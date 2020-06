🥇 Guida ai Migliori Notebook 💻 • Luglio 2020

Benvenuti nella nostra nuova guida aggiornata per i migliori notebook, dove è possibile trovare i migliori portatili attualmente in commercio per tutte le esigenze. Leggendo questa guida sarà possibile a chiunque scegliere e selezionare il miglior computer portatile adatto alle proprie esigenze

Abbiamo ridotto drasticamente il numero dei portatili mostrati in quanto abbiamo notato che offrire fin troppe scelte, in diverse categorie, creava più confusione che utilità.

Manteniamo sempre la divisione in fasce partendo da una molto economica con cifre inferiori ai 500€, per poi salire a quella che, secondo noi, può essere considerata la fascia media del mercato che scorre nella corsia di prezzi compresi tra i 500€ e i 800€.

Continueremo con portatili più preformanti, con prezzi che oscillano sopra gli 800€ fino ad arrivare a circa 1000€, concludendo la nostra guida con i migliori notebook con cifre superiori che strizzano l’occhio anche a funzioni più complesse.

Rimane come sempre la possibilità di visualizzare la nostra guida dedicata ai portatili gaming se invece state cercando qualcosa di più sostanzioso in termini di prestazioni.

Migliori Notebook sotto i 500€

Acer Swift 1

Completo di tutto: un lettore di impronte digitali, uno schermo Full HD IPS e una tastiera retroilluminata per poter scrivere comodamente anche in serata il tutto a circa 450€.

Le performance non sono certamente paragonabili ad un notebook di caratteristiche superiori, il processore è comunque un quad core a basso consumo che riesce a tenere testa alle task giornaliere e nonostante la memoria RAM da 4 GB permette un utilizzo quotidiano fluido.

Acer Swift 1 SF114-32-P56T Pc Portatile, Notebook con Processore Intel Pentium Silver N5000, Ram 4 GB DDR4, 128 GB SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, Intel UHD 605, Windows 10 Home in S mode, Silver € 363.42 Vedi l'offerta venduto da

Acer Aspire 3

L’ Acer Aspire 3 si candida ad essere uno dei migliori notebook della guida per la sua versatilità. Troviamo una discreta scheda tecnica al suo interno con una buona CPU (sono presenti più versioni, noi consigliamo quella con i7).

Si aggiungono i 4 GB di RAM per tutte le esigenze basiche e un Hard disk da 512 GB SSD il tutto governato dall’onnipresente Windows 10. Trovate tutti i modelli disponibili sul sito ufficiale di Acer raggiungibile a questo link.

Acer Aspire 3 A315-54-33SG Notebook, Processore Intel Core i3-10110U, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD,Scheda Grafica Intel UHD,Windows 10 Home in S Mode, Nero € 499

€ 529 [-6%] Vedi l'offerta venduto da

Lenovo Notebook ThinkPad T450

Presentiamo una offerta del mese di luglio 2020 su Amazon.it per un modello ricondizionato. Un portatile di qualche anno fa rimesso a nuovo per avere un’ottimo compagno di lavoro e studio senza spendere cifre astronomiche.

Esteticamente non proprio moderno o bellissimo ma grazie ad un mix discreto di caratteristiche interne come il processore Intel i5 5000U, 8 GB di RAM DDR3, un Hard Disk da 480 GB permette di lavorare in tranquillità

Notebook Ultrabook Lenovo ThinkPad T450 - Intel Core i5-5300U - RAM 8Gb - SSD 240Gb - 14" HD+ 1600x900 - Grado A (Ricondizionato) € 459

€ 469 [-2%] Vedi l'offerta venduto da

Migliori Notebook sotto gli 800€

Acer Aspire 5

I nuovi Acer Aspire 5 sono equipaggiati da processori di decima generazione ed hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Disponibili in una moltitudine di configurazioni vi suggeriamo questa con processore Intel Core i5-10210U, Ram da 8 GB DDR4, 512GB PCIe NVMe SSD e un Display 14″ FHD IPS LED.

La scheda grafica è integrata, ma se cercate un portatile per giocare vi suggeriamo la nostra guida per i portatili gaming.

Acer Aspire 5 A515-54G-7768 Notebook con Processore Intel Core i7-10510U, Ram 16 GB DDR4, 1024GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LED LCD, NVIDIA GeForce MX250 2GB, Windows 10 Home, Silver € 1129.5 Vedi l'offerta venduto da

HUAWEI MateBook D 14

Un’ottima proposta di Huawei che è entrata a gamba tese nel mondo dei notebook. Sicuramente uno dei migliori notebook che troverete qui sopra per qualità di costruzione rapportata al prezzo di vendita.

