 13 Megapixel. C’è anche qualche piccola modifica software per semplificare l’interfaccia utente. Ecco la scheda tecnica di Oukitel C8:

Processore Mediatek MTK6580A Quad-Core 1.3 Ghz

16 GB Memoria interna + MicroSD

2 GB RAM

Display 5.5 pollici HD

Batteria 3000 mAh

Fotocamera posteriore 13 Megapixel

Fotocamera anteriore 5 Megapixel

Android 7.0

Migliori smartphone cinesi da 100 € a 200 €

Oppo A9 2020

Oppo A9 2020 è un ottimo dispositivo che cura con molta attenzione il design . Il display è da 6,5 pollici, le cornici sono molto sottili. Il dispositivo di Oppo offre una batteria generosa da 5.000 mAh e 4 fotocamere posteriori. uove lo smartphone lo Snapdragon 665 di Qualcomm, insieme a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Display :6.5

:6.5 CPU :Snapdragon 665

:Snapdragon 665 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + ColorOS 6

Info e dettagli su Oppo A9 2020 nella scheda tecnica.

Redmi Note 9

Redmi Note 9 è il prodotto di attacco per il 2020 dell’azienda Redmi. E’ disponibile in tre colorazioni: la Midnight Grey, la Forest Green e la Polar White. Moderno nel design con il foro in alto sul display che ospita la camera frontale, il Redmi Note 9 implementa un processore MediaTek, l’Helio G85, supportato da 3GB di RAM e da 64GB di memoria interna. Lo smartphone è completo dal punto di vista software, in quanto la versione di Android è personalizzata dalla EMUI e da quello fotografico. Sono quattro le fotocamere posteriori: un sensore principale da 48 Megapixel, uno grandangolare con inquadratura di 118 gradi, un sensore da 2 Megapixel macro e uno da 2 Megapixel utile per calcolare la profondità di campo.

Display :6.53

:6.53 CPU :Helio G80 MediaTek 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55

:Helio G80 MediaTek 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 10 MIUI 12

Info e dettagli su Redmi Note 9 nella scheda tecnica.

Redmi Note 8T

Disponibile nel nostro Paese dalla fine del 2019, il dispositivo Note 8T di fascia medio/bassa di Redmi, azienda nata dalla costola di Xiaomi, si è lasciato apprezzare per il suo utilizzo quotidiano, nonostante una scheda tecnica modesta. In ogni caso, troviamo uno schermo da 6,3 pollici ed una batteria da 4.000 mAh, quest’ultima con supporto alla ricarica rapida a 18 Watt.

Display :6.3

:6.3 CPU :Snapdragon 665 Qualcomm SDM665 4x 2.0 GHz Kyro 260 + 4x 1.8 GHz Kyro 260

:Snapdragon 665 Qualcomm SDM665 4x 2.0 GHz Kyro 260 + 4x 1.8 GHz Kyro 260 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 MIUI 10 Pie

Info e dettagli su Redmi Note 8T nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 è la nuova versione del best buy con Android One. Ha un design moderno con il display Amoled notch a goccia da 6.08″ HD+ con sensore di impronte digitali sotto il pannello, il buon processore Snapdragon 665 che in combinazione alla batteria da 4030 mAh lo rendono uno dei migliori smartphone economici per autonomia. Da prendere ad occhi chiusi.

Display :6.08

:6.08 CPU :Snapdragon 665

:Snapdragon 665 RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie (Android One)

Info e dettagli su Xiaomi Mi A3 nella scheda tecnica.

Realme 6

Realme 6 è la proposta dell’azienda cinese che punta tutto sulla fluidità, sull’esperienza appagante. E’, infatti, il primo smartphone appartenente alla fascia medio/bassa del mercato ad adottare un display con refresh rate a 90Hz. Questo significa che l’esperienza di utilizzo dello smartphone è molto soddisfacente, grazie ad una fluidità impossibile da trovare in questa fascia di prezzo.

