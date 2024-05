Braun ha dato il via alla stagione estiva con una proposta irresistibile: il “Cashback Braun Estate” per due dei suoi prodotti di punta, la luce pulsata Skin i-Expert e Silk-épil 9 Flex.

A partire dal 1° maggio 2024, l’iniziativa offre agli acquirenti la possibilità di ottenere rimborsi eccezionali. Per il Silk-épil 9 Flex, il rimborso è di €40,00 e per la Braun Skin i-Expert è di €70,00. Questa offerta è valida fino al 31 agosto 2024 e può essere sfruttata presso una vasta gamma di punti vendita, drugstore, negozi di elettronica e piattaforme di e-commerce online.

Il processo per ottenere il rimborso è estremamente semplice: basta acquistare uno dei prodotti inclusi nell’iniziativa, iscriversi entro 15 giorni dalla data di acquisto al sito www.brauncashbackestate.pgperte.it e completare la procedura online. È importante conservare la confezione e lo scontrino.

Il Silk-épil 9 Flex

Il Silk-épil 9 Flex si presenta in nuove colorazioni oro e rosé e si distingue per la sua testina completamente flessibile, adattabile alle curve del corpo per un’epilazione precisa ed efficiente. Dotato della funzione Smart Touch, offre un’epilazione delicata e senza sforzi, regolando automaticamente la pressione sulla pelle. Grazie alla tecnologia MicroGrip, cattura anche i peli più corti, garantendo una pelle liscia fino a 4 settimane.

La Braun Skin i-Expert è la prima luce pulsata con app integrata che si adatta alla pelle dell’utente, fornendo feedback in tempo reale per migliorare le sessioni di epilazione.

Con i primi risultati visibili in sole 3 settimane, offre una soluzione permanente all’epilazione. La tecnologia intelligente adatta automaticamente la potenza di ogni impulso alla tonalità della pelle, garantendo un’esperienza confortevole e sicura.

Inoltre, la tecnologia di pianificazione intelligente si adatta agli impegni dell’utente, riorganizzando il calendario delle sessioni in base ai progressi e agli obiettivi personali. Con Braun, prepararsi per l’estate non è mai stato così facile e conveniente.

