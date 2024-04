La versione R del top di gamma 2024 di OnePlus è il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo di vendita. OnePlus 12R è un prodotto a fuoco, da non sottovalutare, grazie alle scelte tecniche prese dall’azienda cinese in fatto di hardware ed estetica.

Si colloca perfettamente in mezzo, tra un premium Phone ed un medio di gamma; in effetti funge da collante tra le due fasce di prezzo e può risultare la scelta più opportuna per chi desidera un dispositivo completo.

Scheda tecnica OnePlus 12R

OnePlus 12R vede, al suo interno, l’adozione del processore top di gamma dello scorso anno di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, supportato da 16GB di RAM e da 256GB di memoria interna UFS 3.1. Lo smartphone è anche dotato di una batteria da 5.500 mAh e supporta la ricarica rapida da 100W SuperVooC.

Di seguito la scheda tecnica completa:

Sistema Operativo Android Versione Sistema Operativo Android 14 OxygenOS 14 Dimensioni 163.3mm x 75.3mm x 8.8mm Peso 207 grammi CPU Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550-AB 1x 3.2 GHz Cortex-X3 + 2x 2.8 GHz Cortex-A715 + 2x 2.8 GHz Cortex-A710 + 3x 2.0 GHz Cortex-A510 GPU Adreno 740 RAM (GB) 8 GB Memoria interna (GB) 128 GB Pollici Display 6.78 Risoluzione Display 1264 x 2780 pixel Tipologia Display LTPO 4 AMOLED colori più di 16 milioni Gorilla Glass Victus 2 Capacita batteria (mAh) 5500

Vai alla scheda completa: Scheda tecnica OnePlus 12R.

Design OnePlus 12R

Un OnePlus è sempre riconoscibile. Non mi riferisco solo alla costante, coerente ed utile applicazione dell’Alert Slider sul profilo laterale. Parlo delle linee estetiche e della scocca. Il sample in prova è in versione Iron Gray, lavorata finemente per garantire sensazione alla vista della pietra lavorata, soluzione estetica e tattile che accompagna l’azienda fin dagli albori.

Iconico da ormai qualche anno è l’oblò posteriore, che racchiude il comparto fotografico principale, il quale non sporge in maniera fastidiosa dalla scocca e garantisce al telefono, comunque, un buon bilanciamento. L’azienda cinese si è adoperata per raccordare il posteriore con l’anteriore in maniera egregia, grazie al frame in lega di alluminio. Le linee conducono dolcemente le mani dell’utente verso l’anteriore, fino ad incontrare il Gorilla Glass Victus 2, il vetro a protezione del display. Quest’ultimo è leggermente curvo ai bordi; proprio queste scelte estetiche e di materiali contribuiscono a rendere davvero scivoloso il OnePlus 12R, il vero punto negativo sul design di questo smartphone.

Display OnePlus 12R

Il pannello del OnePlus 12R è un AMOLED di grande qualità. Si tratta di un 6,78 pollici con risoluzione di 2780x1264p, refresh dinamico da 1 a 120Hz e luminanza di picco indicata di 4.500 nits. Al di là del numero esagerato indicato da OnePlus, difficile da raggiungere nella realtà, lo schermo dello smartphone risulta in ogni caso ben visibile durante l’utilizzo all’aperto in condizioni di luminosità ambientale eccessiva.

OnePlus 12R garantisce, inoltre, l’attivazione del True Tone, per modulare la temperatura colore del pannello in base a quella ambientale e consente una profonda personalizzazione dei parametri di visualizzazione colore all’utente. In particolare, è possibile attivare la Modalità Cinematografica, che garantisce il supporto DCI-P3. Brava OnePlus, sul display hai fatto un ottimo lavoro!

Utilizzo OnePlus 12R

Utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 2 all’interno del OnePlus 12R è stata la scelta adottata dalla casa cinese per garantire prestazioni eccellenti, mantenendo il prezzo tutto sommato contenuto. Il processore top di gamma dello scorso anno è supportato, in questa versione, da 12GB di RAM, dalla GPU Adreno 740 e da 256GB di memoria interna UFS 3.1.

In fatto di prestazioni, la scelta risulta azzeccata. Il telefono è fluido e veloce in ogni circostanza, le prestazioni vengono garantite ad alti livelli anche durante sessioni intense di utilizzo. OnePlus ha lavorato in maniera attenta anche sul fronte dissipazione e raffreddamento, ma Il processore, comunque, tende a far salire le temperature del telefono quando viene stressato particolarmente. Nonostante l’implementazione della doppia camera di vapore in grafite, il risultato non convince appieno.

Utilizzando lo smartphone senza cover, infatti, in determinati contesti di utilizzo, il calore si percepisce sui polpastrelli delle dita nella parte alta del terminale e lungo il frame laterale. Il timore è che durante il periodo estivo la sensazione possa avvertirsi in maniera ancora più accentuata. In definitiva, lo Snapdragon 8 Gen 2 si conferma un ottimo processore da performance, ma poco ottimizzato in fatto di temperature!