Non manca la potenza a bordo. Realme 6 implementa un processore MediaTek, l’Helio G90T octa core da 2,05 GHz, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna UFS 2.1.

Display :6.5

:6.5 CPU :Helio G90T MediaTek MT6785 2x 2.05 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55

:Helio G90T MediaTek MT6785 2x 2.05 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :64Mp

:64Mp Sistema Operativo:Android 10 Realme UI

Info e dettagli su Realme 6 nella scheda tecnica.

Migliori smartphone cinesi da 200€ a 300€

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro è un vero best buy. La controllata di Xiaomi ha lavorato per portare sul mercato un prodotto completo, ad un prezzo competitivo. Il processore che fa muovere il device è lo Snapdragon 720G, accompagnato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Note 9 Pro supporta la ricarica rapida a 30W, integra una batteria da ben 5020 mAh ed è dotato di un comparto fotografico interessante. Al posteriore trovano un sensore principale da 64 Mpegapixel, una camera ultra grandangolare da 8 Megapixel (FOV di 119°), una camera macro da 5MP ed un sensore di profondità da 2 MP.

Display :6.67

:6.67 CPU :Snapdragon 720G Qualcomm SM7125 2x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 465 Silver

:Snapdragon 720G Qualcomm SM7125 2x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 465 Silver RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :64Mp

:64Mp Sistema Operativo:Android 10 MIUI 11

Info e dettagli su Redmi Note 9 Pro nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi lancia un nuovo best buy per la sua fascia di prezzo, si chiama Mi 9 T ed è un vero mostro. Riesce ad integrare nella fascia media del mercato un processore Snapdragon 730 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna velocissima.

Ha un display OLED realmente full screen grazie alla presenza di una fotocamera frontale pop up con led di notifica integrato, sotto lo schermo inoltre c’è un sensore di impronte digitali ottico. La tripla fotocamera ha un sensore standard da 48 Megapixel + sensore zoom e sensore wide angle.

Display :6.39

:6.39 CPU :Snapdragon 730

:Snapdragon 730 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 MIUI 10 Pie

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9T nella scheda tecnica.

Migliori smartphone cinesi da 300€ a 500€

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi ha democratizzato il 5G. Il nuovo Xiaomi Mi 10 Lite 5G offre tanta tecnologia ad un prezzo davvero concorrenziale. Difficile trovare di meglio, a questo prezzo, se si cerca uno smartphone economico ma che supporti, al contempo, le reti di nuova generazione. Xiaomi MI 10 Lite, però, è anche altro. Possiede un display AMOLED da 6,57 pollici, una batteria da 4.160 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 20W e un comparto fotografico interessante. Il modulo posteriore comprende un sensore da 48 Megapixel, uno grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel ciascuno (Macro e lente per profondità).

Display :6.57

:6.57 CPU :Snapdragon 765G Qualcomm SDM765 1x 2.4 GHz Kryo 475 Prime + 1x 2.2 GHz Kryo 475 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 475 Silver

:Snapdragon 765G Qualcomm SDM765 1x 2.4 GHz Kryo 475 Prime + 1x 2.2 GHz Kryo 475 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 475 Silver RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 10 MIUI 11

Info e dettagli su Xiaomi Mi 10 Lite nella scheda tecnica.

Poco F2 Pro

Poco lancia uno dei pochi smartphone con display senza soluzione di continuità. Il Poco F2 Pro è uno smartphone dalle ottime caratteristiche hardware, dotato di pop-up camera frontale e posizionato ad un prezzo interessante.

Il display è un AMOLED da 6,67 pollici di diagonali ed è alimentato da una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 Watt. Il modulo fotografico posteriore è costituito da un sensore principale da 64 megapixel (f/1.89), da uno ultra grandangolare (FoV 123 gradi) da 13 megapixel (f/2.4), da una camera macro da 5 megapixel e da un sensore di profondità da 2 megapixel.

