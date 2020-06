🥇Guida alla Migliore Scheda Video da gaming 🕹 • Luglio 2020

Quando ci si appresta a comprare un desktop gaming o un portatile per giocare il primo sguardo cade sempre sulla scheda grafica, pertanto la prima domanda che spesso ci poniamo è la seguente: quale è la migliore scheda video per me?

La scheda video, o GPU (Graphic Processing Unit ) è l’elemento più importante per ogni videogiocatore PC in quanto, essa, influisce essenzialmente sulla fluidità e qualità grafica di un gioco.

Esistono diverse tipologie di schede video ed ognuna è pensata per un utilizzo ed una configurazione differente.

Possiamo trovare la migliore scheda video per giocare, oppure la migliore scheda video per lavori di editing e grafica oppure, chi vuole trasformarlo in un lavoro, la migliore scheda video per mining di Bitcoin e altre criptovalute.

Guida Migliore Scheda Video • I nostri suggerimenti

Partendo dal presupposto che tutti gli altri componenti ossia CPU, Scheda Madre, Alimentatore e RAM siano quelli corretti andiamo a capire quale è la migliore scheda video per le nostre esigenze.

Se non siamo sicuri della nostra postazione, o vogliamo conoscere i requisiti minimi per un titolo specifico, è possibile controllare Game-Debate dove potremo simulare la nostra configurazione.

Migliore Scheda Video Economica

Per essere considerata la migliore scheda video economica abbiamo effettuato una valutazione prettamente dinamica sui risultati da ottenere.

Esistono delle schede video base che permettono lavori di routine con un rendimento grafico accettabile, parliamo delle schede video integrate nelle CPU.

Personalmente, a meno di esigenze particolari, consigliamo l’utilizzo della soluzione integrata che troviamo nei processori più recenti come gli Intel nella variante Kaby Lake o superiore oppure un APU AMD Ryzen con architettura Vega.

Non siamo certamente su livelli da scheda video dedicata, ma se l’interesse gaming è sporadico e con titoli non troppo recenti, si riesce a trovare un buon riscontro senza metter mano al portafogli.

Se proprio vogliamo limitare il carico di lavoro al nostro processore e cerchiamo una soluzione dedicata, ci possiamo orientare su queste due scelte.

ZOTAC GeForce GT 710

Per avere delle prestazioni leggermente superiori alle schede integrate la migliore scheda video da prendere in considerazione per quanto riguarda Nvidia è la GeForce 710.

In questa variante personalizzata da Zotac non troviamo una vera e propria caratteristica di rilievo, visto la mancanza di raffreddamento attivo, ma bensì la possibilità di avere la scheda anche per le vecchie motherboard vista la presenza di una versione con PCI Express 1.0

ZOTAC GeForce GT 710 1GB DDR3, 954 MHz, ZT-71301-20L DVI-D + HDMI + VGA, PCI-E 2.0, Scheda Video 46.9€ ► 39.53€ [-16%] 699€ ►

Radeon RX 550 Sapphire

Per ottenere delle prestazioni superiori, mantenendo la spesa contenuta, la migliore scheda grafica da tenere in considerazione è sicuramente la Radeon RX 550.

Abbiamo selezionato la personalizzazione di Sapphire perché si dimostra essere il miglior rapporto spesa prestazioni in questa fascia di prezzo. La presenza di una ventola offre la possibilità di avere una garanzia di sicurezza in caso di temperature elevate.

Sapphire 11268-01-20G Radeon RX 550 Scheda Grafica da 4 GB GDDR5 92.61€ ► 100€ ►

Migliore Scheda Video di Fascia Media

Con le nuove generazioni di schede video anche la fascia media diventa interessante in termini di prestazioni e potenzialità.Qui troverete alcune varianti di GPU per ottenere buoni risultati su quasi tutti i titoli attualmente in commercio.

Con questi modelli è possibile godere appieno della risoluzione Full HD con una buona fluidità restando su settaggi ottimali. Si consiglia di mantenere le impostazioni a livello Alto per rimanere attorno ai 60 fps stabili negli ultimi titoli usciti.

MSI GeForce GTX 1050 Ti

La Nvidia GTX 1050 TI è un’ottima soluzione per chi cerca un compromesso tra spesa e resa. Con questa soluzione personalizzata da MSI sarà possibile giocare tranquillamente a tutti i titoli più interessanti senza sacrificare la qualità grafica.

E possibile anche affrontare titoli in realtà virtuale con questa scheda che, grazie all’architettura Pascal, offre le specifiche tecniche essenziali per godere appieno del futuro del videogame.

MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G Scheda Grafica, Interfaccia PCIe 3.0, 4 GB GDDR5, 128bit, 768 Cuda Cores, 229 x 131 x 39 mm, Nero 142€ ► 176.86€ ► 173.9€ [-2%]

MSI Radeon RX 580 Armor

La MSI Radeon RX 580 Armor offre un doppio sistema di raffreddamento con le famose ventole TORX. Grazie al loro design forniscono alte prestazioni di raffreddamento assicurando allo stesso tempo massima silenziosità.

Questa è la migliore scheda video di AMD per la fascia media e grazie ad essa sarà possibile affrontare i nemici sul campo di battaglia senza preoccuparsi di cali di prestazioni in ambito Full HD.

