La scorsa settimana vi avevamo parlato dell’arrivo in Italia di Narwal con Freo X Ultra e Freo X Plus e dopo l’ottimo successo riscontrato dal modello “Ultra” che è entrato nella top10 di Amazon al lancio, oggi è ufficialmente disponibile all’acquisto anche la versione Plus su amazon.it.

Dotati di caratteristiche all’avanguardia come la tecnologia DirtSense, la potenza di aspirazione ai vertici del mercato e un sistema anti-aggrovigliamento certificato, Freo X Ultra e Freo X Plus si candidano a diventare gli alleati perfetti per mantenere i pavimenti della propria casa splendidamente puliti con il minimo sforzo.

Narwal Freo X Plus

Narwal freo X Plus è il fratello “minore” del modello Ultra con cui tuttavia condivide molte delle caratteristiche premium come la spazzola zero-grovigli certificata, il sistema di navigazione Tri-Laser e l’esclusiva tecnologia di compattazione della polvere che permette di non pensare al sacchetto per ben 7 settimane.

La potenza di aspirazione è di 7800pa per una pulizia senza pari. Freo X Plus rimuove oltre il 99% delle particelle dai pavimenti. Fa sparire polvere, sporco e persino peli di animali con un’aspirazione leader del settore, non lasciando nulla indietro. Ottimo per le case con cani che perdono peli.

Tra le altre funzionalità troviamo il sollevamento automatico del panno: Freo X Plus riconosce i tuoi tappeti in modo intelligente e solleva automaticamente i panni di 8 mm per mantenerli asciutti. Tramite l’app dedicata potremo poi personalizzare la nostra pulizia, creando una mappa virtuale per la pulizia con possibilità di vetare l’accesso ad alcune zone. Molto utile anche la presenza della modalità bambini/animali che blocca il dispositivo per evitare avvii accidentali.



Prezzo e disponibilità

Freo X Plus è disponibile su Amazon in promozione al prezzo lancio di €349 (invece di 399€) a questo indirizzo.

Sul sito ufficiale è possibile ricevere un’ulteriore sconto di 20€ registrandosi alla newsletter.

