🥇 Guida ai Migliori Portatili per Giocare 💻 • Agosto 2020

I portatili per giocare ormai fanno parte della realtà quotidiana. Avere un notebook gaming adesso è quasi la normalità e non è più strano possederne uno.

La forbice tra PC desktop e i portatili per giocare si è assottigliata parecchio, seppur con le dovute limitazioni, grazie alle nuove schede video, anche in versione Max-Q.

Proprio le ultime due generazioni di schede video, serie 10XX con architettura pascal, o le nuove serie 20XX con architettura Turing, offrono prestazioni pressoché identiche sui portatili per giocare rispetto alla controparte desktop equivalente.

Parlando del rapporto tra soldi spesi per un pc desktop e un portatile gaming, mentre nel primo possiamo riuscire a raggiungere una configurazione completa intorno ai 600€, i portatili per giocare necessitano di almeno il doppio della cifra.

Resta sempre da considerare che nella configurazione fissa, oltre agli ipotetici 600 € vanno aggiunti mouse, tastiera e schermo, cose che in un portatile sono integrate, seppur con la limitazione del touchpad.

Le nuove Nvidia RTX 20XX sono approdate sulla maggior parte dei portatili per giocare di fascia alta. La possibilità di godere dei nuovi effetti grafici è un dettaglio da tenere in considerazione, valutando sempre la spesa da sostenere.

Portatili per giocare – Fascia Media

La prima categoria che andiamo a trattare nei portatili per giocare è la fascia Media. Precisiamo che questi notebook per giocare sono da considerare il primo segmento di riferimento nell’ambito gaming.

Qui troveremo ottimi PC ad un prezzo ovviamente superiore rispetto ad un normale portatile. Essi saranno in grado di eseguire la maggioranza dei titoli a dettagli alti senza problemi di rilievo.

Acer Nitro 5 – Linux

Acer Nitro 5 con processore Intel i5 9300H risulta essere un ottimo compromesso tra spesa e resa. Questo portatile gaming risulta essere un’eccellente tuttofare sia in ambito domestico ma soprattutto nel gioco grazie Nvidia GeForce 1650 da 4 GB.

Le caratteristiche principali sono un sistema di archiviazione con SSD da 512 GB, uno schermo da 15.6 pollici FHD e 8 GB di RAM tutti racchiusi in un telaio sobrio e senza troppe sfumature gaming.

Attenzione! Questa particolare versione ha come sistema operativo Linux, quindi prima di valutare l’acquisto è necessario essere consapevoli che questo notebook non ha il classico Windows 10.

Acer Nitro 5 AN515-54-55CQ Notebook Gaming, Intel Core i5-9300H, RAM 8 GB, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS 60 Hz LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR5, Sistema Operativo LINUX 899€ ► 799€ [-11%] 1275€ ►

HP Gaming Pavillion 15

Uno dei portatili gaming più economici attualmente sul mercato è questa versione del HP Gaming Pavillion da 15 pollici.

E’ disponibile principalmente in due versioni che si differenziano dal processore all’interno. La più piccola ha come CPU un AMD Ryzen 5, mentre il più potente possiede AMD Ryzen 7.

Ambedue hanno le stesse caratteristiche come 8 GB di memoria RAM, 512 GB a disposizione per i nostri file su SSD, una GPU Integrata RX Vega 10 accompagnata da una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1650 da 4 GB e uno schermo IPS Full HD da 15.6 pollici.

HP - Gaming Pavilion 15-ec0023nl Notebook Gaming, AMD Ryzen 5 3550H, RAM 8 GB, SSD 512 GB, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB, Windows 10 Home, Schermo FHD IPS 15.6", Lettore Micro SD, USB-C, HDMI, Nero 18€ ► 877.91€ ►

HP – Gaming Pavilion 15-ec0012nl Notebook, AMD Ryzen 7 3750H, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica Radeon RX Vega 10, Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD Antiriflesso, Nero 18€ ► 999.99€ ► 829.44€ [-17%]

MSI GF63 Thin

Prima proposta MSI della nostra guida con il compatto e scattante GF63 che si propone in una interessante configurazione.

Con il processore Intel I5 9300H e 8 GB di memoria RAM non sarà un problema gestire tutte le attività e le sessioni di gioco della maggior parte degli utenti grazie soprattutto alle GTX 1650 Max-Q da 4GB.

GF63 Thin 10SCXR-038IT, Notebook Gaming 15,6" FHD IPS-Level, Intel Core I7-10750H, 16GB RAM DDR4 2666MHz, 512GB SSD M.2 PCIe, Nvidia GTX 1650 Max-Q 4GB GDDR6 [Layout e Garanzia Italiani] 184€ ► 1099.99€ ► 1022.99€ [-7%]

Portatili per giocare – Fascia Alta

Nella seconda sezione troviamo i portatili per giocare che offrono prestazioni superiori rispetto alla categoria precedente grazie, essenzialmente, ad una scheda video più potente.