All’interno troviamo un processore AMD Ryzen 5 3500U, ben 8 GB RAM, uno spazio di archiviazione di 512 GB SSD, un bellissimo schermo FullView 1080P FHD e un sensore di impronte digitali per una sicurezza maggiore.

HUAWEI MateBook D 14" Notebook Portatile, Processore AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Schermo FullView 1080P FHD, Sensore Impronte Digitali, Windows 10 Home, Laptop, Grigio € 579.92

€ 658.95 [-12%] Vedi l'offerta venduto da

Acer Swift 3

Acer ci presenta un Ultra-portatile da 15 pollici contenente una scheda tecnica di tutto rispetto. Include 8 GB di RAM, un disco SSD veloce (PCIe) e una porta USB Type-C 3.1. Diponibile in versioni i5 e i7 quad core di ottava generazione e anche in un modello con GPU Nvidia dedicata.

La batteria promette 10 ore di utilizzo che non fa male e che si distingue tra le alternative che ci si presentano in questa fascia di prezzo. Nota di merito anche il design abbastanza curato e anche lo schermo Full HD (non antiriflesso).

Uno dei migliori notebook per noi, potete leggere la recensione qui.

Acer Swift 3 SF314-41-R1G0 Notebook con Processore AMD Ryzen 5 3500U, RAM da 8 GB DDR4, 512GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, Scheda Grafica AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home, Silver € 587.02

€ 649 [-10%] Vedi l'offerta venduto da

Migliori Notebook sopra gli 800€

ASUS VivoBook Pro 15

Ottimo rilancio della fascia alta dei portatili di ampia diffusione di ASUS. Ora più leggeri con più tecnologia e un design più accattivante. Ottima la possibilità di poter scegliere le caratteristiche interne più adeguate alla nostra necessità.

Abbiamo infatti la scelta tra le prestazioni grafiche dell’ottima GPU GTX 1050 o della più economica MX150. Non manca un comparto audio eccellente e una costruzione “premium” con materiali durevoli nel tempo che vi accompagneranno per tutta la sua vita. Alcuni dubbi sull’autonomia non lo escludono uno dei migliori notebook per la categoria.

Asus Vivobook Pro N580GD-E4087T, Monitor da 15.6" FHD, Intel Core i7-8750H, RAM da 16 GB DDR4, HDD da 1 TB e 512 GB SSD, Scheda Grafica Nvidia GTX1050 da 4 GB DDR5, Windows 10 € 1075.24

€ 1299 [-17%] Vedi l'offerta venduto da

ASUS K550VX

Un portatile di design, potente e relativamente economico. Non il massimo della qualità costruttiva ma molto, molto potente e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Non siamo sicuri se possa essere candidato ad essere tra i migliori notebook della categoria, ma certamente possiamo affermare che ASUS offre uno dei migliori processori mobile attualmente disponibili sul mercato e una GPU per portatili di fascia medio-alta con memorie ad alta velocità GDDR5 e RAM DDR4 espandibile.

LI-TECH Batteria Compatibile 2600mAh per ASUS K550VX-GO405T 14.4V 14.8V Nero di Ricambio € 65.99 Vedi l'offerta venduto da

HP Envy 13

Uno degli Ultrabook più sottili al mondo e che riesce comunque a montare un ottimo processore Intel Core di ottava generazione a basso consumo che a questo punti sono anche molto performanti grazie all’architettura quad core. Autonomia promettente nonostante l’introduzione di una GPU dedicata con memoria ad alte prestazioni.

Disponibile in più versioni, anche se non sul mercato Italiano attualmente. Prezzo un po’ alto per soli 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD ma il design borderless ripaga un po’. Molto leggero e facilmente trasportabile, uno tra i migliori notebook in circolazione.

HP - PC Spectre x360 13-aw0001nl Convertibile, Intel Core i5-1035G4, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel Iris Plus, Windows 10 Home, Schermo Touch FHD IPS 13.3", Lettore Impronte Digitali, USB-C, Nero € 1249.99 Vedi l'offerta venduto da

Microsoft Surface Pro 2018

Il Surface Pro si rinnova ed è sempre più il tablet che può sostituire il notebook. Disponibile come al solito in tre configurazioni, Core m3, Core i5 e Core i7 purtroppo solo di settima generazione.

Con uno storage da 128 GB di SSD PCIe NVMe fino ad un terabyte con una RAM che arriva a 16 GB proprio nelle versioni più costose. Superba l’autonomia che nel modello i5 arriva anche a 12 ore reali.

