Il mondo si sta liberando di tutti i legami. Alla ricerca affannosa della novità , protagonisti di un frenetico consumismo e attori di volubili sentimenti; gli uomini stanno sfibrando lentamente il sottile filo che tiene unite due estremità . Questo in tutti gli ambiti, ma non sempre si parla di perdita di valori. Il filo a cui mi riferisco in questa guida è quello che lega lo smartphone alle cuffie auricolari. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una diminuzione considerevole e progressiva di dispositivi mobili che implementano l’ingresso per il jack cuffie da 3,5mm. Una soluzione che ha spinto irrimediabilmente il mercato verso una categoria di prodotto nuova, destinata ad espandersi nel corso dei prossimi anni, ovvero quella della cuffie true wireless.

La nostra guida alle migliori cuffie true wireless cerca di mettere ordine in un settore in grande espansione che sta mostrando agli utenti tantissime novità tecnologiche. Le cuffie true wireless, che sfruttano la tecnologia Bluetooth Low Energy per collegarsi al dispositivo di riproduzione, hanno ora una durata della batteria considerevole, sono di forme differenti e soprattutto sono inserite in un mercato con una forbice di prezzo molto ampia.

Diamo quindi uno sguardo ai migliori prodotti attualmente sul mercato, ricordando che la guida è aggiornata mensilmente e che le migliori cuffie true wireless sono divise in fasce di prezzo.

Migliori cuffie true wireless fino a 50 euro

Redmi AirDots S

Il modello più economico è marchiato Redmi, il brand nato dalla costola di Xiaomi. Nonostante il prezzo contenuto, le Redmi AirDots 2 propongono una buona taratura delle frequenze audio e la possibilità di utilizzare una cuffia singolarmente. Vediamo la scheda tecnica completa:

Cuffia : Senza connessione master-slave. E’ possibile utilizzare la cuffia in mono. Presente un sistema intelligente di riduzione DSP , per apprezzare il suono ad alta fedeltà ;

: Senza connessione master-slave. E’ possibile utilizzare la cuffia in mono. Presente un sistema intelligente di riduzione , per apprezzare il suono ad alta fedeltà ; Bluetooth : 5.0 ;

: ; Peso cuffia : 4 grammi;

: 4 grammi; Dimensioni scatola di ricarica : 3 x 3 x 2 cm;

: 3 x 3 x 2 cm; Peso scatola di ricarica : 40 grammi;

: 40 grammi; Batteria : le cuffie hanno una batteria da 40 mAh , che garantisce una durata di 4 ore con la singola carica, estendibile a 12 ore con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da 300 mAh ;

: le cuffie hanno una batteria da , che garantisce una durata di con la singola carica, estendibile a con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da ; Impermeabilità : certificazione IPX4 contro spruzzi d’acqua;

: certificazione contro spruzzi d’acqua; Funzioni: Le Redmi AirDots S sono dotate di un pulsante fisico multifunzione per il controllo vocale e per ridurre i tocchi accidentali. Con un doppio clic si attiva l’assistente vocale del telefono.

Aukey EP-T21

Il prodotto più popolare di Aukey è indicato con la sigla EP-T21. Queste cuffie true wireless si caratterizzano per il prezzo basso, per i controlli touch degli auricolari e per la mancanza della connessione master-slave. Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa:

Cuffia : Senza connessione master-slave. E’ possibile utilizzare la cuffia in mono. Le cuffie sono dotate di un driver da 6mm;

: Senza connessione master-slave. E’ possibile utilizzare la cuffia in mono. Le cuffie sono dotate di un driver da 6mm; Bluetooth : 5.0 ;

: ; Batteria : le cuffie hanno una batteria che garantisce una durata di 5 ore con la singola carica, estendibile a 25 ore con la custodia di ricarica;

: le cuffie hanno una batteria che garantisce una durata di con la singola carica, estendibile a con la custodia di ricarica; Impermeabilità : certificazione IPX4  contro spruzzi d’acqua;

: certificazione  contro spruzzi d’acqua; Funzioni: Le Aukey EP-T21 sono dotate di una superficie touch che consente loro di attivare specifiche funzioni: con un doppio tocco sulle cuffie è possibile rispondere o terminare una chiamata, con una pressione lunga di almeno due secondi, durante una riproduzione musicale, si può ascoltare la traccia precedente o successiva, con un triplo tocco su entrambi gli auricolari è possibile attivare l’assistente vocale.