Se i processori, mediamente, si assomigliano tutti in queste categorie, discorso diverso è per le schede video, vero e proprio fulcro di differenza tra un notebook e l’altro.

E’ importante controllare bene in questo caso la sigla della scheda video (il primo numero è la serie e il secondo è la categoria) visto che per una piccola differenza di numeri o lettere, le prestazioni possono differire anche di un buon 15-20%.

In termini prettamente numerici vuol dire diversi fps in più, è vero che la differenza non è abissale ma sicuramente ottenere dei valori alti e stabili offre una migliore possibilità di apprezzare il titolo giocato.

Lenovo IdeaPad L340

Questa è un’ottima proposta di Lenovo in ambito gaming. Seppur le caratteristiche della GPU sia la stessa GTX 1650 della sezione precedente, troviamo più potenza nel resto dei componenti interni.

Con due dispositivi per l’archiviazione dati come un veloce SSD da 256GB e un hard disk da 1TB non sarà un problema avere un sistema reattivo, grazie anche a ben 16 GB di memoria RAM DDR4 e un processore Intel i7 9750H.

La tastiera gode di retroilluminazione che non risulta troppo incisiva e, a differenza dei precedenti, questo noteboook è leggermente più pesante degli altri.

Lenovo IdeaPad L340 Notebook, Display 17,3" Full HD, Processore Intel Core i7-9750H, 1TB SSD, 8GB RAM DDR4, Scheda Grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5, Windows 10, Black 1040.24€ ► 1145€ ►

ASUS ROG Strix G G531GT-BQ021T

Prima proposta Asus della nostra guida con la serie ROG Strix. Si distingue molto bene dalla concorrenza per la particolare scanalatura tra le cerniere del bellissimo schermo antiriflesso da 15,6 pollici e i led sotto lo chassis.

Grazie ad un ottimo processore i7 9750H e 16 GB di RAM sarà molto difficile metterlo sotto pressione e anche in ambito gaming, la Nvidia GTX 1650 da 4 GB donerà una ottima resa a tutti i titoli su questo portatile per giocare.

Completano la configurazione due unità di archiviazione come un SSD da 256 GB e un HD meccanico tradizionale da 1TB e, la teconologia proprietaria ROG RangeBoost assicura il segnale Wi-Fi più stabile possibile

ASUS ROG Strix G G531GT-BQ021T, Notebook Gaming con Monitor 15,6", Anti-Glare, Intel Core i7-9750H, RAM 16GB DDR4, 1TB HD SATA + 256GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce GTX 1650 da 4 GB, Windows 10 Home, Nero 208€ ► 953.96€ ►

OMEN by HP 15-dc1038nl

Tra le alternative valide troviamo anche questa proposta di HP con la linea Omen. Questo portatile per giocare ha al suo interno una interessantissima Nvidia GTX 1660 che offre prestazioni elevate e la tecnologia RTX delle più moderne schede grafiche.

Con l’ormai consueto processore Intel i7 8750H, i 8 GB di memoria RAM DDR4, e la coppia SSD da 256 GB e un HD da 1TB si ottengono prestazioni di alto livello brillantemente riprodotte sul display 15,6″ FHD IPS antiriflesso.

HP - Gaming OMEN 15-DC1038NL Notebook, Intel Core i7-9750H, RAM 8 GB, SSD 256 GB, SATA 1 TB, NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6 GB, Windows 10 Home, Schermo 15.6" FHD Antiriflesso, Bang&Olufsen, USB-C, Nero 166€ ► 1499.99€ ► 1195.04€ [-20%]

Portatili per giocare – Fascia premium

Se la spesa alta non vi spaventa, anche perché cercate il miglior portatile attualmente sul mercato per giocare, tutte le categorie precedenti non contano.

Predator Helios 300 PH315-52-74NL

L’Acer Predator Helios 300 è sempre stato uno dei nostri preferiti. Già dalle sue prime versioni potevamo intuire che il brand avesse un futuro intenso e questo portatile per giocare ne è la conferma.

Con una CPU Intel i7 9750H, 16 GB di memoria RAM, una Nvidia RTX 2060 6GB, un SSD da 512 GB e uno schermo Full HD da 15,6 pollici con aggiornamento a 144 Hz sarà impossibile staccare le mani e gli occhi da questo piccolo gioiellino.

Attenzione alle configurazioni, esiste anche una versione con scheda video inferiore.