ICZI Surface Docking Station 7 in 1 Hub Muti Porte USB 3.0 USB 2.0 Type-A RJ45 Ethernet 4K HDMI Displayport Jack Audio Adattatore per Microsoft Surface 3 4 Surface PRO 4 5 6 2017 2018 Dock € 54.91 Vedi l'offerta venduto da

Migliori Notebook sopra i 1000€

Acer Nitro 5 AMD

L’Acer Nitro 5 è un computer pensato principalmente per il gaming. Alternativamente a molti altri notebook al suo interno ha un processore e una scheda video AMD che si comportano molto bene anche in ambito domestico.

Trovate la nostra recensione completa qui.

Disponibile anche diverse versioni con processore Intel e scheda video Nvidia che lo rendono versatile e sicuramente uno dei migliori notebook per svolgere anche del gaming.

Acer Nitro 5 AN515-54-72FF Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-9750H, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS 60 Hz LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5, Windows 10 Home 1099€ ► 1199€ ►

ACER Swift 7 Pro

Elegantissimo ultrabook da 13.3 pollici disponibile in bianco e in Nero. All’interno di Acer Swift 7 vi è un processore Intel i7-8500Y 1,5 Ghz Dual core di ottava generazione, 16GB di memoria RAM DDR4, un drive SSD da 512GB e, ciliegina sulla torta, una batteria capace di offrire fino a 9 ore di autonomia.

Ai tempi di uscita lo avevamo considerato il migliore notebook della categoria, non ci credete ? Qui trovate la nostra recensione completa.

Acer Swift 3 SF314-41-R1G0 Notebook con Processore AMD Ryzen 5 3500U, RAM da 8 GB DDR4, 512GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, Scheda Grafica AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home, Silver € 587.02

€ 649 [-10%] Vedi l'offerta venduto da

DELL XPS 13

Si rinfresca il DELL XPS 13, che conferma la presenza del display Infinity, il più piccolo notebook con schermo della diagonale di 13 pollici. Questo grazie al ridottissimo spessore delle cornici che circondano il display.

Grandi novità sul fronte processori, abbiamo i nuovi quad core da 15W della serie Core i5 e Core i7. Nessuna scheda grafica dedicata presente.

Sempre Quad HD+ o Full HD il display con pannello touchscreen sulla prima variante. Ancora nessuna versione i3 in Italia.

Dell XPS 13 9370 Notebook, 13.3'' FHD, Processore Intel Core i7-8550U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 10 Pro € 1913.54 Vedi l'offerta venduto da

HP Spectre 13

Lo Spectre è da considerarsi più un’ultrabook che un vero e proprio notebook. Sono presenti solo tre porte USB di Tipo C (anche per ricarica) e un jack audio.

Tutte le porte sono sul retro e così che Spectre 13 oltre ad essere un portatile costruito da materiali eccellenti risulta anche il più sottile e il più leggero con processori da 15W. Tra i migliori notebook, se non il migliore, per la fascia 13 pollici.

HP-PC Spectre x360 13-aw0019nl Convertibile, Intel Core i7-1065G7, RAM 16 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris Plus, Windows 10 Home, Schermo 13.3" FHD IPS, Lettore Impronte Digitali, USB-C, Argento € 1599.35

€ 1699.99 [-6%] Vedi l'offerta venduto da

DELL XPS 15

Il notebook di alto livello, il migliore notebook per i professionisti, leader quasi indiscusso sul mercato. Si tratta di un portatile disponibile in quattro configurazioni diverse non personalizzabili tramite il sito web di Dell.

Abbiamo una serie di modelli con display Full HD mentre le configurazioni più costose arrivano su risoluzione 4k (3840 x 2160 pixel). Il notebook si distingue per avere fino a 32 GB di RAM DDR4, una GPU di fascia alta, di ultimissima generazione, con memoria GDDR5.

HUAWEI MateBook D 14" Notebook Portatile, Processore AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Schermo FullView 1080P FHD, Sensore Impronte Digitali, Windows 10 Home, Laptop, Grigio € 579.92

€ 658.95 [-12%] Vedi l'offerta venduto da

Acer Swift 5 Pro

Acer Swift 5 Pro è uno dei portatili più completi presenti sul mercato. Senza ombra di dubbio uno dei migliori notebook per la sua categoria. Ottima batteria, potenza da vendere e eccellente versatilità, trovate tutte le informazioni nella nostra recensione completa.

Acer Swift 5 SF514-54T-7500 Notebook portatile, Intel Core i7-1065G7, Ram 8GB, 512GB PCIe NVMe SSD, Display Multi-touch 14" FHD IPS LED LCD, Grafica Intel IrisPlus, Pc portatile, Windows 10 Home, Blu € 1034.1

€ 1101.19 [-6%] Vedi l'offerta venduto da

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!