Migliori cuffie true wireless fino a 100 euro

Huawei FreeBuds 3i

Le cuffie più economiche di Huawei, le Huawei FreeBuds 3i, coniugano ricerca tecnologica, funzionalità e prezzo competitivo. Le FreeBuds 3i offrono un’esperienza acustica immersiva, grazie ai cuscinetti flessibili in silicone disponibili in 4 taglie. Tra le varie caratteristiche, spunta la comoda funzione di cancellazione attiva del rumore, utile in molteplici contesti di utilizzo. Di seguito la scheda tecnica:

Cuffia : le cuffie sono dotate di un driver dinamico da 10 mm e sono arricchite da tre microfoni, due rivolti verso l’esterno per il rilevamento della voce e la cancellazione del rumore ambientale, mentre il terzo è rivolto verso l’esterno e capta la voce dell’utente che attraversa il condotto uditivo;

: le cuffie sono dotate di un driver dinamico da 10 mm e sono arricchite da tre microfoni, due rivolti verso l’esterno per il rilevamento della voce e la cancellazione del rumore ambientale, mentre il terzo è rivolto verso l’esterno e capta la voce dell’utente che attraversa il condotto uditivo; Bluetooth : 5.0 ;

: ; Peso cuffia : 5,5 grammi;

: 5,5 grammi; Dimensioni scatola di ricarica : 80,7 x 35,4 x 29,2 mm;

: 80,7 x 35,4 x 29,2 mm; Peso scatola di ricarica : 51 grammi;

: 51 grammi; Batteria : le cuffie hanno una batteria da 37Â mAh , che garantisce una durata di 3,5 ore con la singola carica, estendibile a 14,5 ore con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da 410Â mAh ;

: le cuffie hanno una batteria da , che garantisce una durata di con la singola carica, estendibile a con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da ; Funzioni: Le Huawei FreeBuds 3i sono dotate della tecnologia di cancellazione attiva del rumore, in grado di abbassare il livello di rumore fino a 32 dB. I lati degli auricolari sono touch e consentono di attivare rapidamente varie funzioni: con un tocco prolungato è possibile attivare o disabilitare l’Active Noise Cancellation, mentre con un doppio tocco è possibile riprodurre/mettere in pausa la musica o iniziare/terminare una chiamata.

OnePlus Buds

Le prime cuffie true wireless del’azienda cinese offrono una buona qualità di ascolto e affidabilità durante il pairing con lo smartphone. OnePlus Buds sono tra le migliori cuffie true wireless nella propria fascia di prezzo. Scopriamo la scheda tecnica completa:

Cuffia : le cuffie sono dotate di un driver dinamico da 13,4 mm e sono arricchite da tre microfoni. Le OnePlus Buds hanno tre microfoni che, unitamente ad un algoritmo, filtrano il rumore di fondo e migliorano la qualità della voce durante la chiamata. Le cuffie non sono dotate di cancellazione attiva del rumore ambientale. C’è l’implementazione del Dolby Atmos e il supporto Dirac Audio Tuner;

: le cuffie sono dotate di un driver dinamico da 13,4 mm e sono arricchite da tre microfoni. Le OnePlus Buds hanno tre microfoni che, unitamente ad un algoritmo, filtrano il rumore di fondo e migliorano la qualità della voce durante la chiamata. Le cuffie non sono dotate di cancellazione attiva del rumore ambientale. C’è l’implementazione del Dolby Atmos e il supporto Dirac Audio Tuner; Bluetooth : 5.0 ;

: ; Peso cuffia : 4,7 grammi;

: 4,7 grammi; Dimensioni scatola di ricarica : 52,21 x 59,62 x 24,4 mm;

: 52,21 x 59,62 x 24,4 mm; Peso scatola di ricarica : 37 grammi;

: 37 grammi; Impermeabilità : certificazione IPX4 contro spruzzi d’acqua;

: certificazione contro spruzzi d’acqua; Batteria : le cuffie hanno una batteria da 35 mAh , che garantisce una durata di 7 ore con la singola carica, estendibile a 30 ore con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da 420 mAh . Merita attenzione il supporto alla ricarica rapida: con 10 minuti di carica si possono ottenere 10 ore di riproduzione continua;

: le cuffie hanno una batteria da , che garantisce una durata di con la singola carica, estendibile a con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da . Merita attenzione il supporto alla ricarica rapida: con 10 minuti di carica si possono ottenere 10 ore di riproduzione continua; Funzioni: Le OnePlus Buds sono sensibili ai tocchi, utili per attivare rapidamente varie funzioni: con un doppio tocco è possibile avviare la traccia successiva/precedente o attivare l’assistente vocale, mentre con una pressione prolungata per tre secondi è possibile effettuare lo switch rapido tra due device;

Migliori cuffie true wireless fino a 200 euro

TicPods 2 Pro+

Tra le migliori cuffie true wireless non possiamo non considerare TicPods 2 Pro+ , il prodotto innovativo di Mobvoi. Le cuffie implementano funzioni per l’attivazione dell’assistente vocale tramite la voce e per l’attivazione di azioni tramite il movimento della testa. Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa:

