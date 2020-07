🥇 Guida Miglior Pc per Giocare 🖥 • Maggio 2020

Benvenuti nella nostra nuova guida aggiornata per i pc per giocare, dove è possibile trovare le migliori configurazioni attuali per dare vita al miglior pc gaming.

Leggendo questa guida sarà possibile a chiunque scegliere il proprio Desktop Gaming e selezionare il migliore hardware gaming per realizzare un pc da gioco in base al proprio budget a disposizione.

Se vuoi cambiare un pezzo della configurazione assicurati che sia compatibile con il resto dei componenti, altrimenti chiedici aiuto nei commenti per sicurezza.

Nella guida tratteremo solamente le componenti interne al case in quanto, spesso e volentieri, la scelta di monitor, mouse e tastiere sono molto soggettive.

A fine articolo troverete delle guide apposite per scegliere i restanti componenti del proprio setup come il miglior mouse da gioco o la migliore tastiera da gaming.

Proporremo le nostre configurazioni, per ogni fascia di prezzo evidenziando il miglior setup per categoria, selezionando mensilmente la migliore macchina da gioco.

Specifichiamo, prima di immergervi nella lettura e farvi sorgere i giusti dubbi, che ogni configurazione lascia uno spazio per un upgrade, è per questo che spesso troverete alimentatori più potenti rispetto alla configurazione esistente.

Pc per giocare economico – sotto i 300€

Pc gaming di fascia Economica – A Cosa posso giocare?

Se analizziamo la fascia economica, l’unica senza scheda video, possiamo permetterci di giocare a titoli poco esosi di grafica e/o senza troppi dettagli in quanto la GPU integrata non permette una potenza di calcolo tale ad avere un buon framerate.

Se volete giocare a League of Legends o giochi non recenti potrebbe soddisfarvi anche questa configurazione a patto di non superare il FullHD e tenere dettagli molto bassi.

Pc per giocare – Base – Circa 600€

Pc gaming di fascia Base – A Cosa posso giocare?

Per guadagnare qualcosa in più sotto il lato videoludico non c’è bisogno di variare tanto la configurazione precedente.

Le possibilità offerte dalle nostre due proposte permettono di giocare sulla maggior parte dei titoli in commercio, ad una risoluzione di Full HD, di ottenere almeno 30 FPS senza sacrificare troppo i dettagli.

Se non avete grosse pretese o un grosso budget questa è la sezione giusta per voi.

Pc per giocare fascia base AMD

In caso di necessità è possibile, anche in un secondo momento, dotare a questa configurazione una maggiore velocità aggiungendo un ulteriore banco di RAM e un SSD dove installare il sistema operativo.

Pc per giocare fascia base INTEL

Anche qui, per rendere il PC ancora più reattivo, basterà aggiungere un SSD, ecco il nostro suggerimento.

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 120 GB, Velocità di Lettura fino a 530 MB/s, 2,5", Sata III venduto da € 29.4

€ 52.99 [-45%] Pc per giocare – Medio – Tra 700 e 1000€ PC gaming di fascia Media – A Cosa posso giocare? Guardando la configurazione media, la Nvidia GTX 1660 o la Radeon RX 590, sono due schede di fascia alta che potrebbero tranquillamente stare nella sezione sottostante. Con queste due soluzione la risoluzione 1920 x 1080 è tranquillamente gestita su tutti i giochi con qualità grafica molto alta, o giocare anche in 4k a valori onesti. Inoltre, con queste due schede video è possibile prendere in considerazione di vivere l’esperienza del gioco in Realtà Virtuale in quanto certificate VR-Ready; ma meglio la prima. Pc per giocare fascia media AMD

Pc per giocare fascia media INTEL

Ambedue le configurazioni possono essere potenziate con un SSD o con una quantità maggiore di memoria RAM.

Per questa fascia ci sentiamo di non andare ad aumentare troppo il budget per la GPU in quanto, per chi cerca qualcosa di ancora più performante, è necessario prendere in considerazione la fascia alta sottostante.

Pc per giocare – Alto – 1200€

PC gaming di Fascia Alta – A Cosa posso giocare?

Prendendo in esame le nostre proposte di fascia alta sia la soluzione con la AMD RX 5700 che la Nvidia GTX 2060 garantiscono una tra le migliori proposte e rese visive attualmente presenti sul mercato.

I frame per secondo anche a risoluzioni estreme aumentano offrendo la possibilità di giocare non solo sul classico monitor da pc ma anche, eventualmente a televisori di ultima generazione.

Pc per giocare fascia alta AMD

Pc per giocare fascia alta INTEL

Pc per giocare – Ultra – Sopra i 1500€

Pc gaming di Fascia Ultra – A Cosa posso giocare?

Con l’ultima fascia ultra non c’è molto da dire. Scegliete un gioco: è possibile giocare alla massima risoluzione con i dettagli al massimo e avere un’esperienza di gioco assolutamente senza paragone.

Non parliamo poi della Nvidia RTX 2070 o della maggiore RTX 2080 che sono attualmente le schede grafiche migliori del momento.

Pc per giocare fascia Ultra AMD

Pc per giocare fascia Ultra Intel

Pc per giocare – Budget Illimitato

La categoria è chiara, non c’è bisogno di spiegazioni. Il computer che trovate qua sotto è la massima espressione alla quale qualsiasi giocatore ambisce, specialmente se effettua streaming su YouTube o Twitch.

Oltre ai migliori componenti di questa generazione troviamo all’interno, l’ultimo processore Intel Core i9-9900K da 3,6 GHz che è affiancato da una scheda video Nvidia RTX Titan.

Serve altro ?

Nelle configurazioni proposte qui sopra è incluso tutto il necessario per assemblare il nostro case, che comprende tutti i componenti essenziali per funzionare.

Come avrete notato nella guida non sono elencate periferiche esterne come mouse, tastiere, monitor o lettori DVD / Bluray.

Questo perché di questi componenti ne esistono di una varietà e prezzi immensa e spesso è facile ritrovarsi con questi componenti “già in casa” magari riciclati da un vecchio PC che avevamo in precedenza.

Per poter iniziare ad utilizzare il nostro computer appena assemblato avremo bisogno di pochi altri componenti per avere il setup da gioco perfetto: un monitor, un mouse, una tastiera ed una sedia professionale.

Nel caso avete bisogno di una di queste periferiche, vi rimandiamo alle nostre relative guide.











Sistema Operativo da gioco – Windows 10

Windows 10 è sicuramente il miglior sistema operativo per un computer per giocare, l’universo Steam e di tanti altri store online sono pieni di giochi e ci sono tantissimi titoli anche molto datati che funzionano alla perfezione.

Avrete a disposizione il più ampio parco di titoli possibili anche provenienti da altre piattaforme con l’emulazione. Inoltre tutti i giochi multi-piattaforma costano sempre tra i 10€ e i 20€ in meno rispetto alle loro versioni per console.