Display :6.67

:6.67 CPU :Snapdragon 865 Qualcomm SDM865 1x 2.84 GHz Kryo 585 + 3x 2.42 GHz Kryo 585 + 4x 1.80 GHz Kryo 585

:Snapdragon 865 Qualcomm SDM865 1x 2.84 GHz Kryo 585 + 3x 2.42 GHz Kryo 585 + 4x 1.80 GHz Kryo 585 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :64Mp

:64Mp Sistema Operativo:Android 10 MIUI 11

Info e dettagli su Poco F2 Pro nella scheda tecnica.

OnePlus Nord

OnePlus Nord è il medio di gamma che spezza il mercato. Si tratta di un dispositivo che adotta un pannello AMOLED da 6,44 pollici con refresh rate a 90Hz, interrotto da un foro sul display che ospita le due fotocamere anteriori. La batteria è da 4.115 mAh e supporta la ricarica rapida a 30 Watt.

Il dispositivo supporta il 5g grazie all’adozione del processore Qualcomm Snapdragon 765G, con 8GB di Memoria RAM e 128GB di memoria interna non espandibile a disposizione dell’utente. Il modulo fotografico posteriore è quadruplo. Oneplus ha optato per un sensore principale da 48 Megapixel, coadiuvato da uno grandangolare da 8 Megapixel (FoV 119 gradi), da uno macro da 2 Megapixel e da uno di profondità da 5 Megapixel.

Display :6.44

:6.44 CPU :Snapdragon 765G Qualcomm SDM765G 1x 2.4 GHz Kyro 475 Prime + 1x 2.2 GHz Kyro 475 Gold + 6x 1.8 GHz Kyro 475 Silver

:Snapdragon 765G Qualcomm SDM765G 1x 2.4 GHz Kyro 475 Prime + 1x 2.2 GHz Kyro 475 Gold + 6x 1.8 GHz Kyro 475 Silver RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 10 OxygenOS 10.5

Info e dettagli su OnePlus Nord nella scheda tecnica.

Migliori smartphone cinesi oltre 500€

Realme X50 Pro

Realme X50 Pro è uno degli smartphone con processore Snapdragon 865 più interessanti. Questo perchè Realme ha immesso sul mercato un dispositivo con hardware di primo livello ad un prezzo molto competitivo. Non manca nulla: il display è un AMOLED FULLHD+ da 6,44 pollici a 90Hz, la memoria interna UFS 3.0 è da 256GB, accompagnata da 12GB di memoria RAM. La batteria è da 4200 mAh e supporta la ricarica SuperDart a 65W che carica lo smartphone in appena 35 minuti.

La fotocamera principale è da 64 MP, mentre la secondaria è da 8 MP e supporta un campo visivo ampio. Il terzo sensore è un tele da 12 MP con ingrandimento 2x. Infine è presente un’ottica insolita da 2 MP in bianco e nero che aiuta lo smartphone nella realizzazione di foto con effetto bokeh.

Display :6.44

:6.44 CPU :Snapdragon 865 Qualcomm SDM865 1x 2.84 GHz Cortex A77 + 3x 2.42 GHz Cortex A77 + 4x 1.8 GHz Cortex A53

:Snapdragon 865 Qualcomm SDM865 1x 2.84 GHz Cortex A77 + 3x 2.42 GHz Cortex A77 + 4x 1.8 GHz Cortex A53 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :64Mp

:64Mp Sistema Operativo:Android 10 Realme UI 1.0

Info e dettagli su Realme X50 Pro nella scheda tecnica.