MSI Radeon RX 580 ARMOR 8G OC Scheda Grafica, Nero 96€ ► 193.25€ ► 179.4€ [-7%]

GeForce GTX 1660 Aorus

La migliore soluzione per la fascia media, è la GTX 1660 nella sua personalizzazione di Gigabyte. La GTX 1660 Aorus è la migliore scheda video se volete avere un’eccellete esperienza in Full HD con una spesa che si attesta sui 250 euro circa.

Se il vostro monitor non gestisce un segnale 2K o superiore non è necessario salire di livello con la scheda video. Questa 1660 è capace di offrire ottime prestazioni per chiunque la scelga come sua compagna di giochi.

Gigabyte - GeForce GTX 1660 Aorus, GV-N1660-OC-6GD 142€ ► 238.87€ ► 216.69€ [-9%]

Migliore Scheda Video di Fascia Alta

La fascia alta è il target che ogni giocatore cerca per avere degli ottimi risultati in gioco. Riprodurre dei contenuti in Full HD con i dettagli al massimo non è un problema. Sarà anche possibile avvicinarsi tranquillamente al 4K a patto di non esagerare con la qualità delle texture in gioco.

Gigabyte GeForce RTX 2070 Super

La Gigabyte RTX 2070 Super è la migliore scheda video di fascia alta per quanto riguarda il mondo Nvidia. Con questa scheda sarà possibile vivere appieno tutti i giochi attualmente sul mercato a risouluzioni e qualità eccezionali.

La personalizzazione da noi scelta di Gigabyte è caratterizzata dal sistema di raffreddamento Windforce che offre un’efficace capacità di dissipazione del calore per prestazioni superiori a temperature più basse. Anche la particolare rotazione alternata, ossia la ventola centrale ruota in senso opposto alle esterne, garantisce il miglior flusso d’aria possibile per raffreddare la scheda.

Gigabyte GeForce RTX 2070 Super WINDFORCE OC 3x 8G, GV-N207S-WF3OC-8GD 71€ ► 573.37€ ► 490€ [-15%]

RX 5700 XT “Red Devil” PowerColor

Fortunatamente i problemi di schermo nero cui era famosa questa scheda sembrano definitivamente risolti, pertanto possiamo tranquillamente inserirla nella guida come migliore scheda video di fascia alta per quanto riguarda AMD.

Questa RX 5700 XT di PowerColor con il suo processore a 7 nanometri include le nuove tecnologie innovative come Radeon VR Ready Premium. E grazie alla tripla ventola e a una suddivisione innovativa delle funzioni Boost e della memoria video la scheda sostiene carichi di lavoro anche sotto overclocking.

PowerColor - Scheda grafica AMD Radeon RX 5700 XT “Red Devil” 8GB GDDR6 HDMI/3xDP 264€ ► 492.31€ ► 448.87€ [-9%]

Migliore Scheda Video di Fascia Top

Qua sotto troviamo tre scelte per la migliore scheda video di fascia top.

2080 super / 2080 TI

La Nvidia RTX 2080 è la più potente scheda grafica attualmente sul mercato videogiocatori. Vi proponiamo due opzioni marchiate Asus,la prima è una RTX 2080 super, mentre la seconda è una RTX 2080 ti perché le riteniamo le migliori attualmente in commercio.

Le prestazioni di ambedue sono ai massimi livelli, con uno spunto maggiore sulla versione TI che permette di raggiungere livelli i più alti di frame-rate, alla massima risoluzione possibile, godendo appieno del Ray Tracing.

Gigabyte GeForce RTX 2080 Super WINDFORCE OC 8G, GV-N208S-WF3OC-8GD, Scheda Grafica PCI-Express x16, 286 x 114 x 50 mm 810.41€ ► 490€ [-40%] 989€ ►

ASUS Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC Edition 11 GB GDDR6, Scheda Video Gaming, LED RGB, Aura Sync e Dissipatore Triventola per Gaming 4K e VR 70€ ► 1679.99€ ► 1242.47€ [-26%]

XFX AMD Radeon VII

La scheda XFX Radeon VII è la migliore scheda video in commercio per quanto riguarda il brand AMD grazie ai suoi 3.36 TFLOPS dichiarati. Sulla carta risulta essere anche più potente della scheda precedentemente menzionata nonostante il suo prezzo sia decisamente meno elevato della RTX 2080.

Con 16 GB di memoria RAM sarà possibile godere al massimo della risoluzione 4K ai migliori dettagli grafici possibili. Da ricordare, per questione di brand, la mancanza del Ray Tracing, esclusiva Nvidia.

XFX Radeon VII 16GB HBM2, HDMI, 3X DP 42€ ► 659€ ► 490€ [-26%]

Nvidia Titan RTX

Una vera e propria dimostrazione di muscoli da parte di Nvidia con questa Titan RTX. Attualmente sul mercato non esiste una scheda che offra le prestazioni e i valori di questo eccezionale componente.

Ovviamente per godere dei titolo di migliore scheda video sul mercato il prezzo da pagare è veramente molto alto.

Il valore commerciale di questa scheda si attesta ad oltre 3000 euro, pertanto nonostante se ne sottolinea l’indiscussa potenza, suggeriamo di valutare una delle altre due proposte della fascia Top per l’acquisto.

Nvidia Titan RTX222 38€ ►

