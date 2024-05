VivaTech è lieta di annunciare che Venus e Serena Williams saliranno sul palco di VivaTech durante la prossima edizione, che si terrà dal 22 al 25 maggio presso Paris Porte de Versailles. La loro presenza a Parigi aggiunge un tocco emozionante all’evento, specialmente in relazione al lancio della campagna della startup Shares che le vede protagoniste.

Vedere Serena e Venus Williams insieme sullo stesso palco rappresenta un’opportunità unica, e è proprio il loro coinvolgimento con Shares che le porta a parlare al più grande evento europeo dedicato alle startup e alla tecnologia.

Venus e Serena terranno un discorso al Dôme de Paris il 24 maggio insieme a Benjamin Chemla, CEO di Shares, la piattaforma di investimento che consente ai suoi utenti di prendere decisioni più intelligenti attraverso innovative funzionalità social e un vasto universo di titoli azionari statunitensi ed europei, ETF e criptovalute.

Celebri campionesse di tutti i tempi, le Sorelle Williams hanno esteso la loro influenza anche al mondo degli affari e della tecnologia. Serena e Venus rappresentano i valori di collaborazione ed emancipazione che si allineano perfettamente con la visione di Shares di democratizzare gli investimenti.

“Molto orgogliosi e onorati di dare il benvenuto alle star internazionali Serena e Venus Williams a VivaTech. Le loro carriere hanno entusiasmato i fan dello sport in tutto il mondo e siamo lieti di condividere quella stessa passione con i nuovi appassionati della tecnologia nell’anno delle Olimpiadi. Non vediamo l’ora di accoglierle insieme a Benjamin Chemla, CEO di Shares, per presentare il loro nuovo progetto”, spiega Maurice Lévy, Co-presidente di VivaTech e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Publicis Groupe.

Benjamin Chemla, Co-fondatore e CEO di Shares, aggiunge: “Siamo onorati di essere affiancati dalle Sorelle Williams a VivaTech per il lancio della nostra campagna. Come azienda francese, la nostra missione è quella di emancipare il maggior numero possibile di persone nel paese ad investire. Lanciare la nostra campagna a VivaTech a Parigi con due delle più iconiche stelle dello sport al mondo è un sogno diventato realtà per noi e non vediamo l’ora di salire sul palco il 24 maggio.”