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Neo è un prodotto equilibrato e completo, un dispositivo da considerare. Oppo ha lavorato sull’estetica, sull’ottimizzazione delle cornici e sulla qualità del display. La dotazione hardware è quasi eccessiva: processore Qualcomm Snapdragon 765G, 12GB di RAM, 256GB di memoria interna UFS 2.1. Il pannello da 6,5 pollici è un AMOLED FULLHD+ con refresh rate a 90Hz. Le fotocamere del Find X2 Neo sono molto prestanti e consentono di realizzare scatti definiti e video stabilizzati. Troviamo un sensore da 48 MP, uno grandangolare da 8 MP, un teleobiettivo da 13 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel in bianco e nero.

Display :6.5

:6.5 CPU :Snapdragon 765G Qualcomm SDM765G 1x 2.4 GHz Kyro 475 Prime + 1x 2.2 GHz Kyro 475 Gold + 6x 1.8 GHz Kyro 475 Silver

:Snapdragon 765G Qualcomm SDM765G 1x 2.4 GHz Kyro 475 Prime + 1x 2.2 GHz Kyro 475 Gold + 6x 1.8 GHz Kyro 475 Silver RAM :12 GB

:12 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 10 ColorOS 7

Info e dettagli su Oppo Find X2 Neo nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro è il nuovo flagship del colosso cinese e rappresenta il biglietto da visita per entrare e rimanere stabilmente anche nel segmento premium. Xiaomi ha realizzato uno smartphone caratterizzato da un display da 6,67 pollici leggermente curvo, con risoluzione FULLHD+ e con refresh rate a 90Hz.

La dotazione hardware a bordo è interessante, grazie alla presenza dello Snapdragon 865, supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna. Xiaomi Mi 10 Pro è dotato di una batteria da 4.780 mAh che supporta la ricarica cablata a 50 watt, la ricarica wireless a 30W e la ricarica inversa a 5W.

Il sensore fotografico principale al posteriore è da ben 108 MP con apertura f/1.7. Il comparto si completa con un sensore zoom ibrido 10x da 8MP, con uno da 12MP con zoom ottimo 2x per i ritratti e con uno grandangolare da 20 MP (apertura f/2.2).

Display :6.67

:6.67 CPU :Snapdragon 865 Qualcomm SDM865 1x 2.84 GHz Cortex A77 + 3x 2.42 GHz Cortex A77 + 4x 1.8 GHz Cortex A53

:Snapdragon 865 Qualcomm SDM865 1x 2.84 GHz Cortex A77 + 3x 2.42 GHz Cortex A77 + 4x 1.8 GHz Cortex A53 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :108Mp

:108Mp Sistema Operativo:Android 10 MIUI 11

Info e dettagli su Xiaomi Mi 10 Pro nella scheda tecnica.

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro è il prodotto che rompe con la politica che ha sempre rappresentato OnePlus, ovvero quella di realizzare prodotti di fascia alta, ma di contenere il prezzo. OnePlus 8 Pro si catapulta direttamente all’interno della fascia premium con pochissimi compromessi.

Il display è un’unità QHD+ a 120Hz, caratterizzato da una leggera curvatura ai bordi e da un piccolo foro per la fotocamera frontale, che si posizione in alto a sinistra. La batteria è da 4.510 mAh, mentre il comparto fotografico posteriore è costituito da 4 fotocamere. OnePlus ha inserito una 48 MP principale, un sensore ultragrandangolare da 48 MP con angolo di visuale da 120°, una fotocamera da 8 Megapixel con zoom ibrido 3X e un sensore con filtro colore da 5 MP. olto interessante la ricarica wireless a 30W, garantita solo attraverso l’utilizzo dell’accessorio acquistabile separatamente.

Sotto la scocca batte un processore Snapdragon 865 di Qualcomm, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna non espandibile.

Display :6.78

:6.78 CPU :Snapdragon 865 Qualcomm SDM865 1x 2.96 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485

:Snapdragon 865 Qualcomm SDM865 1x 2.96 GHz Kryo 485 + 3x 2.42 GHz Kryo 485 + 4x 1.8 GHz Kryo 485 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 10 OxygenOS

Info e dettagli su OnePlus 8 Pro nella scheda tecnica.