Acer Predator Helios 300 PH315-52-74NL Notebook Gaming Portatile, Intel Core i7-9750H, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, 15.6" FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6, Windows 10 Home 1799€ ► 1599€ [-11%] 1799€ ►

Lenovo Legion Y740

Anche Lenovo ha la sua punta di diamante con questo Y740. Un concentrato di potenza e tecnologia al servizio del gamer più incallito che vuole un portatile per giocare completo e e efficente.

Specifiche di tutto rispetto come la Nvidia RTX 2070 da 8GB Max-Q, l’ormai consueta CPU Intel i7 9750H, un SSD da 512 GB affiancato da uno standard da 1 TB e 16 GB di memoria RAM.

Molo interessante è lo schermo da 17,3 pollici Full HD IPS con tecnologia G-Sync per avere sempre sotto controllo le immagini dei giochi più recenti.

Lenovo Legion Y740 Notebook Gaming, Display 17,3" Full HD IPS G-Sync, Processore Intel Core i7-9750H, 1TB HDD+256GB SSD, 16GB RAM DDR4, Scheda grafica RTX 2060 6GB GDDR6, Windows 10, Black 2199€ ► 2299€ ►

MSI GE75 Raider 9SE-647IT

Una delle proposte più interessanti e potenti di MSI è questo Raider GE75. Con la sua tastiera full RGB completamente personalizzabile questo portatile per giocare si distingue tra la massa.

La brillantezza dello schermo Full HD da 17,3 pollici risalta ancor di più grazie alle cornici sottili, e al refresh rate di 144 Hz.

Completa la configurazione di questo notebook gaming una Nvidia RTX 2060 da 6 GB, un processore i7 9750H, 16 GB di RAM e due Hard Disk, uno SATA da 1 TB e un più veloce SSD da 512 GB.

MSI GE75 Raider 9SE-647IT Notebook, 17.3" LCD, Intel Processore i7-9750H, 512GB NVMe PCIe SSD + 1TB (SATA), 16GB RAM, Nvidia RTX 2060 da 6GB GDDR6 [Layout italiano] 82€ ► 2199€ ► 1320.05€ [-40%]

ASUS ROG Strix SCAR III G731GW-H6161T

Abbiamo già visto questo modello nel taglio 15 pollici in una sezione precedente, confermiamo la bontà della macchina in questa versione super potenziata

Le differenze sostanziali sono due: lo schermo passa a 17,3 pollici, e la scheda video guadagna un upgrade importante passando a una Nvidia RTX 2070.

Uno dei portatili per giocare più completi sul mercato.

ASUS ROG Strix SCAR III G731GV-EV111T, Notebook Gaming con Monitor 17,3" FHD, Anti-Glare, Intel Core i7-9750H, RAM 16GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX2060, HDD 1TB SSD PCIE, Windows 10, Grigio metallizzato 493€ ► 1709.66€ ►

Conclusioni

Come avete potuto notare quasi la maggior parte dei prodotti da noi suggeriti differiscono sostanzialmente nella GPU e nelle dimensioni del notebook. Fermo restando che la qualità del pannello è molto importante il vero punto da mettere a fuoco è la scheda video.

I nostri suggerimenti sono a maggioranza marchiati Nvidia, non perché la top gamma AMD ( la R9 M200) non abbia potenzialità o prestazioni ma perché i maggiori produttori di notebook da gioco nelle loro configurazioni di fascia alta offrono schede GTX Nvidia.

Il motivo di questa scelta è facilmente riconducibile alle architetture dei processori Nvidia: Pascal per la 10XX e Turing per la serie 20XX che risultano eccellenti sotto il profilo del consumo energetico quindi ideali per un utilizzo in mobilità.

Resta sempre obbligatoria comunque la necessità, in caso di sessioni pesanti e durature, la connessione alla corrente invalidando i benefici di un portatile, trasformandolo in una specie di “desktop replacement”.

Come dice il proverbio non si può avere la botte piena e la mogie ubriaca, bisogna trovare un giusto compromesso che permette di apprezzare appieno il gioco fluido in Full HD, partendo possibilmente da una GTX 1050 ti, che gestisce in maniera ottimale questa risoluzione.

Per avvicinarsi al gioco in 4K invece sarebbe ideale spostarsi verso le nuove soluzioni come la GTX 1660 anche se, personale opinione, se la voglia di giocare in 4k è tanta, sarebbe meglio optare per una soluzione desktop. Qui le nostre migliori configurazioni.

Speriamo con questa guida di avervi aiutato nella complessa scelta del miglior portatile per giocare. Per qualsiasi domanda, suggerimento o modifica chiedete pure nei commenti qui sotto. Vi risponderemo appena possibile aiutandovi al meglio delle nostre capacità.