Cuffia : Senza connessione master-slave. E’ possibile utilizzare la cuffia in mono. Il processore che gestisce il flusso audio delle cuffie è il Qualcomm QCC5121, potenziato da Qualcomm aptX Audio. La tecnologia a bassa latenza garantisce contenuti audio e video sincronizzati. TicPods 2 Pro+ sono dotate di un driver dinamico da 13 mm. Meritano menzione i due microfoni installati sulle cuffie, utili per la funzione di cancellazione del rumore, in modo da pulire la voce da fruscii ambientali fastidiosi;

: Senza connessione master-slave. E’ possibile utilizzare la cuffia in mono. Il processore che gestisce il flusso audio delle cuffie è il Qualcomm QCC5121, potenziato da Qualcomm aptX Audio. La tecnologia a bassa latenza garantisce contenuti audio e video sincronizzati. TicPods 2 Pro+ sono dotate di un driver dinamico da 13 mm. Meritano menzione i due microfoni installati sulle cuffie, utili per la funzione di cancellazione del rumore, in modo da pulire la voce da fruscii ambientali fastidiosi; Bluetooth : 5.0 ;

: ; Peso cuffia : 4,4 grammi;

: 4,4 grammi; Dimensioni scatola di ricarica : 24 x 32 x 71 mm;

: 24 x 32 x 71 mm; Peso scatola di ricarica : 29,5 grammi;

: 29,5 grammi; Batteria : le cuffie hanno una batteria da 30Â mAh , che garantisce una durata di 4 ore con la singola carica, estendibile a 20Â ore con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da 390 mAh ;

: le cuffie hanno una batteria da , che garantisce una durata di con la singola carica, estendibile a con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da ; Impermeabilità : certificazione IPX4 contro spruzzi d’acqua;

: certificazione contro spruzzi d’acqua; Funzioni: Le TicPods 2 Pro+ sono tra le cuffie più smart in commercio. Possiedono un sistema avanzato di interazione, che comprende movimenti con la testa (TicMotion) per rispondere ad una chiamata o per rifiutarla, comandi vocali (Hey Tico) per attivare l’assistente vocale del dispositivo e controlli touch (Tickle). Con questi ultimi, effettuabili sulla stele della cuffia, consentono di regolare il volume di una chiamata o della musica in ascolto e di attivare l’assistente vocale.

Huawei FreeBuds Pro

Huawei è ormai una certezza nel mercato delle cuffie true wireless. Le nuove FreeBuds Pro migliorano quanto fatto in precedenza, offrendo un sistema di riduzione del rumore ambientale avanzato e un suono avvolgente. Scopriamo la scheda tecnica completa:

Cuffia : Senza connessione master-slave.Le FreeBuds Pro di Huawei possiedono un driver dinamico magnetico da 11 mm, un sensore vocale osseo che potenzia la voce umana, tre microfoni (due rivolti verso l’esterno e uno verso l’interno) e doppie antenne Bluetooth, per una connessione con lo smartphone sempre stabile;

: Senza connessione master-slave.Le FreeBuds Pro di Huawei possiedono un driver dinamico magnetico da 11 mm, un sensore vocale osseo che potenzia la voce umana, tre microfoni (due rivolti verso l’esterno e uno verso l’interno) e doppie antenne Bluetooth, per una connessione con lo smartphone sempre stabile; Bluetooth : 5.2 che riduce la latenza a soli 180 ms;

: che riduce la latenza a soli 180 ms; Peso cuffia : 6,1 grammi;

: 6,1 grammi; Dimensioni scatola di ricarica : 70 x 51,3 x 24,6 mm;

: 70 x 51,3 x 24,6 mm; Peso scatola di ricarica : 60 grammi;

: 60 grammi; Batteria : le cuffie hanno una batteria da 55Â mAh , che garantisce una durata di 7 ore con la singola carica (diventano 4 ore con cancellazione del rumore attiva), estendibile a 30Â ore con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da 580Â mAh ;

: le cuffie hanno una batteria da , che garantisce una durata di con la singola carica (diventano con cancellazione del rumore attiva), estendibile a con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da ; Impermeabilità : certificazione IPX4 contro spruzzi d’acqua;

: certificazione contro spruzzi d’acqua; Funzioni: Le Huawei FreeBuds Pro implementano un sistema avanzato di cancellazione attiva del rumore ambientale, capace di abbattere fino a 40dB di interferenza. La tecnologia interpreta l’ambiente circostante e attiva tre diverse modalità (Ultra, Comfort e Standard) per diminuire i fruscii e le interferenze ambientali in base al luogo in cui l’utente si trova. Merita attenzione la Modalità Awareness, che amplifica in rumori ambientali e consente all’utente di non estraniarsi dal mondo circostante. Le Huawei FreeBuds Pro supportano i gesti con le dita sulle cuffie per l’attivazione delle varie funzioni, tra cui quella che consente lo switch rapido tra due dispositivi collegati.