Lato software, invece, è la solita conferma. OnePlus 12R implementa Android 14, con patch di sicurezza risalenti a febbraio 2024, personalizzato con OxygenOS. Si tratta di un software molto simile alla ColorUI di Oppo, dunque completa e stabile. Innanzitutto, è ottimo il sistema di sblocco del dispositivo tramite riconoscimento delle impronte digitali sotto al display AMOLED.

A livello di funzionalità, non manca l’Avvio rapido, che consente di aprire velocemente una scorciatoia o un’app tramite pressione prolungata del sensore di impronte digitali, in seguito allo sblocco del dispositivo.

Funzionale, inoltre, la barra laterale intelligente, che consente di ridimensionare in finestra flottante qualsiasi applicazione installata, in modo da potenziare la produttività. Anche a livello di personalizzazione, il software della casa cinese è cresciuto molto, grazie anche alle contaminazioni di Oppo; è presente un Always On Display completo e appagante, una modalità Notte coerente in tutti gli elementi dell’interfaccia e dei Menu ed un launcher modificabile in molti aspetti.

OnePlus ha lavorato molto sul feedback aptico, pressochè perfetto ed appagante, grazie all’adozione della tecnologia O-Haptics, feedback tattile di ultima generazione e capace di stupire l’utente in questa fascia di prezzo.

Per ultima, ma non meno importante, è la tecnologia di ricarica. OnePlus 12R adotta una batteria da 5.500 mAh, capace di supportare la ricarica rapida SuperVooC a 100W, grazie al caricatore incluso in confezione. In meno di mezz’ora è possibile portare lo smartphone dallo 0 al 100%; si tratta di un vantaggio tecnologico e competitivo davvero importante rispetto agli altri competitor su questa fascia di prezzo. OnePlus, d’altra parte, grazie alle tecnologie del gruppo Oppo, offre all’interno del suo smartphone tanti accorgimenti software per mantenere efficiente la batteria del OnePlus 12R nel tempo, nonostante la grande potenza di ricarica che è in grado di ricevere.

Fotocamera OnePlus 12R

OnePlus 12R si presenta al pubblico con un comparto fotografico posteriore costituito da tre sensori: il principale da 50 MP (sensore Sony IMX980), quello ultra-wide da 8 MP con FOV di 112° e l’insensato ed inutile sensore macro da 2 MP. Gli scatti sono di qualità utilizzando la camera principale, che consente, lato video, di registrare in 4K a 60 fps. I risultati fotografici presentano un’ottima definizione, una buona gestione del colore e della temperatura e, soprattutto, un basso livello di rumore video di notte.

Quando si utilizzano gli altri due sensori, invece, la qualità cala parecchio. Tralasciando il sensore macro, totalmente inutile, la camera ultra-grandangolare non riesce a garantire scatti completamente nitidi in condizioni di luminosità ambientale difficili e non presenta un campo visivo particolarmente ampio.

OnePlus 12R non regge il passo in termini di risultati fotografici con il fratello maggiore OnePlus 12 e, per certi aspetti, soffre anche i competitor che gareggiano sulla stessa fascia di prezzo.

Conclusioni OnePlus 12R

Probabilmente è vero: la OnePlus degli albori oggi non esiste più. Questa epifrasi non deve essere vista, però, in chiave negativa. OnePlus ora condivide tantissimo con Realme e con Oppo, l’utente lo percepisce soprattutto sul software. Alla recente OnePlus manca il carattere distintivo del passato, ma l’azienda propone comunque ottimi smartphone, come il OnePlus 12R. La sinergia con mamma Oppo le ha permesso di guadagnare in termini di affidabilità ed innovazione. OnePlus 12R rappresenta, alla luce dell’avvicinamento delle due aziende, un’ottima soluzione per chi desidera un dispositivo funzionale e stabile.

Lo smartphone ha un software granitico e curato; forse non caratteristico come nel passato, ma comunque completo in tutti gli aspetti. La dotazione hardware è di primo livello, a partire dal processore top di gamma delle scorso anno fino ad arrivare al display, luminoso e fedele nella riproduzione dei colori. Ottima la tecnologia di ricarica rapida a 100W: una volta provata, si fa davvero fatica a contemplare ancora le vecchie tecnologie dei competitor.

Proprio alla luce di queste peculiarità, OnePlus 12R a 699 euro è da scegliere per chi cerca equilibrio, per chi desidera avere un compagno affidabile in tutti gli aspetti. Non eccelle ma non delude. OnePlus 12R è il simbolo di un’azienda consistente!

Design

Tecnologia di ricarica rapida a 100W

Software stabile e completo

Feedback aptico curato

Scivolosità

Fotocamere macro e ultra-grandangolare non all'altezza della principale

I nostri voti

Design 8 Display 8.5 Audio 7.5 Utilizzo 8 Autonomia 8 Fotocamere 6.5 Voto finale 7.8

