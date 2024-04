OPPO ha riaffermato il suo ruolo di leader nel campo della proprietà intellettuale nel contesto della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, con la pubblicazione del suo White Paper “OPPO Innovation and Intellectual Property”. Questo documento non solo conferma il costante impegno di OPPO verso l’innovazione, ma anche la sua strategia proattiva nel proteggere la proprietà intellettuale.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), OPPO si è piazzata al nono posto a livello mondiale per i brevetti depositati in base al Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (PCT) nel 2023, consolidando così il suo quinto anno consecutivo nella Top 10 mondiale. Con oltre 101.000 domande di brevetto depositate a livello globale entro il 31 marzo 2024, di cui oltre il 91% riguarda brevetti di utilità, OPPO dimostra un impegno tangibile verso l’innovazione e la protezione della sua proprietà intellettuale.

“Crediamo che l’innovazione tecnologica e la protezione della proprietà intellettuale siano fondamentali per il successo passato, presente e futuro della nostra azienda,” ha dichiarato Feng Ying, Chief Intellectual Property Officer di OPPO. “Attraverso la nostra strategia proattiva di difesa della proprietà intellettuale e l’impegno a promuovere un sano ecosistema di proprietà intellettuale a lungo termine, ci impegniamo a sostenere il futuro dell’innovazione come delineato nel White Paper“OPPO Innovation and Intellectual Property”.

OPPO sta anche investendo pesantemente nell’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale (AI), con particolare attenzione all’integrazione di funzionalità AI nei suoi smartphone. Con oltre 5.000 brevetti legati all’AI depositati a livello globale e una posizione di rilievo nella “Classifica dei Brevetti sull’Intelligenza Artificiale” in Cina, OPPO si posiziona come un protagonista nel campo dell’AI applicata agli smartphone.

Per migliorare l’esperienza degli utenti, OPPO si impegna a trasformare le più recenti innovazioni tecnologiche in applicazioni pratiche e orientate al consumatore. Ciò include l’introduzione di oltre cento funzionalità basate sull’AI nella sua serie OPPO Find X7, con piani futuri per ulteriori integrazioni di funzionalità AI nei suoi prodotti.

Inoltre, l’impegno di OPPO per l’open innovation si traduce in sforzi per costruire un ecosistema di proprietà intellettuale che abbracci innovazioni tecnologiche chiave in settori come il 5G/6G, l’AI, la ricarica rapida e l’immagine. Con brevetti standard essenziali per il 5G implementati in oltre 40 paesi e regioni e oltre 6.100 famiglie di domande di brevetto depositate a livello globale, OPPO si conferma come un attore rilevante in settori tecnologici cruciali.

Infine, OPPO si impegna a una strategia di difesa proattiva della proprietà intellettuale, che include accordi di licenza o di cross-licensing con proprietari di brevetti a livello globale. Questi sforzi riflettono la missione di OPPO di contribuire allo sviluppo sostenibile dell’ecosistema globale della proprietà intellettuale attraverso azioni concrete, in linea con la sua visione di “Technology for Mankind, Kindness for the World”.

